Polestar 3 (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

706 kilometer is de officiële actieradius van de Polestar 3 Long Range Single Motor. Indrukwekkend hoor! Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Wij testen de Polestar 3 met het grootste uithoudingsvermogen: de Long Range Single Motor. Zijn achterwielen worden aangedreven door een 299 pk en 490 Nm sterke elektromotor en de batterij is gigantisch: 111 kWh. Wie weet, misschien kronen we vandaag een nieuwe actieradiuskoning.

Eerst een paar boekhoudkundige zaken: we rijden onze standaard 100 kilometer lange testronde op 100 en 130 km/h. Overdag is het 22 graden Celsius en ’s avonds 17 graden. Verder is het droog en bijna windstil. Kortom, goede weersomstandigheden voor elke EV. We gebruiken de nettocapaciteit van 107 kWh om de totale actieradius te berekenen.

Polestar 3: actieradius bij 100 km/h

De Long Range Single Motor heeft geen luchtvering, toch rollen de snelwegkilometers ongemerkt onder de wielen door. Na onze testronde staat het gemiddelde verbruik op 19,4 kWh/100 km.

Gezien het formaat van de auto is dat best netjes, bovendien is de batterij lekker groot. Zou je een volle batterij van 107 kWh leeg rijden, dan kom je 552 kilometer ver.

Polestar 3: actieradius bij 130 km/h

De Polestar 3 is zo stevig en stil dat voelt alsof je honderd rijdt, terwijl de snelheidsmeter toch echt 130 km/h aangeeft. Gelukkig is dat ’s avonds na 19.00 uur op de A73 geen probleem. Het gemiddelde stroomverbruik schiet omhoog naar 28,3 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 378 kilometer.

De volgende actieradiustest is van de Ford Puma Gen-E. We geven een seintje zodra-ie online staat!

Dat plaatst de Polestar 3 in goed gezelschap: de Porsche Taycan Cross Turismo komt 379 kilometer ver en de Mercedes EQE kan 409 kilometer afleggen op 130 km/h. In het SUV-segment is de Long Range AWD-variant van de Tesla Model Y zijn grote actieradiusconcurrent met 374 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 706 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 552 km - 78%

Actieradius 130 km/h - 378 km - 54%

Conclusie

De actieradius van de Polestar 3 komt in de buurt van die van gewone benzineauto's. Want als je ’s ochtends met een volle batterij vertrekt, kun je meer dan 500 snelwegkilometers afleggen voordat-ie weer aan de lader moet. Dat is vooral te danken aan de grote batterij en niet per se aan een laag stroomverbruik – het verbruik is gewoon gemiddeld.

De Lucid Air blijft onze actieradiuskoning: de aalgladde sedan heeft maar een iets kleinere batterij dan de Polestar 3, maar is véél zuiniger. Hij wringt 629 snelwegkilometers uit een volle batterij.