Private lease-knaller: deze Duitse SUV is spotgoedkoop én elektrisch (al kan benzine ook)
Veel mensen willen graag een SUV: ruim de helft van alle auto's die worden verkocht zijn zo'n hoogpotig model. Een van de goedkoopste uit onze private lease vergelijker is de Ford Puma: je kunt het model al vanaf 369 euro per maand rijden!
Bekijk de beste Ford Puma private lease deals
De Ford Puma staat voor minimaal 369 euro in de vergelijker. Dit maakt de 'Duitser' tot een van de allergoedkoopste SUV's. Daarbovenop is het ook nog eens een van de goedkoopste elektrische auto's uit onze private lease vergelijker. De Ford Puma private lease je via Auto Review.
Voor dit scherpe bedrag krijg je een volwassen SUV die ook nog verrassend leuk rijdt. Dit geldt zowel voor de elektrische, als de mild-hybride versie. Heeft de auto nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Rijdt leuk, ook de elektrische versie
|- Magere actieradius EV
|+ Grote bagageruimte van 456 liter
(met handige Mega- of Gigabox)
|- Niet heel ruim op de achterbank
|+ Volwassen en rijk uitgeruste auto voor zijn prijs
|- Geen warmtepomp
Benieuwd naar alle technische specificaties van de Ford Puma? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.
Bekijk de beste Ford Puma private lease deals
Specificaties
|Specificatie
|1.0 EcoBoost Hybrid
|Gen-E
|Vermogen
|125 pk
|168 pk
|Koppel
|210 Nm
|290 Nm
|0-100 sprint
|9,8 s
|8,0 s
|Aandrijflijn
|Benzine (mild-hybrid)
|Elektrisch
|Accucapaciteit
|-
|43,6 kWh
|Batterijtype
|-
|NMC
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|5,4 l/100 km (1 op 18,5)
|13,1 kWh/100 km
|CO₂-uitstoot
|122 g/km
|0 g/km
|WLTP-actieradius
|778 km
|376 km
|Laadvermogen
|-
|11 kW
|Snellaadvermogen
|-
|100 kW
Ford Puma Gen-E
De Ford Puma heeft twee basisuitrustingen: de Gen-E voor de elektrische en de Titanium voor de mild-hybrid. Deze zijn te vergelijken en zeker niet karig. Standaard krijg je onder andere:
- Cruise control
- Automatische airconditioning met 2 zones
- Parkeersensoren achter en achteruitrijcamera
- 17 inch lichtmetalen velgen
- LED-verlichting rondom
- Megabox (80 liter) onder de laadvloer, EV heeft zelfs een Gigabox (145 liter)
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische bedienbare ramen
- Sfeerverlichting
- Verkeersbordherkenning
- Lane departure-waarschuwing
- 12 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
- 12,8 inch digitaal instrumentarium
Ford Puma private lease
De Ford Puma is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Puma private lease prijzen.
De Ford Puma is een betaalbare en comfortabele auto die je als mild-hybrid of met een volledig elektrische aandrijflijn kunt leasen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.
Bekijk de beste Ford Puma private lease deals
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.
