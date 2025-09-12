Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 37 (2025)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Porsche EV-rijders blij maakt en Stellantis vier zorgenkindjes heeft. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Straks kun je je EV draadloos opladen

Een belangrijk nieuwtje dat weinig aandacht kreeg in de nieuwsstroom van de IAA: Porsche begint volgend jaar al met het draadloos opladen van elektrische auto’s. Je parkeert de auto op een vloerplaat en het laden start vanzelf. Natuurlijk heeft de auto speciale hardware nodig en deze Porsche is de eerste auto die daarmee wordt uitgerust

+ Top – DS durft uit de band te springen

Het gaat niet lekker met DS (zie Flop #1), terwijl wij het sympathieke merk wel succes gunnen. Want elk Frans merk dat uit de band springt en een grote reiswagen bouwt, zou daarvoor rijkelijk beloond moeten worden. De elektrische DS No8 heeft charme, een relatief lage prijs en een indrukwekkende actieradius.

+ Top – Eerste goedkope EV van de VW-groep wordt ook de leukste

Niet verder vertellen, maar van de vier goedkope EV’s waaraan de Volkswagen-groep werkt, zijn wij het meest benieuwd naar de Volkswagen ID. Polo en de Skoda Epiq. Dat was echter tot deze week, toen we leerden dat de Cupra Raval niet alleen als eerste verschijnt, maar ook de leukste rijeigenschappen biedt.

- Flop – Stellantis heeft vier zorgenkindjes

Weet je nog hoeveel auto’s Opel vroeger verkocht? Opel was van 1986 tot 2004 het bestverkochte automerk van Nederland! Daar kwam behoorlijk de klad in, maar nu groeit het merk weer. Een lichtpuntje voor Stellantis, dat in zwaar weer verkeert. Kijk maar naar de Nederlandse verkoopcijfers: Stellantis heeft vier zorgenkindjes.

- Flop – De nieuwe Renault Clio is onherkenbaar

De redactie van Auto Review discussieert over van alles. Van de lekkerste smaak van de koffiemachine (‘sterke bak’), tot het mooiste aanblik van de Lotus Emeya (schuin van achteren, volgende week de rijtest). 

Over het design van de nieuwe Renault Clio zijn de meningen ook verdeeld. De een vindt ‘m stoer, de ander ziet een voorkant met twee verschillende neuzen (onder en boven). Kijk zelf en vorm je eigen mening.

- Flop – Niet alles is super aan de Polestar 5

Het Chinese Polestar heeft in het Zweedse Göteborg de langverwachte 5 onthuld. Volgens de fabrikant is het geen sportwagen, toch heeft de Polestar 5 liefst 748 of 884 pk, goed voor supercar-prestaties. Maar niet alles is super ...

Even iets anders: we vinden het heel grappig dat Polestar echt nappaleer bestempelt als ‘een bijproduct van de voedingsindustrie’ – heerlijk politiek correct.

Bart Smakman
Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

