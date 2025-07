Deze Hyundai doet iets wat je nooit voor mogelijk hield

Nieuws

Als je ten tijde van de eerste Hyundai in Nederland, de Pony, voorspelde dat het merk ooit een auto zou introduceren die sneller is dan een Ferrari en Porsche, werd je voor gek verklaard. En toch is hier de Hyundai Ioniq 6 N.

Dat EV's razendsnel zijn, is inmiddels wel bekend. In nog geen 5 seconden van 0 naar 100 km/h is heel normaal. Vroeger moest je hiervoor minimaal een Porsche of een Ferrari hebben. Nu kun je ook naar de Hyundai-dealer. Met de nieuwe Hyundai Ioniq 6 N die hier binnenkort te koop is, knal je in 3,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De Porsche 911 GT3 doet hier net iets langer over (3,4 sec.).

Helemaal eerlijk is dat vergelijk niet, de 911 rijdt immers op benzine. Maar het geeft wel aan hoe krankzinnig auto's zijn veranderd. De Hyundai Pony, die in 1978 als eerste model van de Koreanen naar Nederland kwam, leverde nog geen 60 pk.

De Hyundai Ioniq 6 N smijt in Boost Output meer dan het tienvoudige (650 pk) op de weg. De elektromotor voor levert in dit geval 238 pk, het exemplaar achter 412 pk. De vermogensboost houdt 10 seconden aan, daarna zakt het systeemvermogen naar 609 pk. Nog altijd imposant. Het maximumkoppel is 770 Nm.

Hyundai Ioniq 6 prijs

Waar andere EV's het alsnog afleggen tegen een benzineauto vanwege de lagere topsnelheid, is dit bij de Hyundai Ioniq 6 N niet het geval; de topsnelheid bedraagt 257 km/h. Al gaat een 911 GT3 veel harder, namelijk 311 km/h. Maar die kost dan ook bijna 2 ton, de Ioniq 6 zit meer richting 75.000 euro.

De prijs moet nog bekend worden, maar we gokken op dit bedrag omdat de Hyundai Ioniq 5 N met eveneens 650 pk voor 73.995 euro in de prijslijst staat.

Een beetje influencer die net zijn rijbewijs heeft gehaald, zou zomaar een Ioniq 6 N kunnen kopen. Nu maar hopen dat verstand niet alleen met de jaren komt en hij of zij drie keer nadenkt voordat de vinger naar de knop van de boostfunctie gaat ...

Meer stabiliteit en grip

Om al dat vermogen in toom te houden, is de Ioniq 6 N danig aangepast in vergelijking tot de minder krankzinnige versies. Hyundai heeft de ophanging volledig herzien en voorzien van elektronisch geregelde dempers voor meer stabiliteit, grip en, gek genoeg, comfort. 'N e-Shift' simuleert conventionele versnellingen met sportieve, kort op elkaar volgende overbrengingsverhoudingen.

Een overeenkomst met de 911 GT3 is de enorme achterspoiler. Samen met de uitgebouwde wielkasten spelen die een rol bij het genereren van extra neerwaartse druk en een stabiele wegligging bij hoge snelheden. De carrosseriekleur Performance Blue Pearl lijkt op de kleur Performance Blue van de Ioniq 5 N, maar is toch net iets anders.

Hyundai Ioniq 6 N actieradius

Je zou bijna vergeten dat de Hyundai Ioniq 6 N in de basis een elektrische auto is, zo indrukwekkend zijn de specs. Maar hij heeft echt een batterij, met een capaciteit van 84 kWh. De actieradius is nog niet bekend, maar weet dat de minder goed gestroomlijnde Ioniq 5 N 448 kilometer ver komt. Snelladen kan met 350 kW. Dat betekent in slechts 18 minuten een volle batterij (10-80 procent).