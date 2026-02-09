Zó profiteren de Chinezen van Europese malaise op de automarkt

Nieuws

Chinese merken willen overcapaciteit in Europese autofabrieken gebruiken om hier auto's te produceren en zo importheffingen te ontlopen.

Wie geregeld deze website bezoekt zal het niet zijn ontgaan, veel Europese automerken hebben het moeilijk. Minder vraag leidt tot een lagere productie en in het ontstane gat duiken nu Chinese automerken. Om importheffingen te ontlopen willen die maar al te graag in Europa produceren en daarvoor is momenteel volop ruimte in Europese fabrieken.

Kwakkelend Ford vatbaar voor Chinese invloeden

Neem nu Ford. Het is geen geheim dat het merk betere tijden kende. Succesvolle modellen als de Fiesta, Focus en Mondeo werden de nek omgedraaid ten faveure van non-descripte crossovers die zich nauwelijks onderscheiden van de concurrentie. Sterker, de Explorer en Capri zijn gebaseerd op een onderstel van historisch concurrent Volkswagen. De klap van het uitfaseren van met name de Fiesta en de Focus is Ford nog niet te boven gekomen.

En je kunt veel zeggen van de Chinezen, maar niet dat ze geen kansen zien. Geely, dat inmiddels kan kwartetten met Europese automerken die het inlijfde, heeft zijn oog nu laten vallen op ‘Europese Ford-fabrieken’, zo meldt Reuters. Daarbij wordt gedacht aan de fabriek in Valencia, waar nu de Kuga van de band rolt. Die fabriek heeft een capaciteit van 450.000 auto’s per jaar, tien keer zoveel als er in 2025 van die Kuga werden verkocht. Daar is dus aardig wat ruimte voor de bouw van importtarief-ontwijkende Chinese modellen.

Schaamteloze kopie van zelfde band als origineel?

Ook JLR - een afkorting voor Jaguar Land Rover - heeft productiecapaciteit over. Het dak van hun 'house of brands' staat op instorten. Dat ligt niet zozeer aan het feit dat er geen nieuwe Jaguars meer worden gebouwd, maar aan de verdampte vraag naar Range Rover Evoque en Discovery Sport modellen. Die zijn naast zwaar verouderd ook hard getroffen door de opgelegde handelstarieven voor export naar de VS.

Chery, het grote bedrijf achter Jaecoo en Omoda, liet tijdens een recent bezoek van de Britse premier Starmer aan China weten wel oren te hebben naar de ontstane ruimte in de JLR-fabriek. En nu de Engelse auto-industrie qua productie een absoluut dieptepunt heeft bereikt, is het niet ondenkbaar dat JLR deze kans aangrijpt voor extra inkomsten. Saillant detail: Chery wordt er jaren van beschuldigd schaamteloze Land Rover en Range Rover-kopieën te verkopen.

Ze zijn er al

De Chinese superkopieerder koopt trouwens niet alleen productiecapaciteit in bij derden, eerder legde Chery al de hand op een voormalige Nissanfabriek in Spanje voor de productie van de Omoda 5 en Jaecoo 7. Ook de modellen van het Chinees-Spaanse merk Ebro – feitelijk Chery Tiggo-klonen - worden hier geassembleerd. Ook andere Chinese merken willen tarieven omzeilen: BYD bouwt momenteel een fabriek in Hongarije en Leapmotors komen al uit Polen.