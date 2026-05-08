Laat Jaguar inspiratie putten uit de 5 iconische Jags die je hier ziet (deel 1)

Inspiratie

‘Copy nothing’ is het credo van Jaguar anno 2026, maar als het aan ons ligt mogen ze voor hun nieuwe modellen best inspiratie putten uit de iconische Jags die je hier ziet.

SS Jaguar 100 (1936-1940)

Het merk dat wij nu als Jaguar kennen, heette voor de Tweede Wereldoorlog Swallow Sidecars, later SS Cars Ltd. Dat was na de oorlog niet zo’n handige naam, waarna Jaguar gemeengoed werd. Het model hier heet voluit SS Jaguar 100 en deze fraaie tweezits sportwagen was aanvankelijk uitgerust met een 2,6 liter zescilinder, in de prijslijst aangeduid als 2 ½ litre. Toen een grotere 3,5-liter motor werd gemonteerd, kwam de beoogde topsnelheid van 100 miles per hour (vandaar de naam SS100) eindelijk binnen bereik.

XK120 (1948-1954)

De eerste XK’s hadden aluminium plaatwerk om de houten opbouw en voorin lag een nieuw ontwikkelde zes-in-lijn motor. Die combinatie maakte de XK120 de snelste productiewagen ter wereld: het getal in de naam staat voor de topsnelheid in mijlen per uur. Latere exemplaren hadden een stalen carrosserie en waren minder rap. Je kon de XK120 als sportieve roadster kopen, als comfortabelere cabriolet of als sierlijke fixed head coupé (dicht). Opvolgers XK140 en XK150 waren voorzien van modernere techniek en sterkere motoren, maar ook minder elegant vormgegeven dan het origineel.

D-type en XKSS (1954-1957)

Met de van de XK120 afgeleide C-Type won Jaguar tweemaal de 24-uursrace van Le Mans. Opvolger D-Type was nog succesvoller op het Franse circuit, met drie opeenvolgende overwinningen. Nadat Jaguar zich terugtrok uit de racerij, lagen er nog 25 niet-verkochte D-Types in de fabriek. Die zouden worden omgebouwd tot straatauto en verkocht als XKSS, tot een grote brand in 1957 er 9 vernietigde. De overige 16 zijn wel afgeleverd, onder andere aan acteur Steve McQueen. Een andere bekende XKSS-eigenaar is Evert Louwman.

Mark 2 1959-1967

De Mark 2 was een auto uit de hogere middenklasse en was leverbaar met 2,4- en 3,4- liter grote zescilinders, maar het topmodel met de 3,8-liter motor schopte het tot icoon. Die heeft 220 pk en schijfremmen rondom, wat vrij uitzonderlijk was voor die tijd. De MK 2 had een topsnelheid van meer dan 200 km/h en reed zodanig goed dat deze Jaguar populair was als zowel vlucht- als politieauto.

E-type (1961-1974)





De E-Type staat bekend als de mooiste auto ter wereld, al geldt dat vooral voor de eerste serie. Zeker als coupé benaderde het ontwerp de perfectie. Maar in zijn dertienjarige bestaan evolueerde deze Jaguar geleidelijk van ranke roofkat tot obese binnenpoes. Het ging mis met de introductie van de 2+2, een praktischere bijna-vierzits E-Type met een verlengde wielbasis en verhoogde daklijn. Alles wat de E-Type minder aantrekkelijk maakte plus door de Amerikaanse markt gedicteerde uitstoot- en veiligheidseisen kwamen samen in de Series 3. In plaats van een streng dieet kreeg de E-Type een V12-motor. Dat maakte hem snel, maar verre van sportief.