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Polestar onthult een interessante vooruitblik op de toekomst. De nieuwe Formula 2030 is geen concrete productieauto, maar een designstudie die laat zien welke kant het merk op wil met onder meer de volgende Polestar 2 en de nieuwe Polestar 7.

Polestar toont Formula 2030

Het Zweedse elektrische automerk heeft de Formula 2030 gepresenteerd, een studiemodel dat een voorproefje geeft van de nieuwe designtaal van Polestar. Vooral de volgende generatie Polestar 2 en de toekomstige Polestar 7 moeten er elementen van krijgen.

De Formula 2030 is onderdeel van een bredere strategie waarmee Polestar de komende jaren wil groeien en uiteindelijk winstgevend wil worden. Het studiemodel is ontwikkeld onder leiding van Polestar-hoofdontwerper Philipp Römers en moet volgens het merk een ‘evolutie, geen revolutie’ van het bestaande design laten zien.

Nieuwe Polestar 2 in 2027

Hoewel Polestar nog geen technische details van de Formula 2030 bekendmaakt, is de designstudie wel degelijk relevant voor toekomstige productiemodellen. De eerste daarvan is de nieuwe Polestar 2, die volgens de huidige planning in 2027 wordt gelanceerd. Ook de nog te verschijnen Polestar 7 krijgt designelementen van het studiemodel.

Polestar houdt daarbij vast aan een aantal herkenbare kenmerken. Zo blijven de kenmerkende Dual Blade-koplampen onderdeel van het gezicht van toekomstige modellen. Tegelijkertijd moet het ontwerp volgens Römers krachtiger en karaktervoller worden. "We moesten een gedurfde evolutie maken van wat er al was, geen revolutie," vertelt Römers. Volgens de ontwerper moet Formula 2030 de toekomst van Polestar laten zien, zonder de designelementen los te laten die het merk herkenbaar maken.

Later dit jaar volgt de officiële wereldpremière van de Formula 2030.