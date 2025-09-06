Draadloos laden is er sneller dan je denkt: Porsche begint er in 2026 al mee

Nieuws

Het is de ergernis van elke EV-rijder: hannesen met de laadkabel voor of na het opladen van de batterij. Bij de nieuwe Porsche Cayenne heb je daar helemaal geen kabel meer voor nodig.

Wat is een stekker eigenlijk een ouderwets ding. Je telefoon of tandenborstel kan al draadloos worden opgeladen. Maar in de toekomst kan ook de laadkabel voor je elektrische auto naar het museum.

Porsche draadloos laden

Porsche komt eind dit jaar met een nieuwe Cayenne en die kan draadloos laden. Je parkeert de auto op een vloerplaat en het laden start vanzelf. Die vloerplaat heeft Porsche zelf ontworpen. Hij is 117 cm lang (1,17 meter), 78 cm breed en 6 cm hoog. De plaat weegt 50 kilo.

Je kunt hem laten plaatsen in een garage, carport of op een open parkeerplaats. Daarna sluit je hem aan op het stroomnet. De energie komt dus niet meer via een kabel, maar wordt via een magnetisch veld door de lucht overgedragen.

Je moet wel geduld hebben, want het laden gaat met maximaal 11 kW – net zo snel als met een gewone kabel. Maar wat geeft het, als je de auto de hele nacht op de plaat kunt laten staan. Porsche berekende dat 75 procent van de laadprocessen thuis plaatsvindt.

Hardware voor de auto

Je kunt niet zomaar elke elektrische auto op de stroomplaat parkeren. Om het laden te starten, heeft de auto speciale hardware nodig. De Cayenne is de eerste auto die daarmee wordt uitgerust. Als je bijbetaalt, monteert Porsche een ontvanger-unit in de bodemplaat tussen de voorwielen. Het laden start automatisch zodra je de Cayenne op de juiste positie hebt geparkeerd en de parkeerrem hebt ingeschakeld.

Draadloos laden en brand

Tijdens het laden zakt de Cayenne automatisch iets naar beneden. Wees niet bang voor brandjes of andere ongelukken. Het laadproces stopt automatisch wanneer een levend object tussen auto en vloerplaat komt of wanneer een metalen object opwarmt.

Halverwege 2026 is Porsche Wireless Charging beschikbaar.