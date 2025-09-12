Waarom Mercedes lacht om de dashboards van Audi en BMW

Nieuws

Altijd leuk als automerken elkaar in de haren vliegen. Gorden Wagener, de hoogste designbaas van Mercedes, vindt het dashboard van de BMW iX3 maar niks.

Voordat we ingaan op Gorden Wageners beledigingen aan het adres van zijn BMW-collega, eerst wat context. Onlangs onthulde zowel BMW als Mercedes een belangrijk model. De elektrische BMW iX3 laat zien hoe BMW’s er in de toekomst uit gaan zien, volgens een designtaal die ze Neue Klasse hebben genoemd. Mercedes onthulde de nieuwste Mercedes GLC, het bestverkochte model van het merk wereldwijd.

Grote of kleine schermen

Bij BMW ging niet alleen het uiterlijk op de schop, ook het dashboard werd opnieuw ingericht. Panoramic Vision, noemt BMW de nieuwe stijl. Het is een nieuwe manier van informatie weergeven. In plaats van een gigantisch display dat veel aandacht opeist, wil BMW informatie juist subtieler en overzichtelijker in het blikveld van de bestuurder plaatsen. De auto projecteert belangrijke gegevens, zoals snelheid, navigatie en rijassistentie, over de hele breedte van de voorruit, net onder ooghoogte.

Het beeld loopt van links naar rechts, zodat zowel de bestuurder als de passagier de informatie kan zien. Het idee is dat je minder vaak naar beneden hoeft te kijken en je blik meer op de weg kunt houden.

Mercedes heeft kritiek op BMW

Klinkt als een slim idee, maar dat vindt Gorden Wagener niet. “Ik ben geen fan, want het staat zo ver weg dat het moeilijk afleesbaar is”, zegt de designbaas van Mercedes tegen TopGear. “Alles lijkt kleiner en dat leidt af. Het display staat te ver weg om het te kunnen aanraken. Daarom hebben ze er een touchscreen in gezet. Het is dus eigenlijk een conventionele oplossing. Tegelijk is het ingewikkeld, omdat de bediening niet intuïtief is.”

Nee, dan de Mercedes GLC. Die is voorzien van een, eh, opvallend dashboard. Het MBUX Hyperscreen is 99,3 centimeter lang en meteen het grootste scherm ooit in een Mercedes. Het display werkt samen met de sfeerverlichting, waaronder het optionele Sky Control-panoramadak met verlichte sterrenhemel.

Wagener geeft toe dat spraakbediening steeds belangrijker wordt. Dan zou je eigenlijk geen schermen meer nodig hebben, toch? “Je wilt een visueel referentiepunt hebben op het scherm, of je wilt misschien een film kijken of iets dergelijks. Dus ja, je hebt wel grote schermen nodig.” Het megascherm komt ook in toekomstige modellen, zoals elektrische C-klasse die in 2026 komt.

Wat vindt Adrian?

Onze landgenoot Adrian van Hooijdonk, al vele jaren designchef van BMW, doet niet mee met het moddergevecht. Hij heeft nergens in het openbaar gezegd wat hij van het dashboard van de Mercedes-modellen vindt.

Wagener vindt het minimalistische dashboard van de Audi Concept C ook maar niks. Dat ziet eruit alsof het in 1995 is ontworpen, vindt de Mercedes-ontwerper.