Review - elektrische Mercedes CLA stunt met actieradius, maar hoe rijdt-ie?

Tests

De nieuwe, elektrische Mercedes-Benz CLA (2025) heeft een indrukwekkende actieradius. Is de rest van de auto net zo indrukwekkend?

Wat is opvallend aan de elektrische Mercedes CLA?

In 2013 introduceerde Mercedes de CLA. Een vierdeurs coupé die tussen de A-klasse en C-klasse inviel. Nu ligt alles anders. Tegenwoordig presenteert Mercedes zijn nieuwste techniek niet op de S-klasse, maar is de Mercedes CLA de auto die wordt volgepropt met gloednieuwe uitvindingen.

EV-liefhebbers zullen smullen: 800 volt technologie, snelladen tot 320 kW, een batterij van 85 kWh en een actieradius tot 792 km (WLTP). Wauw. Er zijn twee vermogensopties:

Mercedes CLA 250+ met 272 pk en achterwielaandrijving Mercedes CLA 350 4Matic met 354 pk en vierwielaandrijving.

De meeste EV’s hebben een enkele overbrenging, maar de CLA telt er twee. Eentje is bedoeld voor de stad, de tweede versnelling is gericht op de vermogensafgifte bij hoge snelheden en meer efficiëntie op de snelweg.

De Mercedes CLA staat op een nieuw platform genaamd MMA, dat geschikt is voor motoren die lopen op stroom óf brandstof. De mild hybride versies op benzine volgen later. De A-klasse en B-klasse worden geschrapt. Dit betekent dat de CLA het nieuwe instapmodel wordt. Behalve de hier afgebeelde sedan is er ook een fraai gelijnde Shooting Brake.

Wat is goed aan de Mercedes-Benz CLA (2025)?

Zoals je ziet, is de Mercedes CLA een vloeiend gelijnde sedan met aflopende daklijn. Een nette verschijning. Minder 'zetpillerig' dan de grotere Mercedes EQS en Mercedes EQS. Al lijkt-ie hier nog wel op. De Cw-waarde bedraagt 0,21. Hiermee is de CLA een van de meest gestroomlijnde auto's op de markt. Al duikt de spekglade EQS hier nog onder (0,20).

Het voordeel van een goede stroomlijn is het lagere verbruik. Na twee testroutes van samen ongeveer vier uur over Deense provinciale wegen, snelwegen en door Kopenhagen, geeft de verbruiksmeter van onze CLA 250+ een zuinige 12,6 kWh/100 km aan. Terwijl we heus wel eens lollig doen en het acceleratiecijfer van 6,7 sec. naar 100 km/h uitproberen.

Dat verbruikscijfer komt akelig dicht in de buurt van de fabrieksopgave van 12,2 kWh per 100 km. Volgens een Mercedes-techneut die wij spreken, is dat vooral te danken aan de gunstige stroomlijn en de 2-trapsautomaat. Daarmee bewijst de CLA dat lompe SUV's en elektrisch rijden eigenlijk een mismatch zijn.

Over die automaat gesproken: als Mercedes ons had verteld dat het één versnelling is, hadden we het ook geloofd. Het schakelmoment is ons niet opgevallen. De CLA accelereert moeiteloos en onverstoorbaar. Hierbij produceert hij een aangename, zelfs ietwat donkere sound. Eenmaal op snelheid valt op hoe stil de CLA is; bandengeruis en rijwindgeluiden rond de buitenspiegels ontbreken nagenoeg.

Dat er in de vloer een moddervette batterij ligt, blijkt geen belemmering: het voordeel van een laag zwaartepunt weegt op tegen het nadeel van het hoge gewicht (minimaal 2055 kg). Het nieuwe onderstel is een schot in de roos. De balans tussen sportieve wegligging en comfortabel veergedrag is uitstekend. De auto is stevig, maar zacht geveerd. Een weggedrag waar menig ander merk zich op kan stukbijten en die beslist Mercedes-waardig is.

Van het MBUX Superscreen moet je houden, maar weet dat het razendsnel reageert en er in het echt minder kermisachtig uitziet dan je op basis van de foto's wellicht verwacht. Mits je wegblijft van de discokleuren van de sfeerverlichting die je de keuze biedt uit 64 mogelijkheden en verschillende standen voor de helderheid.

Wel hebben we medelijden met de designer die verantwoordelijk was voor de dashboards van Das Haus en nu werkeloos thuis zit. Het scherm zit op een plank gevuld met pixels en ventilatieroosters, en daar valt geen eer aan te behalen is voor een ontwerper. Handig: door te swipen kom je meteen bij alle rijassistentiesystemen terecht die je na elke start het zwijgen wil opleggen.

Wat kan beter aan de elektrische Mercedes CLA?

De ruimte binnenin is oké, maar niet meer dan dat. In de C-klasse heb je meer ruimer. Op de achterbank zit je enigszins met opgetrokken knieën vanwege het accupakket in de vloer. De hoofdruimte kan net - ik ben bijna 1,90 m lang.

Voorin zit je royaler. Maar als je op de passagiersstoel plaatsneemt en degene achter je vraagt of je wat naar voren wil schuiven, zit je ook al snel met opgetrokken knieën, met de voeten schuin tegen het schutbord. Maar nogmaals: ik behoor tot de langere mensen, dus probeer dit vooral zelf uit.



Bij een Mercedes leggen we de lat altijd een tikkie hoger. En dan valt het geluid waarmee de portieren dichtslaan toch een klein beetje tegen. Dat heeft wellicht te maken met de frameloze ruiten. Neemt niet weg dat de CLA verder kwalitatief een uitstekende indruk maakt.

Het dashboardkastje lijkt uit Madurodam te komen. Daarentegen is de frunk giga, namelijk 101 liter. Tel dit bij de kofferbak van 405 liter op en je hebt een behoorlijke bagageruimte.

Kom maar door, wat is de prijs van de Mercedes CLA 250+?

Hoe modern de CLA ook is, stiekem verlangt Mercedes naar vroeger. Toen het merk alleen nog was weggelegd voor welgestelden. En er nog geen sprake was van een baby-Benz die speciaal voor Nederland onder de 50.000 gulden werd gehouden door een tamelijk tamme versie te introduceren, de 190 E 1.8 met 109 pk.

Mercedes wil hogerop en dus verdwijnen de huidige baby-Benzen, de A-klasse en B-klasse. Die begonnen bij ruim 40 mille, voor de CLA moet je minimaal 58.979 euro meenemen (Launch Edition). Daar krijg je een smaakgevoelige verlichte grille voor alsook een groot panoramadak. Verder beschikt deze introductieversie over comfortstoelen met verwarming, 19-inch lichtmetaal van AMG, sleutelloze toegang en MBUX-navigatie. En die indrukwekkende actieradius van 792 kilometer.

Voor een adaptief onderstel moet je bijbetalen. Zouden wij niet meteen doen, probeer eerst het standaardonderstel uit tijdens een proefrit. Ons bevalt dat heel goed. Een warmtepomp is standaard.



Wat vind ikzelf van de elektrische Mercedes CLA?

Wat ik mij de hele testrit afvroeg: zou de neus niet mooier zijn zonder die 'verplichte' lichtband tussen de koplampen? Zodat de motorkap doorloopt in de grille. Maar ik ben geen designer, dus wellicht heb ik het mis.

Verder heb ik geen enkele keer naar de resterende actieradius gekeken, ook niet stiekem. De kennis dat je zoveel elektrische kilometers tot je beschikking hebt, maakt het nog relaxter om in de CLA te rijden. En dat is nog afgezien van het fijne, comfortabele weggedrag en de stilte aan boord. Kortom, de elektrische CLA is een indrukwekkende auto.