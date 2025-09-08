Nieuwe Mercedes GLC 400 (2026): meer ledjes dan actieradius

Nieuws

De Mercedes GLC is al jaren het populairste model van het merk uit Stuttgart. Of dat zo blijft? De nieuwe GLC is volledig elektrisch en moet het antwoord worden op de eveneens kersverse BMW iX3. Toch begint-ie met een achterstand.

In de eerste helft van 2025 was de GLC opnieuw de wereldwijde bestseller van Mercedes. In 2026 verschijnt er een nieuw hoofdstuk in dit succesverhaal: de volledig elektrische GLC. Als we kijken naar de volledig elektrische aandrijflijn, is de nieuwe GLC ook meteen de opvolger van de in Mercedes EQC, die in 2023 uit productie ging.

Maar anders dan die eerste moderne EV van Mercedes, is de GLC van begin ontwikkeld als elektrische auto. En net als bij de nieuwe CLA, neemt Mercedes bij dit model afscheid van de modelcode die begint met EQ. Die bleek toch niet aan te slaan en de opvolgers van de EQE en EQS gaan ook weer gewoon E- en S-klasse heten.



Grille met 942 leds

De buiten- en binnenkant van de nieuwe GLC volgen de nieuwe designrichting van Mercedes. Inclusief het stersymbool in de koplampen en de dubbele ronde achterlichten. Opvallend is ook hier de verlichte grille, die als nieuw merksymbool fungeert. Als optie is een versie leverbaar met in totaal 942 lichtpunten.

Als optie begroet de auto zijn bestuurder en passagiers met een lichtshow in grille, achterlichten en interieur – compleet met geluid. Ook bij het afscheid volgt een korte animatie. Gen X en Aziatische klanten vinden het vast geweldig, maar de traditionele Mercedes-rijder trekt er waarschijnlijk z'n neus voor op.

Actieradius GLC 400 vs. BMW iX3

Indrukwekkend, die 942 ledjes, alleen hadden we dat getal liever teruggezien in de actieradiuswaarden. Voorlopig zien we daar maximaal 713 kilometer (WLTP) staan, terwijl de nieuwe BMW iX3 tot 805 kilometer komt.

Maar goed, die heeft dan ook een maximale accucapaciteit van ruim 108 kWh tegen 94 kWh voor de Mercedes GLC. Ondanks het nieuwe platform met EQ-technologie, dat volgens Mercedes borg staat voor meer efficiëntie, snellere laadtijden en een ruimer interieur.

Maar waarschijnlijk is er troost onderweg. Want de GLC 400 4Matic is de introductieversie. Later volgen nog vier varianten. Een GLC met een groter bereik is dus zeker niet uitgesloten.

Snelladen wordt het nieuwe tanken

Over het vermogen (489 pk) en de snellaadcapaciteit van de introductieversie kan niemand iets te klagen hebben. Snelladen gebeurt via een 800V-systeem: in tien minuten kan tot 303 kilometer worden bijgeladen. Daarmee benadert de GLC de tanktijden van een auto met verbrandingsmotor. Weer helemaal volgooien doe je dan wel aan de laadpaal op de plaats van bestemming.

Het accusysteem (94 kWh bruikbaar) ondersteunt bidirectioneel laden, waarmee de auto ook stroom kan terugleveren aan huis of net.

Meer ruimte en hoger trekgewicht dan BMW iX3

Vergeleken met de GLC met verbrandingsmotor groeide de wielbasis met 84 millimeter, goed voor extra been- en hoofdruimte. De bagageruimte meet 570 liter en voorin is er een frunk van 128 liter. Daarmee troeft de nieuwe Mercedes de BMW iX dan weer af: die komt tot 520 en 58 liter.

Met neergeklapte achterbank is plaats voor 1740 liter aan bagageruimte. Dat de BMW iX3 in dezelfde opstelling 10 liter meer laadvolume heeft, mag de pret niet drukken. Het trekgewicht bedraagt 2,4 ton – genoeg voor een forse caravan of boottrailer. En ook ruim 400 kilo meer dan de iX3 aan de haak verdraagt.

Technologie uit de S-klasse

De GLC krijgt systemen die eerder voorbehouden waren aan de Mercedes S-klasse en Mercedes EQS, zoals luchtvering met variabele demping en achterasbesturing tot 4,5 graden. Dat zorgt voor meer comfort op lange ritten én extra wendbaarheid in de stad. Nieuw is ook het remsysteem, dat regeneratief en mechanisch remmen naadloos combineert.

Op het gebied van assistentiesystemen wordt de SUV uitgerust met tien camera’s, vijf radars en twaalf ultrasoonsensoren. Deze werken samen met MB.DRIVE, een pakket dat automatisch sturen, remmen en accelereren ondersteunt en later via updates kan worden uitgebreid.

MB.OS: digitaal superbrein

Centraal staat het nieuwe Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Dit AI-gestuurde systeem verbindt infotainment, rijassistentie, comfortfuncties en laadinfrastructuur met elkaar. De GLC leert voorkeuren van de bestuurder en wordt realtime aan de omstandigheden afgestemd. Over-the-air updates houden de software jarenlang actueel.

Het grootste scherm ooit

Binnenin valt het MBUX Hyperscreen op: met 99,3 centimeter is dit het grootste scherm ooit in een Mercedes. Het display werkt samen met de sfeerverlichting, waaronder het optionele Sky Control-panoramadak met verlichte sterrenhemel.

Ook hiervan willen we het aantal lichtpuntjes nog even noemen: 164 stuks. Leuk spelletje voor als het dreinerige kroost op de achterbank door z’n schermtijd heen is: tel de sterren. Met een beetje geluk vallen ze tijdens het tellen in slaap ...

Vegan interieur als optie

Naast de digitale beleving zet Mercedes ook in op materiaalkeuze. Er komt een optioneel veganpakket, gecertificeerd door The Vegan Society – een primeur in de auto-industrie. We zijn blij met de term ‘optioneel’ in dit verband.

Daaruit trekken we de conclusie dat je niet gedwongen op plakkerig nepleer van gerecycled plastic hoeft plaats te nemen. Een andere reden tot blijdschap is het verbeterde stuurwiel. Dat heeft – op veler verzoek - weer ‘ouderwetse’ fysieke knoppen.

De nieuwe GLC krijgt de Mercedes-fabriek in Bremen als geboorteplaats. Wanneer de auto in Nederland en België op de markt komt en wat-ie gaat kosten, maken we zo snel mogelijk bekend.

