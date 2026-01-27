Deze EV van 70 mille verkoopt zo goed, dat zelfs BMW stomverbaasd is

De BMW iX3 staat nog niet in de showrooms, maar de belangstelling is nu al groot. Vooral in Duitsland en andere Europese landen loopt het aantal bestellingen flink op, en dat terwijl de meeste kopers de auto nog niet eens hebben gezien, laat staan gereden.

Volgens Der Spiegel overtreft de vraag naar de nieuwe iX3 alle verwachtingen. In de fabriek in Hongarije is daarom eerder dan gepland een derde ploeg gestart om de productiecapaciteit te vergroten. In Duitsland alleen al zouden er ruim drieduizend bestellingen zijn geplaatst, nog voordat journalisten hun eerste rij-indrukken publiceerden. Ondertussen zijn die rij-impressies al wel binnengestroomd en dat vergroot de belangstelling alleen nog maar. Hieronder lees je onze review over de BMW iX3. 

Nieuwe klanten voor BMW

Opvallend is dat veel kopers voor het eerst een BMW bestellen. Het model trekt dus een nieuwe doelgroep aan. De iX3 is de eerste SUV op BMW’s nieuwe 800-volt platform, dat sneller laden en meer efficiëntie mogelijk maakt. Daarnaast belooft BMW een karakter dat nog steeds herkenbaar ‘BMW’ aanvoelt, maar dan in elektrische vorm. Die boodschap lijkt goed te landen.

Begin maart bij de dealer

De eerste exemplaren worden momenteel gebouwd in Hongarije en komen begin maart naar de Nederlandse dealers. Die vragen minimaal 70.583,60 euro voor een exemplaar. Het is overigens nog maar de vraag of je de auto dan ook direct krijgt, want de productie wordt nu al verder opgeschaald om aan de Europese vraag te kunnen voldoen.

Met de iX3 zet BMW een stevige stap in het drukke segment van elektrische middelgrote SUV’s. Zeer binnenkort komt ook grote concurrent Mercedes met de nieuwe elektrische GLC 400. De actieradius is 713 kilometer, terwijl de nieuwe BMW iX3 tot 805 kilometer komt. Ook daarmee neemt BMW alvast een voorsprong.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

