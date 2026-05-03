Raimond is trouw aan de Jaguar S-Type: 'Tot 5 ton ging er weinig mis'

Inspiratie

Op het auto-CV van Raimond Zuure (80) komen we fraaie modellen tegen. Hij heeft zelfs een Porsche 911 gehad. Maar nooit eerder was Raimond zo blij met een auto als met z’n huidige Jaguar S-Type.

Daar stond-ie dan op de AutoRAI in februari 1999: de Jaguar S-Type. Gloednieuw, maar gestoken in een overduidelijke retro-jas, die ’m sterk deed denken aan zijn naamgenoot uit 1963.

Om het feest voor de liefhebbers van Brits automobiel erfgoed compleet te maken, stond iets verderop de kersverse Rover 75. Die auto was evenmin vies van verwijzingen naar klassiek Engels design, zij het iets subtieler.

Terwijl wij ons, net als andere nostalgici onder de 432.000 RAI-bezoekers, stonden te vergapen aan de Nieuwe Britse Hoop, zette Raimond Zuure waarschijnlijk weer honderden kilometers extra op de teller van z’n Ford Transit. Meeneuriënd met Chers hit Believe, omgeven door het exclusieve en o zo herkenbare aroma van Italiaanse truffels …

In de truffelhandel

Oké, dat van Cher verzinnen we, al lijkt het ons nog minder waarschijnlijk dat Raimond zat te hip-hoppen op Changes van 2Pac … Maar kilometers maken, dat deed de Leusdenaar volop. Hij had zo'n 18 jaar in Amerika gewoond, waar hij zijn - inmiddels helaas overleden - vrouw Mariëtte had ­ontmoet. Hij had er ook een mooie carrière achter de rug, die 'm onder meer een Porsche 911 Cabrio opleverde ... Terug in Nederland kwam Raimond begin 21ste eeuw via omwegen in de truffelhandel terecht.

Rijden in een Transit, dromen van een Bentley

“Om die reden kocht ik in 2004 een Ford Transit. Daarmee heb ik talloze ritten op en neer naar het Duitse Rheinberg gemaakt, waar ik de truffels van voormalig truffeljager Antonio Lucano betrok. Ook heb ik mijn vrouw destijds een belofte gedaan: als onze truffelhandel goed gaat, rijden wij over een paar jaar met een Bentley Continental Convertible naar truffel country Toscane.”

“Helaas is het nooit zover gekomen. Daar heb ik het nog altijd moeilijk mee, want we wilden het allebei heel graag: een romantische reis naar een prachtig gebied in een schitterende auto.”

Jaguar S-Type ‘mooiste auto ooit’

Omdat de Bentley-trip nooit werkelijkheid werd, vervaagde Raimonds wens om ooit een Bentley te bezitten. En áls hij er weleens over mijmert, beurt zijn jongste zoon hem op: “’Pap, jullie hebben samen al zoveel mooie trips gemaakt, óók met één van de mooiste auto’s ooit, jullie eigen Jaguar.’ En dat klopt. Daarmee zijn we in heel Zuid-­Europa geweest.”

Ho, wacht even Raimond, een minuut geleden reed je nog wekelijks met een Transit vol truffels rond. Wanneer kwam die Jaguar in beeld?

In katzwijm voor de S-Type

“Toen ik net de zeventig was gepasseerd, wilde ik het wat rustiger aan doen. Daarom heb ik distributeurs in de arm genomen en ben ik met grotere accounts gaan werken. Dat scheelde mij een hoop tijd en kilometers. Wel kwam ik nog vaak bij een versgroothandel in Barneveld, waar ik Garage de Watermolen ontdekte, een klein familiebedrijf.

Toen onze vaste garage ermee ophield, leek het me handig om onze auto’s daar in onderhoud te geven. Lang verhaal kort: toen ik daar een jaar of zes geleden was, kwam de eigenaar aanrijden in een tweedehands Jaguar S-Type uit 2001, een blauwe. Die auto zei als het ware ‘hallo’ tegen mij en ik viel meteen in katzwijm.”

Te jong voor een Rolls

Kun je aangeven waardoor je op slag verliefd werd? “Sowieso ben ik altijd dol geweest op het klassieke, Britse design. Toen ik in ­Groningen studeerde, reed ik vaak in een Triumph TR4 van een huisgenoot en in de VS heb ik behalve die 911 ook een MGB gehad.

Ook de lijnen van deze Jaguar maken me enthousiast. Als je tegenwoordig op de weg om je heen kijkt, zie je alleen maar blokjes op wielen. En waar die Chinezen nu mee komen, dat lijkt helemaal nergens op. Het allermooiste vind ik een Rolls-Royce, maar daar voel ik me nog veel te jong voor!

Die S-Type was het helemaal voor mij; de ronde lijnen, de dubbele ronde koplampen en dan die grille, ‘afgetopt’ met de Leaper op de motorkap. Schitterend!”

Kritiek op Jaguar-ontwerp

Wij zijn het helemaal met Raimond eens, maar juist vanwege die klassieke trekjes moest de S-Type veel kritiek incasseren. Ontwerper Geoff Lawson kreeg het verwijt dat hij te gemakzuchtig te werk was gegaan.

Jaguar was in die tijd wanhopig op zoek naar een jongere klantengroep voor wie de XJ te duur en te conservatief was. Er moest dus een compacter en betaalbaarder alternatief komen. Maar ook die auto moest genoeg ‘Jaguarness’ uitstralen, om zich te onderscheiden van auto’s als de BMW 5-serie en Mercedes E-klasse.

Brug tussen verleden en heden

Zo wilde Jaguar een brug slaan tussen zijn rijke verleden en de moderne technologie van de 21ste eeuw. Volgens de critici had het echter wel iets gedurfder gemogen; de nieuwe S-Type zou volgens hen te zeer ‘dansen op het graf van zijn klassieke voorgangers’. De auto was volgens sommigen dan ook meer de natte droom van vijftig- en zestigplussers, dan van de nieuw aan te boren, jongere doelgroep. Tja, als Jaguar-ontwerper kun je het niet snel goed doen …

Is de Jaguar S-Type een vermomde Ford?

Hoezeer Jaguar ook z’n best had gedaan om de S-Type er als een Jaguar te laten uitzien, kwade tongen beweerden dat het eigenlijk een vermomde Ford was.

Oké, het klopt dat de S-Type zijn basis deelde met de Lincoln LS en de Ford Thunderbird. Het Britse merk was immers ingelijfd door Ford. Maar het DEW98-platform dat het drietal deelde, was gezamenlijk ontwikkeld en niet simpelweg uit een schap in Detroit getrokken. Zo werden de wielophanging en chassi­s­geometrie specifiek voor de Jaguar aangepast en tijdens de productie opnieuw verfijnd.

Geen zes-in-lijn ...

Eveneens tegen het zere been van de Jaguar-puristen, was de instapmotor. In de eerste plaats was dat geen zes-in-lijn ‘zoals het heurt’, maar een V6 - en daar bleef het niet bij. De 3,0-liter AJV6 die ook in Raimonds auto ligt, is sterk verwant aan Fords zescilinder Duratec-motor uit die tijd. Maar Jaguar ontwikkelde zelf de cilinderkoppen met variabele kleptiming en ook de drive-by-wire bediening kwam uit Coventry. Het gaat dan ook te ver om de S-Type voor een chic verklede Ford uit te maken.

291.000 S-Types

De azijndouche die sommigen aan de S-Type uitdeelden, deerde de verkoopcijfers aanvankelijk nauwelijks. Helaas werd het enthousiasme van het koperspubliek al snel getemperd door de matige betrouwbaarheid van de eerste bouwjaren. Toch zijn er tot en met 2007 ruim 291.000 S-Types gebouwd, wat voor een Jaguar een prima aantal is.

De verkoop in Nederland bleef bescheiden: hier verlieten een kleine 3300 nieuwe S-Types de dealerpoorten. Daarbij moeten we niet vergeten dat de ‘goedkoopste’ S-Type in 1999 al bijna 110.000 gulden (49.717 euro) kostte.

Bijna 500.000 km

Terug naar Raimond en zijn kennismaking met z’n eerste S-Type. “Er stond ongeveer 200.000 kilometer op de teller, maar dankzij goed onderhoud was-ie tiptop in orde. Toch kon ik hem voor een mooie prijs kopen. Zeker als je kijkt naar de vijf jaar en de 250.000 kilometer die ik ermee heb gereden, was het een goede deal. Al met al heb ik er nog geen 5000 euro aan extra onkosten aan gehad. Hij heeft me maar één keer laten staan. Dat bleek te liggen aan een defecte startmotor.

Maar verder heb ik er, totdat er bijna 5 ton op de teller stond, niks geks mee gehad. Vooral dingen aan het onderstel; kogellagers, remmen en dergelijke. Allemaal onderdelen die normaal slijten, net zoals mijn knie, maar dat mag als je wat ouder wordt, haha. Toen de kilometerstand richting de 5 ton ging, begon de automaat kuren te vertonen. Revisie zou om en nabij de 4500 euro kosten, en dat was-ie niet meer waard. Dus was het moment om afscheid te nemen aangebroken.”

'Auto met potentie'

Veel Jaguar-rijders zouden een moord doen voor zo’n schoon onderhoudsblazoen bij een dergelijke kilometerstand. Was jij extreem zuinig op je blauwe S-Type, Raimond? “Nou ik, zorg altijd goed voor mijn auto’s en ik ben geen sportieve rijder, die tijd heb ik gehad. Maar het is natuurlijk wel een auto met potentie. Daardoor kan ik de verleiding soms niet weerstaan als er een jonge jongen naast me voor het stoplicht staat te gassen. Dan zet ik de automaat in S en dan moeten ze van goeden huize komen om me bij te houden.”

Gassen in Duitsland

“Volgens mijn garage is het ook best goed om in Duitsland het gas af en toe flink in te trappen. Dat vindt-ie alleen maar lekker. Op truffelmissie met mijn destijds 12-jarige kleinzoon heb ik ooit de 180 aangetikt - vond-ie prachtig! Alleen heeft-ie de vergissing begaan om het aan zijn moeder te vertellen, die mij er vervolgens telefonisch van langs gaf.

Bij de eerstvolgende gelegenheid heb ik mijn kleinzoon daarom een belangrijke levensles gegeven. Dat er een groot verschil bestaat tussen het niet altijd vertellen van de volledige waarheid en liegen. En dat heeft-ie heel goed begrepen!”

Op zoek naar S-Type nummer 2

Omdat Raimonds eerste S-Type zo goed was bevallen, wist-ie het zeker: ook de volgende auto moest een S-Type worden. Het liefst weer een blauwe. “De zoektocht heb ik uit handen gegeven aan Garage De Water­molen. In drie maanden tijd hebben ze wel zes auto’s bekeken. Daarbij waren er altijd twee zaken die hij als eerste checkte: de onderhoudshistorie en de toestand van de dorpels, want die zijn roestgevoelig.”

“Uiteindelijk vond hij deze in Zuid-Limburg, direct van de eerste eigenaar en volkomen roestvrij. “Het was dan wel geen blauwe en hij had ook niet het door mij felbegeerde schuifdak, maar toen ik ‘m voor de eerste keer bekeek, voelde het meteen goed.

Het beige interieur is prachtig en het is ook nog een luxe Executive-uitvoering. Ik heb ‘m nu ruim een halfjaar en het is een genot om in te rijden. De luxe en de rust, maar ook de wetenschap dat je altijd power over hebt. En als ik ben uitgestapt, kijk ik altijd even om; die klassieke ronde lijnen blijven trekken. Daarin ben ik trouwens niet de enige, ik krijg heel veel complimenten over de auto en ook daar geniet ik van.”

Opvallend lage auto

Wij genieten met Raimond mee van de looks, tegelijkertijd zijn we benieuwd hoe zo’n bijna twintigjarige S-Type anno 2026 rijdt. Wanneer Raimond ons de sleutel voorhoudt, nemen we die dan ook enthousiast in ontvangst. Vergeleken met de meeste moderne auto’s is de S-Type om te beginnen opvallend laag, maar daar houden we juist van.

Bovendien grijpt de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel je enthousiast vast, met veel steun in je onderrug en stevige wangen. En terwijl we houten dashboards bij veel auto’s het liefst zo snel mogelijk in de allesbrander zouden gooien, is het in deze Brit juist perfect op z’n plaats. Net als de klassieke J-gate voor de keuzehendel van de automaat.

Dat veel knoppen en bedieningselementen uit de Ford-magazijnen komen, ziet tegenwoordig niemand meer. Ons heeft het sowieso nooit gestoord. Net zomin als we niet per se een zes-in-lijn hoeven. De V6 klinkt heerlijk smeuïg en reageert happig op het gas.

Van gentleman tot hooligan

Als je je tweed colbert, corduroy broek en brogues van de gentleman verruilt voor de allblack-look van de voetbalhooligan en je daarnaar gedraagt, verandert het karakter van de S-Type met je mee. De zijdezacht ­werkende zestrapsautomaat schakelt een paar tandjes terug en terwijl de drieliter diepe keelklanken ten gehore brengt, worden de inzittenden nog iets steviger in het beige leer gedrukt.

Het recept is zo oud als de weg naar Coventry, maar net als een goed bereide fish 'n chips, verveelt het nooit. Wel valt op dat de hydraulisch bekrachtigde besturing heel licht en wat gevoelloos werkt, maar met de directheid is weinig mis.

Op klinkerweggetjes is het onderstel heel comfortabel, in bochten hangt de Jag graag op één oor. Maar nooit voelt-ie zwabberig of onzeker, het liefst zou je urenlang met 130+ over snelwegen willen cruisen, met af en toe een fel tussensprintje. Wanneer gaan we truffels in Toscane halen, Raimond?