Audi Concept C: radicaal design met Jaguar-trekjes rijdt straks gewoon rond

Audi Concept C: radicale eenvoud met Jaguar-trekjes

'Copy Nothing' is de slogan van het nieuwe Jaguar, maar dat was aan Audi niet besteed. Onder het mom Strive for Clarity presenteert het merk de Concept C, een studiemodel dat een nieuw designhoofdstuk moet inluiden.

Tijdens de IAA in München (9-12 september 2025) kunnen bezoekers de Audi Concept C voor het eerst in levenden lijve bekijken. Voor Audi is het meer dan een showcar: het is de belichaming van een nieuwe designtaal die de komende jaren zijn weg moet vinden naar de serieproductie.

'Designbroertje Jaguar 00'

Denk er een paar woke types met moeilijke kapsels in genderneutrale kleren bij, en je zou de Audi Concept C zomaar voor een compact broertje van de Jaguar 00 kunnen houden. Misschien een beetje flauw, maar we zien wel degelijk overeenkomsten.

Nieuwe designtaal met radicale eenvoud

Met de Concept C geeft Audi een duidelijk signaal af: minder opsmuk, meer geometrie. De auto staat symbool voor een strategische koerswijziging waarbij de ontwerpers spreken van een filosofie van ‘radicale eenvoud'.

Overbodige lijnen en ornamenten zijn daarom weggefilterd, en het ontwerp drijft op duidelijke geometrische vormen. Net zoals bij de Jaguar 00 domineren strakke oppervlakken zonder overbodige vouwen en tierlantijntjes. 

Link met Audi's raceverleden

De Vertical Frame-grille is dan wel weer een eigen trekje van de Audi en refereert aan de historische lijnen van de Auto Union Typ C uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Bij de Audi Rosemeyer Concept uit 2000 was de overeenkomst met die antieke racewagen trouwens nog een stuk duidelijker.

Net als de Jaguar 00 heeft de Audi Concept C een opvallend hoge gordellijn en weinig ruitoppervlak. Bij allebei ontbreekt een achterruit zelfs volledig. Al vinden we de jaloezieën achter op de Audi een stuk fraaier dan de ‘kale plek’ van de Jaguar.

Binnenin zet Audi de ingezette lijn van het exterieur voort. Hier zijn evenmin afleidende toestanden te ontdekken. Alles draait om rust en intuïtieve bediening: informatie verschijnt alleen wanneer dat nodig is, en zonder afleidende franjes. Eerder zagen we dat bij de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Eenvoud met emotie

Audi’s nieuwe designchef Massimo Frascella onderstreept dat eenvoud niet kil mag worden. Ook emotie en begeerlijkheid spelen een sleutelrol in de Concept C. Topman Gernot Döllner legt de link naar Audi’s traditie: van Quattro-techniek en motorsport tot de volgende generatie straatauto’s. De Concept C is volgens hem geen losse vingeroefening, maar een voorbeeld van wat er in nieuwe productiemodellen gaat komen.

Specificaties Audi Concept C

De Audi Concept C is 4,52 meter lang, 1,97 meter breed en slechts 1,28 meter hoog en heeft een elektrisch bedienbaar hardtopdak. Leuk, maar dat is natuurlijk niks nieuws: dat had de Renault Wind 15 jaar geleden ook al.

Verdere concrete technische gegevens houdt Audi nog achter, al hint het merk wel op zowel volledig elektrische als hybride aandrijflijnen. Want ‘de roadster markeert een belangrijk beginpunt voor de volgende generatie elektrische en hybride Audi-modellen’.

Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

