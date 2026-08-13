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De beste elektrische auto van 2023 krijgt serieuze prijsverlaging en meer range

Bart Smakman
Door Bart Smakman
De beste elektrische auto van 2023 krijgt prijsverlaging en meer range

Drie jaar geleden riepen wij de opvallende Hyundai Ioniq 6 uit tot onze Auto van het jaar. Daarna zijn we hem een beetje vergeten. Hyundai blaast de elektrische sedan nieuw leven in, met een aangepast design, een groter rijbereik en een lagere prijs.

De belangrijkste reden waarom de Hyundai Ioniq 6 onze Auto van het jaar 2023 is geworden, was zijn techniek - de elektrische eigenschappen. Een actieradius tot 614 kilometer (WLTP), supersnelladen dankzij 800 volt-technologie en een batterij van maximaal 77,4 kWh waren cijfers waar zelfs EV-haters van gingen twijfelen.

Tegenwoordig is de Ioniq 6 leverbaar met een nieuwe batterij van 84 kWh die zorgt voor een WLTP-actieradius van wel 680 kilometer. Toe maar! Je zou je haast afvragen of er zoiets bestaat als een EV met te veel range. Daarom verkoopt Hyundai ook een accupakket van 63 kWh (512 km).

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De beste elektrische auto van 2023 krijgt prijsverlaging en meer range
De beste elektrische auto van 2023 krijgt prijsverlaging en meer range

Design aanpast: van 2 spoilers naar 1

We zijn blij dat ook de ontwerpers zich mochten uitleven op de vernieuwde Ioniq 6. De aangepaste bumpers, slankere verlichting en nieuwe 18- en 20-inch lichtmetalen velgen staan de elektrische sedan goed. De belangrijkste upgrade zit aan de achterkant: de dubbele spoiler werd vervangen door een subtiel geïntegreerde ducktail-spoiler.

De vernieuwde Ioniq 6 is leverbaar in drie uitvoeringen. Dat zijn de Pure Edition, de N Line Business en de Prime Business. De prijzen zijn als volgt:

  • Pure Edition Vanaf 42.995 euro
  • N Line Business Vanaf 52.995 euro
  • Prime Business Vanaf 55.995 euro

Het grote prijsverschil van 10.000 euro tussen de Pure Edition en de N Line Business komt voor een deel door de grotere batterij. De Pure Edition heeft 63 kWh en de N Line Business beschikt standaard over 84 kWh.

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De beste elektrische auto van 2023 krijgt prijsverlaging en meer range

Standaarduitrusting Hyundai Ioniq 6

De Pure Edition van 42.995 euro is al behoorlijk compleet uitgerust:

  • 63 kWh (521 km)
  • 18-inch lichtmetaal
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • 12,3-inch multimediascherm met navigatie
  • Draadloze Apple CarPlay & Android Auto
  • Adaptieve cruisecontrol
  • Batterijverwarming en pre-conditioning

Voor stoel- en stuurverwarming moet je het Comfort Pack van 500 euro bestellen. Rood is de standaardkleur.

Prijs Ioniq 6: duizenden euro's koper dan in 2023

Toen de Ioniq 6 in 2023 op de markt kwam, betaalde je 45.895 euro voor de instapversie met 53 kWh. Drie jaar later ben je dus goedkoper uit (42.995 euro) en je krijgt een grotere batterij (63 i.p.v. 53 kWh).

Valt je trouwens iets op aan het prijsverschil? 2900 euro is bijna de EV-subsidie van 2950 euro waar je in de begintijd van de Ioniq 6 nog aanspraak op kon maken (alleen het instapmodel).

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Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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