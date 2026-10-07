Jaguar Type 01 (2027): dit krijg je allemaal voor 169.420 euro

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Houd je kaken stevig op elkaar als je de foto’s, de specificaties en de prijs van de Jaguar Type 01 ziet, anders valt je kin op de grond. Wát een indrukwekkende auto.

Iedereen wist al hoe de Jaguar Type 01 er ongeveer uit zou gaan zien, want twee jaar geleden keek de autowereld aandachtig mee toen Jaguar zijn toekomstvisie onthulde. Destijds stond de onthulling van de elektrische grand tourer met een lange motorkap en een coupéachtige daklijn nog in de planning voor eind 2025, maar pas nu - in oktober 2026 - is het echt zo ver.

Jaguar Type 01: 1030 pk, 118 kWh, 720 km

De specificaties van de Type 01 zijn ronduit indrukwekkend, met een vermogen tot wel 1030 pk en maximaal 1365 Nm aan trekkracht. Hij klaart de honderdsprint in 3,2 seconden.

Op elektrische gebied valt ook veel te genieten: een enorme batterij met een bruikbare capaciteit van 118 kWh bezorgt de vierdeurs GT een WLTP-actieradius van 720 kilometer. Veel belangrijker vinden we de beloofde actieradius van ruim 500 kilometer op snelwegsnelheden. Daar is de Type 01 tenslotte voor bedoeld.

Bijna alle ritten zonder opladen

Grappig: volgens Jaguar is 720 kilometer genoeg range om 99,7 procent van alle ritten te maken, zonder tussentijds opladen. Krijgen de passagiers op de twee achterste stoelen onderweg geen kramp in hun knieën? Grote kans van niet, want ze hebben echte voetenbakken. Onder hun voeten zitten uitsparingen in het accupakket.

In de 0,3 procent van de gevallen dat je wél tussentijds moet opladen, is dat beslist geen straf: het boordnet van 850 volt maakt razendsnel DC-laden mogelijk. Met 350 kW kan de auto 312 kilometer bijladen in 13 minuten. Voor 10 tot 80 procent communiceert Jaguar een laadtijd van 22 minuten. Keurig voor een auto met zo’n grote batterij.

Prijs en levertijd

Nu we toch strooien met getallen: de gewichtsverdeling is 50:50 en de Cw-waarde bedraagt 0,23. Dat maakt de Type 01 net zo gestroomlijnd als de Tesla Model 3 en de BMW i5. Het beeldscherm achter het stuur meet 24 inch en het kleinere, smartphone-achtige touchscreen waarmee je alles bedient meet slechts 7 inch. Voor de wielen kun je kiezen uit 21 en 23 inch.

De Type 01 wordt gebouwd in het Verenigd Koninkrijk voor een bedrag waarvoor je nog even je kaken op elkaar moet houden: 169.420 euro voor de versie met 1030 pk. De orderboeken openen zoals het er nu voorstaat begin 2027, met de eerste leveringen aan klanten in de tweede helft van het jaar.

Om de prijs in perspectief te plaatsen: met een 831 pk sterke Lucid Air Grand Touring van 133.900 euro kom je verder op een acculading stroom, maar oogst je minder bekijks. Dan is de nieuwe Mercedes-AMG GT een logischer concurrent. Voor 154.542 euro heb je er eentje met minder pk’s (816 pk) en voor 189.632 euro eentje met meer (1169 pk).