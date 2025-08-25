Elektrische Ford Puma Gen-E (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

376 kilometer is de officiële actieradius van de elektrische Ford Puma Gen-E. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Ford Puma Gen-E mag dan een relatief kleine batterij hebben (43,6 kWh), volgens de eerste berichten is-ie wel heel zuinig. En dus kom je behoorlijk ver op een volle batterij. We zijn benieuwd.

Het rijbereik volgens de WLTP-norm bedraagt 376 kilometer, maar dat geldt voor het basismodel met 17-inch lichtmetaal. Wij streven naar 364 kilometer. Dat is namelijk de officiële actieradius van de iets minder zuinige Premium-uitvoering met 18-inch wielen die je op de foto’s ziet. Beide uitvoeringen hebben een batterij van 43,6 kWh.

We testen de elektrische Puma hartje zomer: overdag is het 31 graden Celsius en ’s avonds na 19.00 uur lezen we een buitentemperatuur van 24 graden af. Het is droog en bijna windstil.

Ford Puma Gen-E: actieradius bij 100 km/h

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de elektrische Puma is inderdaad heel zuinig. Als je in de zomer met 100 km/h over de snelweg sukkelt, komt het gemiddelde stroomverbruik uit op 13 kWh/100 km. De auto toont geen cijfers achter de komma, dus misschien rondt hij 13,4 kWh/100 km naar beneden af, maar dan nog. Zou je een volle batterij van 43,6 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 335 kilometer ver.

Er zijn maar heel weinig EV’s die op deze snelheid genoegen nemen met 13 kWh/100 km. De Tesla Model 3 (actieradiustest) en de Hyundai Ioniq Electric (de oer-Ioniq) zouden dit moeten kunnen (in de zomer), maar wij testten beide modellen in de winter en kwamen terug met verbruikscijfers rond de 15 kWh/100 km. De elektrische Puma bevindt zich sowieso in goed (lees: zuinig) gezelschap.

Elektrische Ford Puma: actieradius bij 130 km/h

Het kunstje van zuinig rijden flikt de Puma Gen-E geen tweede keer. Met andere woorden: als je 130 km/h gaat rijden, schiet het stroomverbruik omhoog. Dan hebben we het over 23 kWh/100 km, wat resulteert in een rijbereik van 189 kilometer.

Voor je beeldvorming: 23 kWh/100 km is een hoger stroomverbruik dan wat de Model 3 en de oer-Ioniq klokten op 130 km/h, in de winter (!).

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 364 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 335 km - 92%

Actieradius 130 km/h - 189 km - 52%

Conclusie

Het klopt: de Ford Puma Gen-E kan heel zuinig zijn. In de zomer op de snelweg verbruikt hij maar 13 kWh/100 km en dus haal je meer dan 300 kilometer uit een volle batterij. En dat terwijl het accupakket aan de kleine kant is (43,6 kWh).

Maar weet ook dat 100 km/h de sweet spot is. Ga je 130 km/h rijden, dan wordt de Puma een dorstig beest. Het stroomverbruik neemt toe met 75 procent! Kortom, de Ford Gen-E houdt van honderd.