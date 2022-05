Mercedes EQE: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h

Mercedes heeft de vaart erin. In de afgelopen twee jaar introduceerde het merk een indrukwekkend aantal elektrische modellen: de EQA, EQB, EQS, EQS SUV en deze EQE. Je moet die laatste naast de EQS zetten om de verschillen te kunnen zien. Het design van beide is gedicteerd door de windtunnel, dus zijn de overeenkomsten legio. Volgens Mercedes is de EQS de gestroomlijndste productieauto ter wereld, met een cW-waarde van 0,20. De Mercedes EQE zit daar heel iets boven.

Met name door zijn boogvormige daklijn lijkt de EQE een stuk compacter dan hij in werkelijkheid is. Als je hem ziet staan, denk je met een sedan in het BMW 3-serie- en Mercedes C-klasse-segment te maken te hebben. Pas als je de EQE tussen andere auto's parkeert, zie je zijn formaat. Hij is op een haar na 5 meter lang en 2 meter breed. Tussen de voor- en achteras ligt onder de vloer van het inzittendencompartiment een batterij met een bruikbare capaciteit van 90,6 kWh.

Voorlopig is de EQE er in twee uitvoeringen. Aan de top van het leveringsprogramma staat de 'sportieve' Mercedes-AMG EQE 43 4Matic: met vierwielaandrijving, een vermogen van 476 pk en 858 Nm koppel. Wij reden de Mercedes EQE 350+, die alleen een elektromotor op de achteras heeft. Het model is 292 pk sterk, heeft een koppel van 565 Nm en sprint in 6,4 seconden naar 100 km/h. De uitvoering die wij ter beschikking hadden, de Launch Edition - Luxury Line, komt in theorie 594 kilometer ver.

Mercedes EQE: actieradius bij 100 km/h

Het officiële verbruik van 'onze' EQE ligt op 17,8 kWh/100 km. Als je op basis daarvan het bereik gaat uitrekenen (accucapaciteit gedeeld door verbruik x 100), dan kom je niet op 594 kilometer uit. Dat is een eigenaardigheid van de WLTP-meetmethode. Hoe dan ook, op een zonnige, maar winderige lentedag trokken wij er in de EQE op uit. De buitentemperatuur lag op 14 graden, door de meivakantie was er bijna niemand op de weg.

Dus konden we zonder lastige medeweggebruikers ruim 80 kilometer constant 100 km/h rijden op de actieve cruisecontrol. We maakten een grote cirkel en kwamen weer terug op ons vertrekpunt. Dit om de invloeden van hoogteverschillen en wind zo klein mogelijk te houden. En wat schetste onze verbazing? Onder ideale omstandigheden scoort de Mercedes EQE gewoon beter dan wat de fabriek opgeeft. Wij kwamen uit op een verbruik van 17,7 kWh/100 km, waarmee je een bereik van 511 kilometer haalt.

Let wel, we hadden op de snelweg het rijk alleen en hoefden dus 80 kilometer lang niet te remmen en op te trekken. Dat gaat je in de dagelijkse praktijk natuurlijk bijna nooit lukken. Maar toch, de EQE is de eerste elektrische auto in onze test die zijn WLTP-verbruik haalt. Zijn grote vriend, de EQS, deed het ook al zo goed. Daarmee zaten we bijna op het opgegeven verbruik: 20,0 kWh tegenover 19,1 kWh/100 km.

Mercedes EQE: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h ging de EQS helaas de mist in. Mogelijk is zijn olifantengewicht van net geen 2900 kilo debet aan het hoge verbruik van 29,7 kWh/100 km. In die zin verrast de Mercedes EQE ons wederom, want bij 130 km/h trok hij per 100 km slechts 22,1 kWh uit zijn 90,6 kWh-batterij. Tikken we dat in in onze rekenmachine-app, dan komen we uit op een uitstekende actieradius van 409 kilometer. Nogmaals, in een vrijwel ideale situatie: 's avonds op een lege snelweg tijdens de meivakantie.

Conclusie

De nieuwe Mercedes EQE is een fantastische elektrische premiumsedan, maar daarover later meer, in onze eerste review. Eerst gaan we het over zijn actieradius in de praktijk hebben. En die lijkt meer dan uitstekend te zijn. Reken in de dagelijkse praktijk op een hoger verbruik dan wij op de teller wisten te krijgen, maar dan nog lijkt de EQE 350+ een stekkerauto te zijn die efficiënt met de beschikbare stroom omgaat.

Mogelijke concurrentie krijgt de EQE van de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan. Het zijn andere auto's - meer sportwagens dan zakensedans - maar vallen wel ongeveer in dezelfde prijsklasse. Beide scoorden in onze tests minder goed dan de EQE, met bij 100 km/h een verbruik van boven de 20 kWh/100 km en bij 130 km/h zelfs tussen de 24 en 29 kWh/100 km. Wél kunnen de Audi en Porsche sneller laden dan de EQE, met een vermogen van 270 kW tegenover 'slechts' 170 kW.