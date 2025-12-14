De auto die net voor zijn 50ste verjaardag de nek werd omgedraaid, en nog 8 auto's uit 1976

Nieuws

Voor Ford was 1976 een mooi jaar. De Europese vestiging bracht een compacte auto op de markt die het net geen vijftig jaar op de markt heeft volgehouden. Het werd een megasucces voor de Amerikanen. Zo’n succes zouden ze nu weer kunnen gebruiken. Maar goed, we gaan terug naar 1976.

De oprichting van Microsoft én Apple, het zware ongeluk van Niki Lauda op de Nürburgring en de eerste uitzending van Sesamstraat in Nederland: er gebeurde veel in 1976. De autowereld was nog in de ban van de oliecrisis in 1973, die de markt dwong om meer zuinige en kleinere auto’s te bouwen. De Japanse automerken sprongen op deze vraag in en veroverden Europa. Er heerste een verwarrende tweestrijd tussen zuinig en leuk. De blijdschap van het eindigen van de oliecrisis werd overschaduwd door de kans op een tweede. En niemand wist hoe lang die zou kunnen duren.

Ford Fiesta

Kleine, zuinige auto’s werden door de oliecrisis van 1973 populair. Ford maakte daar gebruik van met de ontwikkeling van een compact model voor de Europese markt. De eerste Ford Fiesta rolde in 1976 van de band. Het compacte autootje legde Ford geen windeieren. In totaal werden 22 miljoen Fiesta’s gebouwd en verkocht, verdeeld over zeven generaties. De auto veroverde de wereld en werd gebouwd in twaalf landen, waaronder Duitsland, Mexico, India en Engeland. Jarenlang was het de bestseller op Zuid-Europese markten en in Engeland. In 2023 viel het doek voor de Fiesta. Volgens Ford is er geen plaats meer voor het model in een markt die opschuift naar elektrische auto’s en SUV’s. Wat ons betreft een onvergeeflijke fout van de Amerikanen.

Volkswagen Golf GTI

Legendarisch is de introductie van de Volkswagen Golf GTI. Dit model belichaamde de heersende tweestrijd tussen zuinig en leuk in de vreemde periode tussen de twee oliecrises. Volkswagen wilde een sportieve, maar ook praktische en relatief zuinige auto en bedacht een snelle versie van de reeds populaire Volkswagen Golf. De eerste GTI zag het levenslicht. Met een licht aangepaste styling en een potente viercilinder betekende dit de geboorte van de hot hatch. Vele merken zouden volgen, en vooral in Europa werden deze sportieve compacte middenklassers de nieuwe droomauto’s van de jeugd. Inmiddels zijn we toe aan de zevende generatie van de Golf GTI. Het vermogen van de oer-hot hatch steeg van 110 pk in 1976 tot meer dan 300 pk voor de latere exclusieve uitvoeringen.

Volvo 343

Toen Volvo in 1975 de personenwagendivisie van het Nederlandse Daf overnam, lag daar het ontwerp van de Daf 77 al laar. Dit ontwerp werd de basis voor de Volvo 343, die in 1976 op de markt kwam. Een Nederlands ontwerp, en gebouwd in de Limburgse fabrieken van Daf. De eerste 343’s werden voorzien van Daf’s befaamde Variomatic-versnellingsbak en een 1,4-liter viercilinder van Renault. Deze motor leverde 70 pk. Voor de nogal zware Volvo 343 was dit maar net genoeg. Toch werd de auto een succes. Tot 1991 werden er 1,14 miljoen exemplaren gebouwd. De auto was met name populair in Scandinavië, België, Engeland en … Nederland. Met de overname van Daf door Volvo en de Volvo 343 was een grote liefde voor het merk in ons land geboren. Een liefde die nog steeds bestaat.

BMW 6-serie

In 1976 bracht BMW de 6-serie op de markt. Die kreeg al snel de bijnaam Haaienneus vanwege de prachtige agressieve voorkant. Hoewel de eerste 6-serie met verschillende motoriseringen op de markt kwam, waren het allemaal zescilinders. De BMW deed het daarom goed in Amerika, waar een zescilinder een downgrade betekende ten opzichte van de veel grotere en zuipende V8’s. In de VS kreeg de 6-serie extra bekendheid doordat startend acteur Bruce Willis er als detective David Addison regelmatig een van zijn vrouwelijke baas jatte in de serie Moonlighting. De eerste generatie 6-serie bleef tot 1989 op de markt. Pas in 2003 kwam de opvolger. Die werd getekend door Chris Bangle en oogde een stuk minder verfijnd.



Citroën LN(A)

Dat niet alle pogingen om naar kleinere, goedkopere en zuinigere auto’s over te stappen even succesvol waren, laat de Citroën LN zien. De kleine (hoekige) Citroën kwam in 1976 op de markt, vlak nadat het merk was overgenomen door Peugeot. Niet veel later werd de LN ook geleverd als Peugeot 104 en Talbot Samba. De LN was hierdoor een vroeg voorbeeld van het rebatchen van auto’s, zoals veel merken dat tegenwoordig ook doen. Hij was erg zwak gemotoriseerd met een 600cc-motortje dat 36 pk leverde. Al snel werd de LN opgewaardeerd tot LNA en kreeg-ie een motor met injectie. Het mocht niet baten voor de compacte Fransman. De kleine Citroën/Peugeot/Talbot werd geen fuifnummer, en het echte Lelijke Eendje bleef hem de baas.

Porsche 924

Het downsizen in de tweede helft van de jaren zeventig hield niet op bij de grote volumemerken. Ook sportwagenmerken reageerden op de oliecrisis. Porsche deed dit met de 924, het eerste model met de motor voorin en aandrijving op de achterwielen. Voor de ontwikkeling van de 924 werd samengewerkt met Volkswagen. Dat merk koos er op het laatste moment echter voor om de 924 niet ook als Volkswagen op de markt te brengen. Daarvoor in de plaats gingen zij verder met de ontwikkeling van de eerste Scirocco. De Porsche 924 werd redelijk populair, maar de klap die de Duitsers hadden verwacht voor de veel krachtigere 911 bleef uit. Het icoon van Porsche bleef onverminderd populair, en dat maakte de 924 aanzienlijk minder belangrijk. Nog lang nadat de 924 van de markt verdween bleef het een ondergesneeuwde klassieker, maar de laatste jaren loopt de populariteit van deze bijzonder prettig sturende Porsche snel op.

Mercedes 200-serie

1976 was ook het jaar van de introductie van de Mercedes 200-serie. Dit model zou uiteindelijk overgaan in de huidige E-klasse en was een groot succes. Niet alleen werden er 2,7 miljoen exemplaren verkocht, ook gold het als een van de sterkste auto’s ooit. Nog steeds rijden er grote aantallen over de wereld rond. De 200-serie stond ook aan de basis van technische vernieuwingen. Zo was het de eerste personenwagen die werd uitgerust met een turbodieselmotor. Hij zetten maatstaven op het gebied van veiligheid, en het was de eerste auto in zijn klasse die ook als stationwagen leverbaar werd. De 200 was zo populair dat er lange wachtlijsten ontstonden en zijn voorganger nog elf maanden in productie moest blijven om aan de vraag te voldoen. De motorisering liep van een vier-in-lijn met 94 pk tot een exclusieve en begeerlijke 280 E zes-in-lijn met 185 pk.

Bristol Type 603

De teloorgang van de Britse auto-industrie is hét verhaal van de laatste helft van de vorige eeuw. Wie kent de naam Bristol nog? Het merk werd in 1945 gevormd uit de Bristol Aeroplane Company, toen de vraag naar oorlogsvliegtuigen vrij plotseling afnam. In 1976 was het automerk nog alive and kicking toen de Type 603 op de markt kwam. Dat was een luxe tweedeurs sedan met een lel van een motor. De 603E-gedoopte instapper kreeg een Chrysler-V8 met een inhoud van 5,2 liter mee. Die deed het met een verbruik van 13 liter per 100 kilometer beter dan de 5,9-liter uit de 603S, maar het bleef een zuipschuit. Een gemiste kans voor de Britten. De 603 kreeg in de loop der jaren steeds mooiere namen die gebaseerd waren op legendarische vliegtuigen, maar geen zuinigere motoren. De 603 bleef in productie tot het merk in 2011 ophield met bestaan.

Honda Accord

Met zo’n 20 miljoen exemplaren is de Honda Accord een van de bestverkochte modellen in de geschiedenis. In 1976 kwam hij op de markt als driedeurs hatchback. Sindsdien werden er elf (!) generaties uitgebracht. Tot op de dag van vandaag scoort de Accord goed in de VS, al heeft de conservatieve sedan de laatste jaren terrein moeten prijsgeven aan SUV’s. Toch vinden we de Honda Accord nog altijd hoog terug in de verkooplijsten in de VS, Japan en Australië. Het is nog steeds een betaalbare, praktische, betrouwbare en relatief zuinige middenklasse-sedan. Een auto die de hele Japanse auto-industrie wereldwijd op de kaart heeft gezet, en in dit overzicht van 1976 niet mag ontbreken.

10 andere belangrijke gebeurtenissen in 1976