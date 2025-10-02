Snelladen met de Polestar 3? Kijk eerst achter op de laadpaal!

Nieuws

Met behulp van onze laadgrafiek zie je hoe snelladen met de Polestar 3 verloopt. We halen niet de beloofde 250 kW, maar dat hadden we kunnen weten als we eerst de specificaties van de laadpaal hadden gecheckt.

De Polestar 3 kan snelladen met 250 kW. Maar wanneer wij inpluggen bij een beresterke snellaadpaal van 400 kW, krijgen we toch maar 200 kW. Hoe kan dat?

Net als de Volvo EX90 staat de Polestar 3 op het SPA2-platform. Hij werkt nog met 400 volt en niet met 800 volt zoals veel andere moderne EV’s. Om met zo’n lage spanning (V) toch aan 250 kW te komen, moet de stroomsterkte (A) omhoog.

Zodoende heeft de Polestar 3 een 670A-lader nodig. En het laatstation in kwestie gaat maar tot 500 ampère. Dat weten we omdat het op het typeplaatje van de laadpaal staat. Soms moet je een beetje zoeken naar de sticker met de specs, maar dan weet je wel of de stroomsterkte hoog genoeg is om 250 kW te halen. Je kunt een Polestar 3 beter inpluggen bij een Tesla Supercharger (615A).

Zo verloopt snelladen met de Polestar 3

Als je naar een snellaadstation navigeert, wordt de batterij automatisch laadklaar gemaakt. Bij de juiste snellaadpaal (670A) zie je hier een piek bij 250 kW. Wij buffelen met bijna 200 kW tot 32%. De laadsnelheid blijft dalen, maar we klagen niet omdat we tot 75% meer dan 100 kW krijgen! Van 10 naar 80% in 34 minuten. Het missen van de 250 kW-piek kost maar 4 minuten.

Laadpoort van de Polestar 3

Als een laadpaal zijn dag niet heeft, wil-ie soms het laadsnoer niet loslaten. Dat zal elke EV-rijder kunnen beamen. Daarom is het handig dat bij de laadpoort van de Polestar 3 een knop zit waarmee je de stekker loskoppelt. Dat werkt handiger dan de auto een keer ver- en ontgrendelen.

EV-nerds die kicken op dit soort weetjes en cijfers melden zich aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De locatie van de laadpoort linksachter op de auto is praktisch, want Google Maps stuurt je ook langs Superchargers van Tesla en die zijn berekend op auto’s met de laadpoort op die plek.