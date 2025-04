Nieuwe Mercedes CLA in Nederland - deze 5 dingen vallen ons op

Nieuws

De nieuwe Mercedes CLA is de slimste, meest communicatieve Mercedes ooit. Dat-ie ook een serieuze actieradius heeft en waanzinnig snel kan laden, wisten we al. Bij een 'live' kennismaking vielen ons nog 5 andere dingen op

Het duurt nog even voordat de nieuwe Mercedes CLA bij elke Nederlandse dealer staat, maar wij konden hem al bekijken bij de importeur in Nieuwegein.

De indrukwekkende specificaties van de elektrische versie kenden we al. Dankzij 800V-techniek snellaadt de Mercedes CLA als een razende. En ook de actieradius is grensverleggend: 672 tot 771 kilometer! Zie voor alle specs het artikel hieronder.



Ook als je nog niet toe bent aan een elektrische auto, maar de nieuwe Mercedes CLA bloedgaaf vindt, is er goed nieuws. Mercedes brengt de nieuwe CLA namelijk eveneens als mild hybrid op de markt. Die beschikt over een 1,5-liter viercilinder turbomotor. Er komen eind 2025 drie vermogensversies van die Mercedes CLA mild hybrid, waarvan de krachtigste 190 pk levert.

Maar dat is voorlopig nog even toekomstmuziek. Bij onze live kennismaking met de nieuwe Mercedes CLA vielen ons vooral de volgende 5 dingen op.

1. Gewaagde kleuren special edition

Oef: toen we de Mercedes CLA in Nieuwegein zagen staan, dachten we even dat we bij een tuningshop waren beland. Maar nee, dit was toch echt het pand van Mercedes-Benz Nederland. De carrosserie is matzwart gespoten, net als de 19-inch wielen.



In het interieur zien we lichtbruin leer, terwijl de hoge brugconsole is afgewerkt in een soort metallic roze. Gelukkig kun je de kleur van de sfeerverlichting aanpassen, want het felroze van de demo-auto zorgde voor een wat twijfelachtig sfeertje ... En dan hebben we het nog niet eens gehad over de uitbundige exterieurverlichting. We zagen letterlijk sterretjes.

2. Handige grote frunk

De Mercedes CLA is geen overdreven grote of hoge auto. Toch zijn de ingenieurs erin geslaagd om 'm te voorzien van een zeer bruikbare frunk. Er past maar liefst 101 liter in. Ruimte zat voor de laadkabel en dan kan er nog een weekendtas bij. Ook de topversie van de CLA, met twee elektromotoren en vierwielaandrijving, heeft de grote frunk.

In de kofferbak kun je ruim 400 liter aan spullen kwijt, zodat je in totaal over meer dan 500 liter bagageruimte beschikt. Daarnaast is de achterbank in drie delen neerklapbaar en tref je in de middenarmsteun een handige opbergplek voor een telefoon aan.

3. Standaard panoramadak en veel hoofdruimte, maar ...

Tot de rijke standaarduitrusting van de nieuwe Mercedes CLA behoort ook een glazen panoramadak. Dat heeft geen zonnescherm en dat zorgt ervoor dat de nieuwe CLA meer hoofdruimte heeft dan het huidige model. Toch hoef je niet bang te zijn voor oververhitting. Het warmtewerende, gelaagde glas biedt samen met de infraroodfolie en een dunne coating bescherming tegen zonlicht en warmte.



De hoge brugconsole noemden we al. Even afgezien van de smaakgevoelige kleur, ziet die er best gaaf uit. Bovendien kun je eronder veel spullen kwijt. Maar er is ook een minpunt: afhankelijk van de zithouding en het postuur van de voorste inzittenden, kan hij de knieën in de weg zitten. Dat signaleerden we ook al bij een paar recente Smarts.



4. Slimste Mercedes ooit

Was voorheen de Mercedes S-klasse altijd de technische vaandeldrager van het merk, nu is dat de CLA. Niet alleen op het gebied van EV-capaciteiten, maar zeker ook op het gebied van connectiviteit en infotainment. Dat heeft een goede reden: vooral jonge kopers zijn daar gevoelig voor en die groep consumenten kan zich nu eenmaal eerder een CLA veroorloven dan een peperdure S-klasse.

Om die early adopters te bedienen, heeft Mercedes de CLA voorzien van het in eigen huis ontwikkelde Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Dit maakt voor het eerst over-the-air updates mogelijk van alle voertuigsoftware inclusief rijassistentiesystemen.

Zo rijd je altijd met de meest actuele veiligheidssystemen rond, maar ook het gemoderniseerde MBUX-infotainment wordt continu bijgewerkt. Dat is sowieso uniek, in die zin dat het de AI van zowel Microsoft als Google integreert.



Op basis van ChatGPT4o en Microsoft Bing-zoekopdrachten bundelt MBUX de collectieve kennis van het internet. Hierdoor kun je de spraakassistent niet alleen de gekste vraagstukken voorleggen, maar ook complexe zoekopdrachten geven.



Je kunt de auto bijvoorbeeld vragen je naar een specifiek type restaurant in de buurt te sturen dat de hoogste waardering en beste prijs-kwaliteitsverhouding combineert en dicht bij een beschikbare laadpaal ligt. Het systeem heeft een kortetermijngeheugen, waardoor je conversaties kunt voortzetten en uitbreiden. Het systeem laat met een bewegende avatar in de vorm van de Mercedes-ster op het centrale scherm zien dat het voor je aan het werk is.

Iets waar de EV-rijder heel blij van wordt, is dat de auto - als je het navigatiesysteem tenminste gebruikt - heel precieze adviezen geeft over de slimste laadopties onderweg. Daarbij houdt de auto ook rekening met de buitentemperatuur, de windrichting, de drukte op de weg en eventuele stijgingen en dalingen.

5. Fijne touchknoppen op het stuur

Het is bijna vloeken in de kerk en misschien zijn we ook wat voorbarig. Touchknoppen op het suur vinden we bijn nooit handig, of prettig in gebruik, maar die van de Mercedes CLA zijn veelbelovend.

In de eerste plaats omdat ze heel breed zijn, maar wat ook helpt, is dat ze over twee 'verdiepingen' op de in tweeën gedeelte horizontale stuurspaken zijn verdeeld. Dit zorgt ervoor dat je op termijn precies weet welke knoppen waar zitten, zodat je ze blindelings weet te vinden. Bovendien voel je heel goed dat je ze hebt geactiveerd; de haptische feedback is uitstekend.

We hadden je graag verteld hoeveel de nieuwe Mercedes CLA precies gaat kosten, maar die informatie had de Mercedes-importeur nog niet voor handen. Wel weten we dat de auto waarschijnlijk aan het eind van deze zomer bij de dealer staat.