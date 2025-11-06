Waarom je met de Ford Puma Gen-E wilt snelladen tot 70 procent

Nieuws

Met behulp van onze laadgrafiek zie je hoe snelladen met de elektrische Ford Puma verloopt. We brengen het laadverloop in kaart en timen hoe lang het duurt om van 10 tot 80 procent te gaan.

Toen we hoorden dat de Ford Puma Gen-E in 23 minuten van 10 naar 80 procent gaat, kwam de rekenmachine tevoorschijn. De gemiddelde laadsnelheid moet dan 80 kW bedragen en dat is een hele opgave voor een auto die piekt bij 100 kW.

Want áls bij 30 procent de rem erop zou gaan, zoals vorige keer het geval was bij de Polestar 3 (snelladen met de Polestar 3) en bij de Tesla Model Y de keer daarvoor , dan lukt het niet. Maar wees gerust: de Puma Gen-E is een doorzetter. Hij heeft een platte laadcurve en laadt dus langdurig met 100 kW.

Zo verloopt snelladen met de Ford Puma Gen-E

De Puma waarschuwt dat we moeten opladen: eerst bij 50 kilometer en dan nog eens bij 25 kilometer. Na het inpluggen schiet de laadsnelheid naar 100 kW en een tafelberg-achtige grafiek ontstaat. Pas bij 60 procent begint de auto het laadvermogen stukje bij beetje terug te schroeven. Van 10 naar 80% in 23 à 24 minuten. Zou je afkoppelen bij 70 procent, dan ben je al na 18 minuten klaar.

Afkoppelen bij 70 procent

Als je kijkt naar de laadcurve, is 60 procent een goed moment om je laatste slok koffie op te drinken en dat appje af te ronden en te verzenden. Dan begint het laadvermogen af te nemen en wordt het tijd om af te koppelen. Na 18 minuten staat het accuniveau op 70 procent en dat is een mooi moment om te vertrekken.

Snelladen van 10 tot 70 procent voegt 60 procent aan de batterij toe. Een hele acculading stroom brengt je 335 kilometer ver (100 km/h), dus zo’n laadpauze geeft je genoeg energie voor nog eens 200 kilometer. En plug je daarna weer in bij de snellaadpaal, dan surf je wederom op de 100 kW-golf.