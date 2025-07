Ford Capri: zo ziet een sportieve gezinsauto eruit in 2025

PARTNERBIJDRAGE

Beroemde naam, nieuwe insteek: de Ford Capri is sportief, biedt ruimte voor het hele gezin en hun bagage, én is volledig elektrisch.

Als de Ford Capri na 1986 was blijven bestaan, zou hij er nu zo uitzien: een vierdeurs coupé met een moderne uitstraling, veel binnenruimte en praktische details. Precies wat je van een auto anno nu mag verwachten. De Nederlandse ontwerper Amko Leenarts licht toe hoe dat zit. Hij en zijn ontwerpteam hadden twee keuzes: een retro-auto tekenen, of de iconische naam gebruiken en een auto bedenken die perfect past in de moderne tijd.

Daarom gingen de ontwerpers terug naar 1986, toen de Capri uit productie ging. “Vervolgens dachten we: hoe zou de Capri eruit gezien hebben als we hem doorontwikkeld hadden? We hebben verschillende modellen ontwikkeld die tussen de oude Capri en de huidige in hadden kunnen zitten.”

Trends tussen 1986 en nu

Het team van Amko keek vervolgens naar de autotrends tussen 1986 en nu. SUV’s werden in de tussentijd populair, net als vierdeurs coupés. Al die belangrijke mijlpalen hebben de ontwerpers meegenomen. Ze volgden de trends en vertaalden die in een moderne sportieve gezinsauto.

Ruimte voor het hele gezin was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen van de nieuwe Capri. Hij is dan ook 4,63 meter lang. Dat de daklijn schuin afloopt, lijkt nadelig, maar de auto is zo ontworpen dat deze sportieve vormgeving niet ten koste gaat van de praktische eigenschappen. Twee volwassenen kunnen gemakkelijk achterin zitten.

Praktisch gemak voorop

In de nieuwe Capri hoef je niet op een koffer of rugzak meer of minder te kijken, want hij heeft een bagageruimte waarin je maar liefst 627 liter kunt verstouwen. Wil je je spullen in die grote bagageruimte laden, dan krijg je standaard een elektrisch bedienbare achterklep.

Daar is nog een subtiele link naar de originele Ford Capri (1969). Die had een traditioneel kofferdeksel, dus alleen de klep ging open terwijl de achterruit vast zat aan de carrosserie. Dit beperkte de toegang tot de bagageruimte, vooral voor gebruikers die de auto als sportieve maar ook praktische coupé wilden inzetten.

Ford kreeg van klanten te horen dat het inladen van grotere spullen lastig was. Dit leidde ertoe dat bij de facelift van de Capri in 1974 de bagageruimte werd aangepast. Daarbij ging de hele achterklep, ínclusief de achterruit, omhoog. Dit maakte de bagageruimte veel toegankelijker.

Geheim opbergvak

Ook in het interieur van de nieuwe Capri vind je veel praktische handigheidjes. Het is overzichtelijk, modern en voorzien van een groot en fraai centraal display. Je kunt het complete beeldscherm naar voren en naar boven schuiven, bijvoorbeeld als de zon erin spiegelt. Dan kom je er ook achter dat er een geheim opbergvak achter schuilgaat.

Ford Capri prijs

Waar je bij andere merken in een doolhof van uitvoeringen, optiepakketten en accessoires verstrikt raakt, zijn er van de Capri drie uitvoeringen: Style, Select en Premium. Vervolgens zijn er twee uitgebreide pakketten (het Comfort Pack en Driver Assistance Pack) en een paar losse opties, waaronder een trekhaak. Zo houd je tijd over om daadwerkelijk in je Capri te rijden.

De prijs van de Ford Capri is hoe dan ook gunstig; de basisuitvoering Style kost 40.780 euro. Hij heeft 170 pk en een actieradius van 393 kilometer. Wil je zoveel mogelijk elektrische kilometers uit je Capri halen, dan is de Extended Range RWD de beste keuze (45.750 euro). Hij heeft een actieradius van 627 kilometer. Ga je voor ultieme sportiviteit, dan kun je niet om de Extended Range AWD heen, met zijn vermogen van 340 pk (0-100 in 5,3 s) en zijn prijs van 53.750 euro. En met deze Capri-aanbiedingen profiteer je van extra voordeel.