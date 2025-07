Mis jij de Ford Fiesta? Ford komt met hoopgevende boodschap

Nieuws

Ford heeft de afgelopen jaren vooral SUV’s en nieuwe elektrische auto’s de showroom in geduwd. De populaire Fiesta is al verdwenen en de Ford Focus gaat binnenkort uit productie. Veel Ford-liefhebbers zijn er niet blij mee en veel dealers evenmin. Maar er gloort hoop.

Met de Explorer en de Capri heeft Ford twee prima EV’s in huis die veel waar voor hun geld bieden. De Ford Explorer wordt dan ook best aardig verkocht. Maar Nederland is met zijn uitstekende laadinfrastructuur dan ook een puik land voor elektrische auto’s. Helaas voor Ford blijft de Capri achter, terwijl juist die auto zo'n origineel, sportief design heeft.

In veel andere Europese landen wordt de EV-rijder minder verwend dan hier en daarom zweren veel Europese autoconsumenten nog bij auto’s met een verbrandingsmotor, al dan niet met hybride-ondersteuning. Maar hoe goed SUV’s als de Ford Kuga en de Puma het ook doen, het zijn niet zulke enorme publiekslievelingen als de Fiesta en de Focus in hun hoogtijdagen waren.

Ook Ford-dealers verlangen terug naar Fiesta

En dat merken de Europese Ford-dealers ook. Niet alleen aan het afnemende bezoek in hun showrooms, maar ook in hun portemonnee. Maar er gloort hoop. Een deelnemer aan een Europese dealerbijeenkomst lekte naar het medium Automobilwoche dat Ford plannen heeft het gamma uit te breiden.

Ford-topman Jim Farley zou erop gebrand zijn om weer ‘gewone’ personenauto’s te ontwikkelen - geen nieuwe SUV’s dus, maar typische Fords die in de sporen van de Fiesta en de Focus kunnen treden.

Europese verkoopcijfers Ford

Tot het zover is, moeten we het doen met het huidige gamma. Daarvan is de Ford Puma het populairste model in Europa. In de eerste vijf maanden van dit jaar gingen er 64.212 over de toonbank.

De Ford Kuga verkocht met 44.573 stuks ook aardig, en zelfs van de ‘uitbollende’ Focus wisten de Europese Ford-dealers nog 32.499 stuks te slijten. Een bewijs dat Europeanen de compacte middenklasser nog steeds willen. En de nieuwe elektrische modellen? Die komen nog niet echt van de grond. De Explorer EV verkocht 15.764 keer, de Capri EV slechts 5068 keer.

Samen met Volkswagen?

Maar hoe moet Ford in recordtijd twee nieuwe modellen uit de grond stampen? Kan het merk misschien Volkswagen te hulp roepen? De twee fabrikanten werken nu immers al nauw samen. De Explorer en Capri staan op een VW-platform, terwijl de nieuwe Volkswagen Transporter eigenlijk een Ford Transit is. Dus wie weet komt er een compacte Ford op basis van een Volkswagen …

Hoe dan ook lijkt Ford de fans van een fijne hatchback of stationwagon nog niet te zijn vergeten. Wij zeggen: kom maar op met die nieuwe Fiesta en Focus!