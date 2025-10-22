3 voordelen en 3 nadelen van de Polestar 3

Polestar gebruikt het EV-platform van de Volvo EX90 om een sportieve gezins-SUV met vijf zitplaatsen en een groot rijbereik te maken. Dat heeft positieve én negatieve gevolgen.

De actieradius van de Polestar 3 hebben we al getest en ook het snelladen met de Polestar 3 is uitgebreid in kaart gebracht. Maar als potentiële koper (of leaser) hunker je naar nóg meer informatie. Zodoende zetten we hieronder allerlei plus- en minpunten op een rij.

3 voordelen van de Polestar 3

Pluspunt 1: Afstand in centimeters

De camera toont de afstand tot het obstakel (in dit geval de laadpaal) in centimeters. Handig, want de Polestar 3 is lang en breed.

Pluspunt 2: Sneltoetsen verzachten de 'pijn'

Voor de bediening moet je altijd op het touchscreen zijn (boeh!), maar de rij met sneltoetsen (stuur en spiegels, dashboardkastje) maakt alles makkelijker.

Pluspunt 3: Alleen de snelste laadpalen

Als je handmatig zoekt naar snelladers, kun je filteren op laadsnelheid. Anders beland jij met je 250 kW-auto tussen het 150 kW-plebs. Over het snelladen met de Polestar 3 hebben we eerder een artikel geschreven:

3 nadelen van de Polestar 3

Minpunt 1: Geen icoontjes op het stuur

Je moet al wennen aan de bediening (waar zit wat in het touchscreen?) en dan helpt het niet dat er geen icoontjes op de stuurknoppen staan.

Minpunt 2: Knieën in de lucht

Koop je een EV met veel beenruimte en genoeg hoofdruimte, staat de achterbank staat zó laag dat je evengoed met opgetrokken knieën zit.

Minpunt 3: Buitengesloten

Elektronische gremlins: wanneer onze testauto de sleutel niet ‘ziet’, moet de Wegenwacht eraan te pas komen om de auto te openen en te starten. 

Waar laat je de laadkabel?

Of je het laadsnoer nou in de frunk wilt opbergen of onder de laadvloer van de kofferbak, het komt allemaal niet heel precies. Beide opbergvakken zijn ruim genoeg. Dit is trouwens de eerste keer dat we een frunk tegenkomen met een fraai opvouwbaar deksel. Blijkbaar vindt Polestar een klep van hard plastic niet passen bij een auto van minimaal 80 mille.

Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

