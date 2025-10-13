Nieuwe Porsche barst van de schermen, maar deze fysieke knoppen worden heilig verklaard

Nieuws

Toen we het interieur van de nieuwe Porsche Cayenne voor het eerst zagen, schrokken we ons een hoedje. Porsche heeft het hele dashboard vervangen door een zee aan schermen. Lichtpunt: een aantal fysieke knoppen is heilig verklaard in Zuffenhausen.

Het is een van mijn grootste pet peeves van moderne auto’s: alle knoppen, schuiven of hendels zijn vervangen door een enorm touchscreen. Soms gaat het zelfs zo ver dat je het dashboardkastje of de luchtroosters moet openen via het centrale display. En het blijft tegenwoordig vaak niet eens bij één scherm: de mooie analoge klokken zijn vervangen door een digitaal instrumentarium, en ook aan de passagierskant is een scherm geen uitzondering meer.

Wat mij betreft laat dit moderne dashboards vooral goedkoop ogen, en daarbovenop is het een veiligheidsissue. Want waarom mag je je telefoon gebruiken in de auto, maar is een scherm ter grootte van een gemiddelde TV voor je snufferd wel helemaal oké?

Porsche Cayenne dashboard

Als je een voorbeeld moet bedenken van een dashboard dat helemaal klopt, kwam je tot nu toe al snel uit bij een Porsche. Maar helaas vallen ook zij als een blok voor het grote touchscreen. Kijk maar eens naar het interieur van de nieuwe Porsche Cayenne (foto's hierboven). Die auto is nog niet op de markt, maar Porsche deelde al een paar foto’s van hoe het dashboard eruit komt te zien. Als je het überhaupt nog een dashboard kan noemen - het lijkt eerder op een grote digitale muur.

Deze knoppen blijven fysiek

Een beetje jammer dus, maar gelukkig is er ook een reden om opgelucht adem te halen: onder het centrale scherm met de knik vind je een rij fysieke knoppen. Die bedienen belangrijke functies zoals de ventilatorstand, de klimaatbeheersing en het volume.

Deze knoppen zijn zo’n beetje heilig verklaard, zo geeft Porsche-topman Dirk Assfalg aan in gesprek met The Drive. Assfalg is verantwoordelijk voor alle elektronica in de nieuwe Cayenne en zegt in het interview dat veel klanten waarde hechten aan fysieke knoppen. Zelfs in technologisch vooruitstrevende landen als China vragen ze erom: “Er is een sterke wens om bepaalde knoppen te behouden. We willen tastbare bediening voor functies die je direct moet kunnen gebruiken,” aldus de ontwikkelaar.

Ook BMW gelooft in knoppen

Het lijkt er dus (gelukkig) op dat Porsche zich realiseert dat niet alle knoppen zijn te vervangen door een touchscreen. Die conclusie trekken de Duitsers niet alleen: ook BMW gaat er bijvoorbeeld in mee. De nieuwe BMW iX3 heeft weliswaar een groot 17,9-inch display, maar behoudt ook een fysieke volumeregeling. In München trokken ze de conclusie uit data van tien miljoen bestuurders dat de volumeknop nog altijd een van de meest gebruikte functies is.