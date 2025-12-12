Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Ford Fiesta definitief lijkt terug te keren, maar Nederlanders EV-rijders jaloers kijken naar Duitsland. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

+ Top – Toch een nieuwe Fiesta

We hebben misschien wel een traantje gelaten toen de Fiesta daadwerkelijk van de prijslijst verdween. Maar nu is er hoop: door een samenwerking met Renault is de kans groot dat het bekende model zijn terugkeer maakt. 

Lees ook Zo zorgt Renault ervoor dat er tóch een nieuwe Ford Fiesta aankomt Zo zorgt Renault ervoor dat er tóch een nieuwe Ford Fiesta komt
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

+ Top – Beenruimte en extra zitplekken

De nieuwe Mercedes GLB is in veel opzichten beter dan zijn voorganger. Een van de duidelijkste verbeteringen is de beenruimte op de achterbank. En dan is er ook nog eens ruimte voor twee extra personen op de derde zitrij. Je kinderen zien de nieuwe GLB al helemaal zitten. 

Lees ook Waarom vooral je kinderen juichen bij het zien van de nieuwe Mercedes GLB Waarom vooral je kinderen juichen bij het zien van de nieuwe Mercedes GLB
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

+ Top – Geen rare fratsen met het dak

De Standard-edities van de Tesla Model Y en Model 3 bieden minder voor minder. Veel besparen maken geen groot verschil, maar de rare fratsen met het dak bij de Model Y Standard was wel heel knakerig. Gelukkig heeft Tesla geleerd van deze fout. 

Lees ook Tesla heeft zijn lesje geleerd met de Model 3 Standard van 36.995 euro Tesla heeft zijn lesje geleerd met de Model 3 Standard van 36.995 euro
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

- Flop – Jaloers op de Duitsers

Geen wegenbelasting tot 2035, en dan ook nog eens een hernieuwde subsidieregeling. Het leven van EV-rijders gaat in Duitsland wél over rozen, zeker als je het vergelijkt met de Nederlandse situatie. 

Lees ook Waarom je als EV-rijder zou willen dat je een Duitser was Waarom je als EV-rijder zou willen dat je een Duitser was
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

- Flop – Maar ook weer niet ...

Al is niet alles wat uit Duitsland komt en te maken heeft met EV's goed nieuws ... Uit een Amerikaanse onderzoek blijkt dat elektrische auto's uit het land wel erg matig scoren in de winter. 

Lees ook EV’s in de winter: merken uit dit grote autoland presteren opvallend matig Elektrische auto's uit dit grote autoland presteren opvallend zwak in de winter
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

- Flop – Niet alles uit Japan is betrouwbaar

Een ander Amerikaans onderzoek dook in de betrouwbaarheid van merken. We zien een aantal usual suspects aan de top, maar ook een Japans merk dat genadeloos is afgezakt. 

Lees ook Dit Japanse merk stond bekend om betrouwbaarheid – nu zakt het door het ijs Dit Japanse merk was ooit betrouwbaar, maar zakt nu genadeloos door het ijs
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact