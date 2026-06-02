Als het om verkoopaantallen gaat, is de Mercedes GLC is al jaren de grootste Mercedes-ster. Uitzondering was de in 2019 geïntroduceerde elektrische versie, de EQC. Aan de opvolger ‘met EQ-technologie’ is nu de taak om de sterallures van de elektrische GLC te herstellen.

Achteraf kijk je een koe in de kont en dan begrijp je wel waarom deze eerste in serie gebouwde elektrische Mercedes is mislukt. De EQC was te gehaast op de markt gebracht, als reactie op de Audi E-tron en de Jaguar I-Pace en ontbeerde een speciaal EV-platform. Hij had dezelfde basis als de GLC's met verbrandingsmotor, met diverse compromissen tot gevolg. Daardoor was het energieverbruik hoog, wat resulteerde in een actieradius die al snel niet meer concurrerend was. Het snellaadvermogen van 110 kW was evenmin om over naar Stuttgart te schrijven. Ten slotte was de EQC vanwege het achteraf toegevoegde batterijpakket minder ruim dan de GLC met verbrandingsmotor. Even werd de auto redelijk goed verkocht, maar al snel werd hij ingehaald door modernere EV's, waarna de restwaarde als een plumpudding in elkaar stortte.

Hoeveel ledjes?!

Omdat een ster zich geen tweemaal stoot aan dezelfde steen, besloot Mercedes het nu helemaal anders te doen. Van opzij lijkt de nieuwe elektrische GLC misschien nog sterk op z'n benzinebroers, hij staat echt op een geheel ander platform. Dat is volledig op de EV-leest geschoeid en heeft een 8,4 centimeter langere wielbasis. Daardoor is de elektrische GLC juist ruimer dan de ICE-versie die in 2023 debuteerde. Ook opvallend: anders dan veel andere EV's, heeft onze blauwe testauto geen verzonken portiergrepen, maar kloeke, grijpklare exemplaren. Daarmee is de GLC alvast voorbereid op nieuwe Chinese wetgeving die elektrische uit- en inklappende grepen wil verbieden. Vind jij verzonken handgrepen juist gaaf? Dan moet je de GLC met het optionele Premium-pakket bestellen - dan krijg je er meteen een 3D-audiosysteem bij.

Als je zeker wilt weten of de voor jou rijdende GLC al dan niet elektrisch is, check dan de achterlichten. Hebben die leds in de vorm van Mercedes-sterren, dan ontbreekt er zeker weten een uitlaat. Maar hét herkenningspunt van de elektrische nieuwkomer is de grille. Die wordt niet versierd door talloze verlichte sterretjes, zoals we dat van recente Mercedessen gewend zijn, maar moet het doen met slechts één exemplaar. Dat is wel meteen een enorme knoeperd, die niets te raden overlaat. Wie het attentieniveau van z'n GLC naar nog grotere hoogten wenst te tillen, kan de grille met 942 verlichte led-blokjes bestellen. Ze kosten - naar beneden afgerond - 3,85 euro per stuk. Maar eerlijk is eerlijk, je krijgt er ook een elektrochromatisch te verduisteren panoramadak bij, bovendien wordt de megaster in de grille dan ook van het type glow-in-the-dark. De hoogglans chroomrand rond de grille maakt het vervolgens helemaal af - blingbling to the max.

Op naar … Amsterdam?

Uiterlijk blaast de nieuwe elektrische GLC dus hoog van de toren - al kan de nostalgische merkadept ook beweren dat de nieuwe grille een verwijzing is naar Mercedes-neuzen uit het rijke verleden. Nog voordat we kunnen testen of de auto net zo indrukwekkend rijdt als-ie eruitziet, krijgen we de volgende visuele intimidatieronde voorgeschoteld. Ruim en comfortabel gezeten op het ivoorbeige meubilair, hebben we geen traditioneel dashboard voor onze neus, maar het MBUX-hyperscreen. Het reikt van deur tot deur en is met een breedte van bijna een meter het grootste scherm dat Mercedes ooit in een auto heeft gemonteerd. Pathé kan er jaloers op zijn. De bijrijder beschikt over een eigen deelscherm, dat gelukkig uitschakelbaar is, want het werkt nogal afleidend voor de bestuurder.

Knoppen ontbreken grotendeels, maar volgens Mercedes is de nieuwe, door AI gestuurde software zo slim, dat je vrijwel alles via stemcommando's kunt bedienen. Ook als je om een praatje verlegen zit of antwoord zoekt op prangende levensvragen, kun je je tot de AI-assistent wenden. Hoewel … toen we de auto vroegen of Amsterdam een leuke stad was, kregen we geen echt antwoord, maar werd wel de route meteen naar de vaderlandse grachtengordel verlegd. Dat was niet helemaal de bedoeling. Het is een zelflerend systeem en in het Engels werkte het een stuk beter, maar helemaal overtuigd zijn we nog niet.

GLC is zwaar en vlot

We gaan op pad met de 489 pk sterke introductieversie van de GLC, die in de prijslijst staat als 400 4Matic Launch Edition. Hij heeft twee elektromotoren, waarvan de grootste en krachtigste zich boven de achteras bevindt, gecombineerd met een tweetraps transmissie. Deze technologie komt volgens Mercedes zowel de efficiency als de prestaties ten goede. Een kleinere elektromotor drijft de voorwielen aan.

Ondanks het wagengewicht van ruim 2400 kilo, weten de 489 pk vermogen en 800 Nm koppel de 'dikke Mercedes' vlot in beweging te brengen. Hij zoeft in dik vier tellen naar de 100 km/h, waarmee hij nog geen seconde inlevert op de GLC 63 AMG E Performance. Dat gaat in alle rust, want zelden reden we in een auto die stiller was dan deze Mercedes. De elektromotoren hoor je in het geheel niet en zelfs rond de A-stijlen en de buitenspiegels is nauwelijks windgeruis te horen.

Ook geen kik van het onderstel, dat bij de testauto was voorzien van Airmatic-vering, dat samen met vierwielbesturing in het Techniek-pakket zit. Daarvoor hanteert Mercedes een meerprijs van een kleine drie mille, maar als je toch in deze prijsklasse winkelt, zouden we het zeker bestellen. De luchtvering is geleend van de S-klasse en werkt samen met het navigatiesysteem, zodat het van te voren de juiste afstemming voor het naderende wegdek kan kiezen. Of je nu over klinkerstraatjes, pokdalig asfalt of gemene richels rijdt, alles wordt onder het Stuttgartse vliegend tapijt geveegd.

Mercedes GLC actieradius en laadvermogen

Denk nu niet dat deze zware lobbes een ontzettende softie is. Sterker nog, zeker als je de sportmodus activeert, laat-ie zich gewillig met hoge snelheid door scherpe bochten smijten. Daarbij wordt de wendbaarheid vergroot door de actief meesturende achteras - die trouwens ook de draaicirkel lekker klein houdt: 11,2 meter. In het heuvelachtige landschap van de Portugese Algarve doen we ons best om de 1,65 meter hoge SUV uit balans te brengen, maar hij blijft de stuurcommando's precies opvolgen en geeft geen krimp. Indrukwekkend.

Oké, geen mens koopt een elektrische auto als deze om er als een wannabe-rallyrijder buitenlandse bergketens mee te doorkruisen. Hoe de reis ernaartoe verloopt, is veel belangrijker. Dankzij een actieradius tot 673 kilometer kom je een heel eind op het 94 kWh metende accupakket en snelladen gaat met 330 kW. Mits je de juiste laadpaal uitzoekt, 'tank' je de batterij in 22 minuten van 10 tot 80 procent. Aan de thuislader moet je het standaard doen met 11 kW, een 22 kW-boordlader kost 665,65 euro extra.

Om het verbruik zo laag mogelijk te houden, kun je volgens Mercedes het beste de automatische regeneratiemodus kiezen, die rekening houdt met de verkeersomstandigheden. One pedal driving is mogelijk en werkt perfect samen met de adaptieve cruisecontrol. Een bijzonder nieuw assistentiesysteem is de reverse manoeuvring functie. Die maakt deel uit van MB.Drive parkeerpakket dat vanaf juni leverbaar is. Als je per ongeluk een smal doodlopend straatje bent ingereden, kan de auto automatisch de zojuist gereden route achteruit afleggen. Superhandig, alleen werkt het helaas niet als er een caravan aan de trekhaak hangt. Hoezo, caravan, het is toch een EV? We horen het je denken. Maar inderdaad: de GLC 400 4Matic verdraagt een geremde aanhanger tot liefst 2400 kilo aan de haak!

Conclusie

Deze nieuwe elektrische Mercedes GLC moet de EQC snel doen vergeten, en dat gaat 'm zeker lukken. De auto is ruim, ultracomfortabel, barst van de moderne systemen en heeft een volwassen actieradius. Maar met een vanafprijs van 73.000 euro - zonder luchtvering - heeft-ie een lager snellaadvermogen en minder bereik dan vergelijkbaar geprijsde versies van de BMW iX3 en de Volvo EX60. Maar goed, die hebben dan weer geen verlichte ster of 942 leds in de grille …