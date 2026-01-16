Waarom rijden in een oude Ford ineens veel goedkoper is geworden

Goed nieuws voor wie een oudere Ford rijdt: onderhoud en schadeherstel worden flink goedkoper. Ford verlaagt de prijzen van talloze onderdelen met 25 procent. Daarmee kunnen eigenaren van onder meer de Fiesta, Focus en Kuga straks honderden euro’s besparen.

De maatregel is onderdeel van het streven van Ford om de levensduur van bestaande auto’s te verlengen. Volgens het merk draagt het verlengen van de gebruiksduur van auto’s bij aan duurzaamheid, omdat er minder snel nieuwe auto’s geproduceerd hoeven te worden. “We willen onze trouwe klanten ondersteunen die hun Ford in topconditie willen houden”, aldus Ford.

Lees ook Zo zorgt Renault ervoor dat er tóch een nieuwe Ford Fiesta aankomt

6000 onderdelen goedkoper

Het gaat om zo’n 6000 verschillende onderdelen voor 35 Ford-modellen, waarvan de prijzen met een kwart omlaag gaan. Hieronder zijn bijvoorbeeld bumpers, spatborden, portieren en koplampen.

Oudere modellen profiteren

De prijsverlaging geldt voor auto’s die tot en met 2019 zijn gebouwd. Dat betekent dat onder andere oudere versies van de Fiesta, Focus, Mondeo, C-Max, Kuga en Ranger profiteren. In Nederland rijden nog tienduizenden van deze modellen rond, dus de kans is groot dat ook jouw Ford binnenkort goedkoper te onderhouden of te herstellen is.

Meer waarde, lagere kosten

Goedkopere onderdelen kunnen er volgens Ford bovendien toe leiden dat deze modellen hun restwaarde beter behouden. Lagere reparatiekosten maken een gebruikte auto immers aantrekkelijker. Zo wordt het voor Ford-rijders niet alleen voordeliger, maar ook slimmer om hun vertrouwde auto nog wat langer te blijven rijden.

Lees ook Ford wil Tesla aftroeven – en slaat grote slag met autonoom rijden
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

