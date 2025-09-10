Polestar 5: sterk als een supercar, maar heeft ook iets van een Polo

Nieuws

Het Chinese Polestar heeft in het Zweedse Göteborg de langverwachte 5 onthuld. Volgens de fabrikant is het geen sportwagen, toch heeft de Polestar 5 liefst 748 of 884 pk, goed voor supercar-prestaties. Maar niet alles is super ...

Niet alle modelnamen van Polestar zijn even logisch – zo is de Polestar 4 kleiner dan de 3 – maar de Polestar 5 is wel degelijk de grootste van het stel. En dan sluit de lengte ook nog eens perfect aan bij de typeaanduiding, want hij is ruim 5 meter lang.

In een tijd dat bijna elke nieuwe elektrische auto een SUV is, zijn we blij met een auto die nu eens niet manshoog is. Met een hoogte van slechts 1,42 meter, is de Polestar 5 een witte raaf en schaart-ie zich in het gezelschap van snelle elektrische GT’s als de Porsche Taycan, Lotus Emeya en Lucid Air. Door donkere accenten langs de dorpels oogt de auto nog lager dan-ie is.

Waar is de achterruit?

In het design vormt minimalisme de boventoon: strakke lijnen, een laag profiel en een achterzijde waarin een achterruit ontbreekt. Net als bij de Polestar 4 dus – dat lijkt een echt Polestar-gebbetje te worden.

Al beweert de fabrikant zelf dat zo extra hoofdruimte voor de achterbankzitters wordt gecreëerd. Voor het zicht naar achteren beschikt de Polestar 5 over camera’s die in verbinding staan met de binnenspiegel. Of dat went, lees je in het artikel hieronder:



Om te voorkomen dat de ruitloze achterpassagiers zich opgesloten gaan voelen, heeft Polestar een gat van ruim twee meter lengte in het dak gezaagd, waarin een glasplaat is gemonteerd. En voilà: je hebt een panoramadak.

Bekend familiegezicht

Aan de voorkant vallen de Volvo-achtige led-koplampen op, de led-lichtbalk aan de achterkant past helemaal in het plaatje van de bestaande Polestar-modellen. De in de achterbumper geïntegreerde diffuser is niet schreeuwerig, zoals bij veel snelle auto’s, maar juist subtiel.

Lage auto, vlak liggende ruiten, verzonken portiergrepen en rijwind afvoerende openingen in de achterbumper, allemaal zaken die bijdragen aan een gunstige stroomlijn. De Cw-waarde van 0,24 is volgens Polestar zelfs ‘indrukwekkend’. Pakken we echter de luchtweerstandscoëfficiënt van de Lucid Air (0,197) en de Mercedes EQS (0,20) erbij, dan slaan we er niet steil van achterover.

Polestar 5 ook leverbaar met echt leer

Net als andere Polestars wordt de 5 in China gebouwd – het merk behoort immers, net als Volvo, tot het Chinese Geely-concern. Maar dankzij de Scandinavische invloeden, weten Polestars hun Chinese afkomst goed te verbloemen. Het interieurontwerp is minimalistisch zonder kil te worden en smaakvol zonder overdesigned te zijn.

Terwijl de stoelen in veel Chinese auto’s te vlak zijn, ogen de Polestar-zetels of ze je innig willen omarmen. Ze zijn in samenwerking met de Duitse stoelenspecialist Recaro ontwikkeld en standaard bekleedt de fabrikant ze met kunstleer.

Tegen meerprijs van 5900 tot 6500 euro kun je de Polestar 5 ook bestellen met echt nappaleer. Door Polestar heel politiek correct aangeduid als ‘een bijproduct van de voedingsindustrie’ ... Ventilatie en massage zijn bij deze upgrade inbegrepen.

Ontworpen als vierzitter

De Polestar 5 is nadrukkelijk ontworpen als vierzitter. Achterin vind je twee aparte, afzonderlijk verstelbare stoelen in hetzelfde ontwerp als de voorstoelen. Maar Polestar heeft een slim klapmechanisme bedacht, waarmee je ook een vijfde zitplaats kunt creëren. Hoe lekker je op die middelste plek zit, is een tweede.

Bagageruimte als een VW Polo

Om de bagage op te bergen moet je de lel van een vijfde deur openen, om te ontdekken dat daar een bagageruimte van een schamele 365 liter onder schuilgaat. Da’s 10 liter meer dan een Volkswagen Polo te bieden heeft. Oké, oké, in de frunk past ook nog 62 liter.

Het 9-inch instrumentarium voor de neus van de bestuurder beweegt mee met de stuurkolom, bovendien is er een head-up display. Centraal staat een 14,5-inch scherm op Android Automotive, met Google Maps en widgets die je naar eigen inzicht kunt configureren.

'Lichtgewicht' van 2,5 ton

Onderhuids staat de Polestar 5 op een volledig nieuw, aluminium platform: de Polestar Performance Architecture (PPA). Volgens de fabrikant combineert het de torsiestijfheid van supercar-niveau met een laag gewicht.

Dat laatste nemen we met een flinke korrel zout. Met een massa van pakweg 2,5 ton voelt de Polestar zich waarschijnlijk meer thuis op een clubavond van de weightwatchers dan op het toneel van de balletvereniging.

Actieradius Polestar 5

Het platform integreert een 112 kWh accupakket (106 kWh netto), goed voor serieuze actieradiusclaims. Het WLTP-bereik bedraagt maximaal 670 km (Dual Motor) of 565 km (Performance). Dankzij een slimme ontkoppelbare achteras kan de Polestar 5 zuiniger rijden op lange afstanden.

Supercar-prestaties

Want kijken we naar de specificaties, dan is de Polestar 5 in staat tot prestaties die de braafheid van broedermerk Volvo ver overstijgen. Van de twee aandrijflijnen is de Dual Motor de tamste versie. Toch levert-ie een nog altijd indrukwekkende power: 748 pk en 812 Nm. Dat is meer dan de krachtigste Porsche 911, de Turbo S, in huis heeft.

Desondanks is de Polestar wel minder snel. Over de honderdsprint doet-ie 3,9 seconden, tegen 2,5 voor de Porsche. De Performance-versie van de Polestar 5 komt daar met 3,2 seconden in de buurt, maar die heeft dan ook 884 pk en 1.015 Nm in huis. Daarmee behoort-ie tot de krachtigste EV’s van de markt. Beide versies van de Polestar 5 halen een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/h.

Als je gestoord wordt tijdens het uitproberen daarvan, zorgen de Brembo-remmen - vóór met vier zuigers - ervoor dat je tijdig weer op gepaste snelheid bent. Ook het laden gaat hard: de 800V-architectuur maakt snelladen met 350 kW mogelijk. Van 10 naar 80 procent duurt daarmee 22 minuten.

Prijs Polestar 5

Je kunt de Polestar 5 nu al configureren en bestellen, mits je snel kunt beschikken over minimaal 121.900 euro. Dat is namelijk de vanafprijs van de Dual Motor. Met een basisbedrag van 145.300 euro doet de Performance daar nog een flinke schep bovenop.

Ter vergelijking: de Porsche Taycan is er vanaf 108.800 euro, alleen heb je dan ‘maar’ 435 pk. Wil je een Taycan met 700 of 884 pk, dan ben je 156.000 respectievelijk 184.700 euro kwijt.

Ander interessant vergelijkingsmateriaal is de Lotus Emeya, net als de Polestar een telg van de Geely-familie. Die is er met 612 pk vanaf 111.995 euro, terwijl de versie met 918 pk voor 150.595 euro in de prijslijst staat.