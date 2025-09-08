Eerste goedkope EV van de Volkswagen-groep wordt ook de leukste

Nieuws

Je kijkt naar de serieproductieversie van de Cupra Raval. Dit wordt de leukst rijdende versie van de vier goedkope EV’s die de Volkswagen-groep in 2026 op de markt brengt.

De gecamoufleerde Raval die je op de foto ziet, betreft de productieversie. Dus elke vouw, bult of lijn die je onder de camouflage kunt ontdekken, zit op het definitieve model dat in 2026 van de band rolt. Om een nog beter beeld te krijgen van het design, moet je de spionagefoto’s in het onderstaande artikel bekijken.

Voor je beeldvorming: de Raval is 4,05 meter lang, 1,78 meter breed en 1,52 meter hoog. Denk Seat Ibiza, maar dan 7 centimeter hoger.

Fun fact: De Cupra Raval is zo'n beetje de ambassadeur voor de stad Barcelona, want zijn naam komt er vandaan (de wijk El Raval) en het design van de camouflagefolie (kaart van de wijk) ook. En de goedkope EV wordt in de buurt van Barcelone gebouwd, in de fabriek in Martorell. Daar komen zijn VW-broertjes ook vandaan.

Cupra Raval start stroom van elektrische VW´s

De Raval werd altijd in één adem genoemd met de Volkswagen ID. Polo en de Skoda Epiq, maar daar is een vierde model bij gekomen: de Volkswagen ID. Cross (zie onderstaand artikel). Stuk voor stuk compacte elektrische auto’s met voorwielaandrijving die op het MEB+-platform van de Volkswagen Group staan.

Alle vier de modellen – de Raval en de ID. Polo zijn hatchbacks, de Epic en Cross zijn crossovers – komen in 2026 op de markt. Maar de productie van de kleine Cupra bijt de komende maanden het spits af, gevolgd door de Volkswagen ID. Polo.

Cupra kiest voor leuk rijden

De Cupra Raval komt niet alleen als eerste op de markt, het wordt ook de leukst rijdende van het viertal. Daar gaan wij tenminste van uit, want hij krijgt een met 15 mm verlaagd sportonderstel (t.o.v. de ID. Polo), een specifiek afgestemde wielophanging en progressieve besturing. En de kans is de groot dat-ie de laagste en dus sportiefste zitpositie biedt.

Er zit ook een 226 pk sterke Cupra Raval VZ in het vat. Deze sportieve uitvoering is voorzien van CUPBucket-stoelen, adaptieve schokdempers met sportstand, 19-inch wielen met bredere banden (235 mm) en een elektronisch sperdifferentieel.

Cupra Raval: prijs en levertijd

De Raval komt in 2026 op de markt, maar Cupra noemt nog geen kwartaal of maand. Vermoedelijk wordt het de eerste helft van het jaar, want Cupra meldt zelf dat de productie ‘de komende maanden’ begint en volgens de laatste geruchten komt de Volkswagen ID. Polo halverwege het jaar. En zoals we weten heeft de Raval voorrang …

Voor de verwachte vanafprijs van de Cupra Raval geldt nog steeds: ongeveer 25.000 euro.