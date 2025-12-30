Oudejaarsloterij gewonnen? Dan koop je deze auto's in 2026

Nieuws

Nieuwe auto's zijn peperduur, maar dat geeft niet als je de Oudejaarsloterij wint. Hier zijn vijf dure (of financieel onverstandige) modellen die in 2026 op de markt komen.

Polestar 5

In een tijd dat bijna elke nieuwe elektrische auto een SUV is, zijn we blij met een auto die nu eens niet manshoog is. Met een hoogte van slechts 1,42 meter, is de Polestar 5 een witte raaf en schaart-ie zich in het gezelschap van snelle elektrische GT’s als de Porsche Taycan, Lotus Emeya en Lucid Air. Door donkere accenten langs de dorpels oogt de auto nog lager dan-ie is. Aan de voorkant vallen de Volvo-achtige led-koplampen op, de led-lichtbalk aan de achterkant past helemaal in het plaatje van de bestaande Polestar-modellen.

Het platform heeft een 112 kWh accupakket, goed voor serieuze actieradiusclaims. Het WLTP-bereik bedraagt maximaal 670 km (Dual Motor) of 565 km (Performance). Dankzij een slimme ontkoppelbare achteras kan de Polestar 5 zuiniger rijden op lange afstanden. Van de twee aandrijflijnen is de Dual Motor de tamste versie. Toch levert-ie een nog altijd indrukwekkende power: 748 pk en 812 Nm. Dat is meer dan de krachtigste Porsche 911, de Turbo S, in huis heeft. De Performance-versie van de Polestar 5 trommelt 884 pk en 1015 Nm op.

Je kunt de Polestar 5 nu al configureren en bestellen, mits je snel kunt beschikken over minimaal 121.900 euro. Dat is namelijk de vanafprijs van de Dual Motor. Met een basisbedrag van 145.300 euro doet de Performance daar nog een flinke schep bovenop.

Jaguar Type 00

Wat hebben we met z’n allen gelachen om de nieuwe merkidentiteit van Jaguar. Toch kun je het merk maar beter serieus nemen, want de Type 00 belooft veel goeds. Het productiemodel krijgt een actieradius van bijna 800 kilometer en kan in 15 minuten ruim 300 kilometer bijladen. Hij staat op een nieuw platform, dat 1000 pk huisvest. “Dit wordt de krachtigste Jaguar ooit”, belooft Rawdon Glover, de baas van Jaguar.

De Jaguar Zero Zero wordt trouwens geen tweedeurs coupé, zoals de hoogst opmerkelijke concept car, maar een vierdeurs Gran Turismo met een extreem lange motorkap. Passend, want Jaguar zoekt aansluiting bij prestigieuze merken als Bentley. Wees daarom niet verbaasd als Jaguar straks 150.000 euro voor de 00 durft te vragen.

Hyundai Ioniq 6 N

Als je ten tijde van de eerste Hyundai in Nederland, de Pony, voorspelde dat het merk ooit een auto zou introduceren die sneller is dan een Ferrari of Porsche, dan werd je voor gek verklaard. Toch verschijnt in 2026 de Hyundai Ioniq 6 N. Bewapend met 650 pk en 770 Nm sprint de elektrische sedan in 3,2 seconden naar de honderd. De Porsche 911 GT3 kan dat maar net bijhouden.

Helemaal eerlijk is dat vergelijk niet, de 911 rijdt immers op benzine. Maar het geeft wel aan hoe krankzinnig auto’s zijn veranderd. De Hyundai Pony, die in 1978 als eerste model van de Koreanen naar Nederland kwam, had nog geen 60 pk. Dan is er ook nog de prijs: voor een 911 GT3 RS betaal je in Nederland 364.800 euro en voor hetzelfde geld krijg je drie, vier of misschien wel vijf exemplaren van de Ioniq 6 N.

Audi Q9

Audi werkt aan een grote SUV die nog bóven de Audi Q7 en Q8 in het gamma komt. De mastodont met zeven zitplaatsen gaat Q9 heten en moet gaan concurreren met de BMW X7 en Mercedes GLS. Dergelijke enorme SUV’s zijn eigenlijk te groot voor het kleine Nederland, maar in de Verenigde Staten, China en het Midden-Oosten hebben dit soort auto’s veel succes.

Wat er onder de motorkap ligt, is nog niet helemaal duidelijk. We denken aan een 4,0-liter V8 met twee turboʼs of een zescilinder plug-in hybride. Of de Audi Q9 naar Europa komt, is nog maar de vraag. De echte markt ligt zoals gezegd in landen waar de benzine goedkoop is en de parkeerplaatsen groot. Maar als geld echt geen rol speelt, kun je vast een Q9 naar de Lage Landen verschepen.

Alfa Romeo Tonale

Wil je een plug-in hybride SUV in het C-segment? Dan beland je al snel achter het stuur van een Volkswagen Tiguan. Maar vanaf februari/maart moet je voor de lol eens binnenlopen bij de Alfa Romeo-dealer. Daar staat de vernieuwde Alfa Romeo Tonale, met een Italiaans design om je vingers bij af te likken. Kijk maar eens naar de Scudetto-grille en de prachtige lichtunits in de vorm van drie halve ringen. En je boekhouder houdt je niet tegen, want een stekker-Tonale is 5 mille goedkoper dan een stekker-Tiguan.

Het addertje? De batterij is kleiner, dus je komt maar de helft zo ver op een acculading stroom. Maar hoe zwaar tillen levens­genieters nou echt aan efficiency? En aangezien je de loterij hebt gewonnen, lig je geen moment wakker van zaken als afschrijving en onderhoud.