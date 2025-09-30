Succesvolste Polestar krijgt in 2028 een opvolger die het merk gaat redden

Nieuws

Ondanks zijn populariteit, was het niet zeker dat de Polestar 2 een opvolger met dezelfde naam zou krijgen. Maar de baas van Polestar zegt nu dat er gewoon een nieuwe Polestar 2 komt. Ooit …

De magie van Polestar is niet meer zo groot als in 2020, toen het merk in Nederland begon. Met de Polestar 1, een fraaie sportwagen die nog duidelijk Volvo-trekjes had, gaf het Chinees-Zweedse merk zijn visitekaartje af. Daarna bracht Polestar alleen nog EV’s op de markt. De 2 was meteen een succes. In zijn eerste jaar werden in Nederland 3000 auto’s geregistreerd. Wij benoemden de Polestar 2 tot Auto Review Auto van het Jaar 2020.

Verkopen Polestar houden niet over

Daarna werd het voor Polestar nooit meer zo mooi. Er kwamen modellen bij, maar de verkopen daalden. In Nederland staat Polestar dit jaar op 1605 registraties (jan-aug 2025). Ook in een groot land als Duitsland komt Polestar niet verder dan 2923 registraties, in een markt waar bijna 8x zoveel auto’s worden verkocht als bij ons. Polestar bevindt daarmee zich tussen merken als Smart, Lexus, Subaru en Leapmotor.



Ondanks de komst van de Polestar 3 (een SUV die technisch gelijk is aan de Volvo EX90) en de 4 (een, eh, grote auto zonder achterruit) is de Polestar 2 nog steeds goed voor 80 procent van de wereldwijde Polestar-verkopen.

Je zou zeggen dat het succesvolste model door iedereen bij Polestar liefdevol tegen de borst wordt gedrukt. Maar een opvolger was een tijdlang helemaal niet zo zeker. De inmiddels afgetreden CEO Thomas Ingenlath zei anderhalf jaar geleden een beetje cryptisch: “We zullen een Polestar 2 niet vervangen door een Polestar 2.”



CEO Michael Lohscheller zegt inmiddels onomwonden dat hij de Polestar 2-rijders wil behouden. En die kans is het grootst als de opvolger van hun auto een vertrouwd model is. Toch wil hij niet bevestigen dat de nieuwe Polestar 2 dezelfde carrosserievorm krijgt als de huidige.

Nieuwe Polestar 2 (2028)

Wanneer de nieuwe Polestar 2 precies komt en waar-ie wordt gebouwd, is nog volstrekt onduidelijk. Het duurt in elk geval nog minstens drie jaar voordat de nieuwe auto komt. De huidige Polestar 2 rolt van de band in China. Dat heeft een negatieve invloed op de verkopen in de Verenigde Staten, waar Donald Trump strooit met importheffingen. Wil Polestar succesvol blijven in de VS, dan moet het overwegen om hem daar te bouwen. De Polestar 3 wordt wel in de VS geproduceerd.

Eerst komt de Polestar 7 (2028)

Polestar maakt het ons moeilijk: welk getal staat nu voor welke auto? Deze drie modellen zitten samen met de Polestar 2 in de pijplijn:

Polestar 5 – een performance GT die in 2026 komt

Polestar 6 – een sportwagen die in 2026 zou komen, maar waarvan de productie is uitgesteld

Polestar 7 – een compacte SUV op basis van de Volvo EX30 die in 2028 verschijnt

