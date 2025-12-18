Deze 7 elektrische SUV’s komen jou en je gezin verleiden in 2026

Nieuws

In 2026 plenst een vloedgolf van nieuwe elektrische SUV’s neer op de Nederlandse automarkt. Van de meeste weten we nog niet wat ze gaan kosten, maar goedkoop worden ze sowieso niet.

Volvo EX60

Op 21 januari trekt Volvo het doek van de nieuwe EX60. Op basis van de eerste teaserbeelden kunnen we ons voorstellen hoe de kleine broer van de EX90 eruit gaat zien. Toch zitten we straks met een bak popcorn op schoot voor de monitor. De Zweden beloven namelijk dat de nieuwe elektrische SUV een grotere actieradius heeft dan welke Volvo ook tot nu toe.

Een grotere actieradius … Dan welke Volvo ook … Dat klinkt ons als Zweedse lariekoek in de oren. Als bewijslast willen we een Volvo-persbericht uit 2010 aanvoeren over de Volvo V70 met een spaardieseltje van 1,6 liter. Het tweede tussenkopje luidt: ‘1750 km op een volle tank’. Hoe kan de elektrische EX60 dat nou overtreffen?

Skoda Vision 7S

Skoda broedt al jaren op zijn grootste elektrische SUV. We zagen het studiemodel Vision 7S voor het eerst in 2022 en vier jaar later krijgen we eindelijk het productieversie te zien. De SUV meet ongeveer 4,90 meter in de lengte en krijgt plek voor maximaal zeven personen.

Skoda weet hoeveel tijd en moeite het kost om zoveel passagiers en hun spullen in een auto te laden, en zorgt ervoor dat je na vertrek pas 600 kilometer verderop hoeft te stoppen voor een laadpauze. Dit elektrische uithoudingsvermogen is te danken aan de grote batterij van 89 kWh. Snelladen gaat met 200 kW.

Mercedes GLC

In de eerste helft van 2025 was de Mercedes GLC opnieuw de wereldwijde bestseller van Mercedes. In 2026 verschijnt er een nieuw hoofdstuk in dit succesverhaal: de volledig elektrische GLC. Als we kijken naar de volledig elektrische aandrijflijn, is de nieuwe GLC ook meteen de opvolger van de Mercedes EQC, die in 2023 uit productie ging. Maar anders dan die eerste moderne EV van Mercedes, is de GLC in beginsel ontwikkeld als elektrische auto. Snelladen gebeurt via een 800V-systeem: in tien minuten kan tot 303 kilometer worden bijgeladen.

De buiten- en binnenkant van de nieuwe GLC volgen de nieuwe designrichting van Mercedes. Inclusief het stersymbool in de koplampen en de dubbele ronde achterlichten. Opvallend is de verlichte grille, die als nieuw merksymbool fungeert. Als optie is een versie leverbaar met in totaal 942 lichtpunten. Dat zijn meer ledjes dan kilometers rijbereik, want de introductieversie (GLC 400 4Matic) komt 713 kilometer ver op een volle batterij (94 kWh). Binnenin valt het MBUX Hyperscreen op: met 99,3 centimeter is dit het grootste scherm ooit in een Mercedes.

Alpine A390

De Alpine A390 is de eerste vijfzitter en pas de tweede elektrische auto van het merk. Maar primeurs zijn niet het doel van Alpine. We denken eerder dat het merk de Porsche Macan op de korrel heeft. De A390 GT heeft een vermogen van 400 pk en snelt in 4,8 seconden naar de 100 km/h. De topversie heet GTS en gaat een stapje verder met 470 pk. Dat extra vermogen verkort de honderdsprint tot 3,9 seconden en tilt de topsnelheid van 200 naar 220 km/h.

Beide vermogensvarianten halen hun power uit drie elektromotoren; de achterwielen hebben elk hun eigen exemplaar, de voorwielen delen er eentje. De batterij van 89 kWh geeft de sportieve SUV een rijbereik van ruim 500 kilometer. De Fransen waken er trouwens voor om de A390 een SUV te noemen. Liever reppen ze van een ‘fastback’.

Mercedes GLB

Volgens de laatste geruchten onthult Mercedes de nieuwe Mercedes GLB heel binnenkort. We verwachten geen wereldschokkende verrassing, want onze spionagefotograaf heeft de relatief compacte SUV al gespot met alleen een verhulde neus en een gecamoufleerde onderbroek.

Het glooiende lijnenspel lijkt op dat van de Smart #5, maar de SUV’s zijn technisch gezien geen familie van elkaar. De GLB staat op het MMA-platform van de nieuwe CLA, wat betekent dat je hoogstwaarschijnlijk kunt kiezen uit versies op stroom én benzine. Lees het EV-dossier van de elektrische CLA om een idee te krijgen van de elektrische prestaties. Door de hoge carrosserie moet de GLB ongetwijfeld wat rijbereik inleveren.

Porsche Cayenne

Porsche opent met de nieuwe elektrische Cayenne een heel nieuw tijdperk, zonder het huidige zomaar af te sluiten. De SUV blijft namelijk gewoon bestaan met benzinemotoren en als plug-in hybride, maar de focus ligt op de volledig elektrische variant. En dat is niet voor niets: de 1156 pk sterke Cayenne Turbo sprint in 2,5 seconden naar de honderd en trekt aanhangers tot 3500 kilo (liever niet tegelijkertijd).

Een nieuwe 113 kWh-accu met dubbelwandige koeling voor een optimale warmtehuishouding zorgt voor een actie­radius van ruim 600 kilometer. Opladen gaat eveneens bliksemsnel: dankzij 800V-techniek verloopt dat met 390 tot 400 kW, waardoor de batterij binnen 16 minuten van 10 naar 80 procent gaat. Porsche introduceert ook inductief laden (11 kW) als optie – simpelweg parkeren boven een vloerplaat is genoeg, een laadkabel is niet meer nodig. Nu is het alleen nog wachten op laadstations die deze mogelijkheid bieden.

De prijzen beginnen bij 109.900 voor de ‘gewone’ elektrische Cayenne en 171.500 euro voor de Cayenne Turbo. Daarmee is de elektrische instapper ruim 10.000 goedkoper dan de Cayenne E-Hybrid (470 pk).

Lexus RZ

In februari wordt de Lexus RZ leverbaar met een bijzondere stuurinrichting, zonder fysieke verbinding tussen het stuurwiel en de voorwielen. Dat klinkt misschien spannend, maar je moet maar zo denken: in vliegtuigen loopt ook geen stuurkolom van de cockpit naar de staart …

Het gekke stuur geeft je het idee in een racegame te zitten. Niet alleen vanwege de sciencefiction-achtige looks, maar ook door de ultradirecte reacties. In bochten hoef je het stuur maar heel iets te verdraaien en overpakken is nooit nodig. Vandaar dat het stuur geen bovenrand heeft en de contouren van een vlinder bezit. Lexus gaat het steer by wire-systeem alleen leveren op de dikste versie van de RZ. Dat is de nieuwe, 408 pk sterke RZ 550e F Sport met twee elektromotoren en AWD.