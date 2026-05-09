Gaat deze nieuwe GT Jaguar redden

Na de opzienbarende campagne van eind 2024 kan het niemand zijn ontgaan dat Jaguar met een nieuw model komt. Dit jaar trekt het Engelse merk het doek van een volledig elektrische vierdeurs gran turismo met 1000 pk. Wij reden alvast mee met de auto die zo bepalend is voor de onzekere toekomst van Jaguar.

Spectaculair design: Productiemodel verbluffend trouw aan concept

De nog naamloze vierdeurs gran turismo (werktitel ‘GT’) bijt het spits af als het eerste model van een volledig nieuwe, drieledige serie. Hoewel de twee opvolgende SUV-modellen ongetwijfeld grotere verkoopaantallen zullen genereren, is de keuze voor de GT als debuutmodel een strategische: het voertuig belichaamt volgens Jaguar de radicale nieuwe identiteit en de gewaagde proporties waar het merk voor heeft gekozen.

Indrukwekkende proporties

Zelfs onder de camouflage is de gelijkenis met de tweedeurs Jaguar Type 00-conceptcar verbluffend. De extreem platte motorkap – gevoelsmatig zo groot als een voetbalveld – is uniek in het huidige autolandschap. In combinatie met de enorme 23-inch wielen, die meer dan de helft van de totale voertuighoogte beslaan, heeft de wagen een ongelooflijke aanwezigheid, zelfs tussen de soms gigantische auto's van tegenwoordig.

Het interieur: Geborgenheid en overzicht

Hoewel het interieur nog grotendeels aan het oog wordt onttrokken, doet de instap eerder denken aan die van een rasechte coupé dan aan een traditionele limousine. Ondanks de iets compactere voorruit is het uitzicht over de eindeloze motorkap ronduit adembenemend. Eenmaal op de diepe zitpositie word je omringd door een hoge middenconsole die een gevoel van veiligheid biedt zonder je opgesloten te voelen. Waar andere fabrikanten terugkeren naar fysieke knoppen op het dashboard, is de Jaguar GT nog grotendeels scherm-gestuurd. En met een introductie die heel snel nadert is de kans minimaal dat Jaguar hierop terugkomt.

Ook voor het zicht naar achteren ben je in de nieuwe Jaguar afhankelijk van schermpjes, want net als bij de Polestar 4 ontbreekt een achterruit. Die zou door de coupé-vorm zo laag en schuin liggen waardoor er een soort brievenbus over zou blijven om doorheen te kijken.

Onderweg: stil, comfortabel en – overtuigend

De testrit door het Engelse Gaydon vindt plaats in de duisternis. Terwijl we richting het circuit rollen, legt hoofd voertuigontwikkeling en testrijder Navid Shamshiri uit dat ze bewust hebben geprobeerd de rijdynamiek van de grote Jaguar XJ-sportlimousines te behouden. De koerswijziging is dus wellicht minder radicaal dan de recente rebranding deed vermoeden.

Een echte Jaguar, ook als EV

Vanaf de bijrijdersstoel voelt de nieuwe GT nu al als een authentieke Jaguar. De luchtvering strijkt oneffenheden bij lage snelheden nagenoeg geruisloos glad. Eenmaal op het circuit gaat het gas erop – en flink ook. Zelfs boven de 210 km/u blijft het indrukwekkend stil en trillingvrij aan boord. Hoewel de zware auto een bewuste, gecontroleerde mate van zijwaartse kanteling (body roll) vertoont, verliest hij nooit zijn kalmte. Het onderstel verwerkt elke hobbel met één soepele, gedempte beweging zonder aan comfort in te boeten.

De besturing is gericht op rust en controle in plaats van nerveuze reacties. Dankzij de achterwielbesturing en de slimme gewichtsverdeling, waarbij de zwaarste componenten binnen de wielbasis zijn geplaatst, voelt de GT verrassend wendbaar aan, bijna als een sportwagen met middenmotor.

1000 pk aan zijdezachte kracht

De aandrijflijn speelt een cruciale rol in de beleving. De twee motoren op de achteras zorgen voor een uiterst precieze koppelverdeling. Met een vermogen van 735 kW (1000 pk) accelereert de wagen met brute kracht en ongekende tractie uit de bochten, maar zonder het abrupte karakter dat veel andere krachtige EV’s typeert. Net als bij de Rolls-Royce Spectre voelt de elektrische aandrijving hier als de logische evolutie van de legendarische, zijdezachte V12-motoren van weleer. Geruchten dat Jaguar last minute alsnog aan een hybride oplossing werkt voor de GT worden met klem ontkend door het merk; het is EV of niets.

De redding van een icoon?

"Design is cruciaal voor Jaguar, maar het rijgedrag is dat evenzeer," benadrukt Jaguar CEO Rawdon Glover. "De elektrische aandrijving stelt ons in staat om die 1000 pk te combineren met een perfecte 50:50 gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt – voordelen die met een verbrandingsmotor onmogelijk waren."

Glover staat voor de enorme taak om de Jaguar Type 00 naar de showroom te brengen. Hoewel deze testrit aantoont dat het project de goede kant op gaat, is de weg nog lang. Volgens Glover ligt de sleutel tot succes in de filosofie uit het verleden: luxe en prestaties bieden die normaal gesproken bij een veel hoger prijskaartje horen. Waar een eerdere visie Jaguar bijna de kop kostte, lijkt deze terugkeer naar de historische kernwaarden de redding voor het merk te kunnen worden.

Planning en prijzen

Het definitieve productiemodel wordt in de zomer van 2026 onthuld, waarna de orderboeken direct openen. De beoogde vanafprijs ligt rond de 120.000 Britse pond (omgerekend circa 138.000 euro). Omdat topklasse EV’s sneller afschrijven dan ze accelereren, overweegt Jaguar de auto alleen zelf in de lease aan te bieden. Op die manier houden ze de prijzen van gebruikte exemplaren, en daarmee de afschrijving, zelf in de hand, maar het is de vraag of de klandizie hierop zit te wachten.

De eerste leveringen staan gepland voor begin 2027. Het aantal dealers in Nederland is in de tussentijd flink afgenomen. Tot recent kon je bij 19 adressen terecht voor een nieuwe Jaguar, maar met de nieuwe modellenstrategie wordt dit beperkt tot hooguit 3 à 4.

Conclusie

Jaguar is een van de meest iconische merken ooit, zoals je elders in dit blad al kon lezen. Na jaren wanbeleid verdient zo’n merk een wederopstanding en een grandioze toekomst. Het is echter twijfelachtig of een 140.000 euro kostende EV daarvoor het meest solide fundament legt.

