Test Ford Capri: iedereen valt over de naam (want er is weinig te klagen)

De elektrische Ford Capri heeft bar weinig te maken met de sportwagen uit de jaren zeventig. Ondanks de verwarrende naam, weet de Capri best te overtuigen.

Ford heeft er een handje van om oude modelnamen op nieuwe auto’s te plakken. Auto’s die heel anders zijn dan hun origineel. Dat begon met de Ford Puma. Dat was in de jaren 90 een kleine coupé, nu is het een compacte SUV. Daar kunnen we nog mee leven; de eerste Puma was geinig, maar niet meer dan dat.

Maar toen kwam de Ford Mustang Mach-E en begon het te schuren. Een elektrische SUV met het naamplaatje van de meest legendarische Ford ooit? Je moet maar durven. Maar oké, we herkenden enkele Mustang-­trekjes en de gewone Mustang is er ook nog, zelfs met een V8. Dus: zand erover.

Ford weet het leuk te brengen

Met de Ford Capri hebben we meer moeite. Ja, we zien enkele overeenkomsten met de sportcoupé (1969-1986), maar alleen nadat een productmanager van Ford ons erop wees. Die vertelt dat de halfronde vorm van het achterste zijruitje terug te vinden is op de oude Capri (ja, inderdaad). De ledverlichting verwijst naar de dubbele ronde koplampen van latere Capri’s (oh, oké ...). Naar de dubbele uitlaten van oude Capri’s kun je zoeken tot je een ons weegt, de nieuwe Ford Capri is puur elektrisch. Dat is even schakelen, al kan dat bij een EV doorgaans niet.

De naam Capri is er hoe je het ook wendt of keert een beetje met de haren bijgesleept. Ford weet het leuk te brengen: als de Capri in 1986 niet uit productie was gegaan, zou hij er nu uitzien als de nieuwe Capri. Yeah, right ... Hoe dan ook: tijdens de testrit door de Provence ontdekten we ook de nodige pluspunten aan de elektrische Capri.

Rijdt daar een Polestar 2?

Na de Explorer is de Capri het tweede Ford-model dat ontstaan is uit de elektrische samenwerking met de Volkswagen-groep. De basis van de auto is het MEB-platform, dat werd uitgedokterd in Wolfsburg en ook wordt gebruikt voor modellen als de VW ID.4 en ID.5, Audi Q4 e-tron en Skoda Enyaq.

Los van de naam Capri kun je het uiterlijk ook positief beoordelen: van alle auto’s op het MEB-platform, is dit de meest gewaagde. Vooral de wel erg neutrale ID.5 steekt bleekjes bij de Capri af. Anderzijds lijkt hij en profil wel erg op de Polestar 2 en zelfs wat op de Aiways U6.



Grotere kofferbak dan de Ford Explorer

Het interieur springt er nog meer uit ten opzichte van de hemeltergend saaie ID.5. Het is overzichtelijk, modern en voorzien van een groot en fraai centraal display. Je kunt het complete beeldscherm naar voren en naar boven schuiven, bijvoorbeeld als de zon erin spiegelt. Dan kom je er ook achter dat er een geheim opbergvak achter schuilgaat, waarin je je dropveters kunt verstoppen.

Het materiaalgebruik en de afwerking zijn van hoog niveau. De beenruimte achterin is uitstekend en dat de daklijn schuin afloopt, is niet nadelig voor de hoofdruimte. De bagageruimte is groter dan die van de Explorer. Waar de Capri 572 liter weet te verstouwen, komt de Ford Explorer tot niet meer dan 450 liter. Niet alles is rozengeur en maneschijn: de touchknoppen op het stuur zijn niet nauwkeurig genoeg, en het volume regelen via een schuifregelaar is onhandig.



Rijbeleving: dynamisch en veilig

De rijbeleving van de Capri lijkt op die van andere MEB-modellen: best dynamisch en altijd veilig (zeker in de versie met 340 pk), al merk je bij snelle koersveranderingen dat je met een zware auto te maken hebt. Vanwege de grote batterij weegt de Capri liefst 2174 kilo.

Een adaptief onderstel is niet leverbaar, maar dat mis je niet. Het comfort en de wegligging zijn typisch Ford en dus is de balans goed. Of hij soepeler stuurt dan de modellen van de Volkswagen-groep, gaan we in een vergelijkende test uitzoeken.



Ford Capri: warmtepomp optioneel

De door ons geteste versie, de Capri AWD met 340 pk, kost 54.750 euro. Je kunt ook met minder vermogen en een kleinere batterij genoegen nemen. De 170 pk sterke instapper met 52 kWh-batterij en achterwielaandrijving kost 42.250 euro. Er is ook een Capri met 286 pk en 77 kWh-batterij (vanaf 46.750 euro).

Waar je bij andere merken in een doolhof van versies, optiepakketten en accessoires verstrikt raakt, kent de Capri maar twee uitrustings­niveaus: Standaard en Premium. Vervolgens is er één optiepakket met onder meer een head-up display en zijn er vijf losse opties waaronder een trekhaak van 1000 euro (trekgewicht tot 1400 kg) en een warmtepomp (schande, Ford, die moet standaard zijn). Zo houd je tijd over om daadwerkelijk in je Capri te rijden.

Conclusie

Is dit een Ford Capri? Zijn afwijkende uiterlijk en spannende gele kleur stemmen ons mild. Daar komt bij dat hij goed rijdt, ruim is en een mooier interieur heeft dan de verwante EV's van Volkswagen. Maar de sfeer van de sportcoupé uit de jaren 70 is ver te zoeken.