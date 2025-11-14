Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

De populaire Ford Puma is er nu ook als volledig elektrische crossover. Zet zijn benzineverleden hem op achterstand, of slaagt de Ford Puma Gen-E evengoed met glans voor zijn EV-examen?

De actieradius van de elektrische Ford Puma hebben we al getest en ook het snelladen met de Ford Puma Gen-E is uitgebreid in kaart gebracht. Maar als potentiële koper wil je natuurlijk het naadje van de kous weten. Zodoende zetten we hieronder allerlei plus- en minpunten op een rij.

3 voordelen van de Ford Puma Gen-E

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

Pluspunt 1: En toe was het stil

Als kort na vertrek de snelheidswaarschuwing begint te piepen, houd je simpelweg de LIM-knop op het stuur ingedrukt. Wat simpel.

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

Pluspunt 2: Range-advies tot de laatste kilometer

Bij de Renault 5 scheidt de rangevoorspeller er bij 5 procent mee uit. Niet die van de Puma Gen-E: hij staat je bij tot de laatste kilometer.

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

Pluspunt 3: Lichte auto = weinig wegenbelasting

Op 1 januari gaat de wegen­belasting voor veel EV-rijders serieuze vormen aannemen. Met de slechts 1463 kilo wegende Puma vallen de kosten mee.

3 nadelen van de elektrische Ford Puma

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

Minpunt 1: Wat een groot stuur

Het grote instrumentarium dicteert een groot stuur en daar ging het mis. Wij zitten niet te wachten op zo’n hoepel met een gigascherm erachter.

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

Minpunt 2: Veel info, maar niet alle info

De Puma Gen-E splitst het stroomverbruik keurig uit, maar hij is niet zo geavanceerd dat-ie de actuele laadsnelheid toont in het instrumentarium.

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

Minpunt 3: Waar zit die knop?

Het menu vraagt gewenning: we twijfelden continu of we voor de one pedal drive-knop onder Instellingen, Functies of Apps moesten zoeken.

3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma
3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Ford Puma

Waar laat je de laadkabel?

De bagageruimte van de elektrische Puma is bijna net zo groot als die van de Skoda Octavia Combi. Maar dan wel met de rugleuning van beide auto’s in stelling en bij de Puma tellen we de inhoud van de kofferbak, de gigabox (de enorme bak ónder de kofferbak) en de frunk bij elkaar op.

Toegegeven, dat klinkt als valsspelen, maar we vinden het evengoed indrukwekkend dat Fords compacte SUV tot 617 liter komt (Octavia Combi: 640 liter). Het laadsnoer opbergen in de brievenbusachtige frunk komt vrij precies.

Lees ook Ford Puma Review Ford Puma Gen-E (2025): De grootste verrassing vind je onder de achterklep
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

