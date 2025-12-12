Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Ford Fiesta definitief lijkt terug te keren, maar Nederlanders EV-rijders jaloers kijken naar Duitsland. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Toch een nieuwe Fiesta

We hebben misschien wel een traantje gelaten toen de Fiesta daadwerkelijk van de prijslijst verdween. Maar nu is er hoop: door een samenwerking met Renault is de kans groot dat het bekende model zijn terugkeer maakt.

+ Top – Beenruimte en extra zitplekken

De nieuwe Mercedes GLB is in veel opzichten beter dan zijn voorganger. Een van de duidelijkste verbeteringen is de beenruimte op de achterbank. En dan is er ook nog eens ruimte voor twee extra personen op de derde zitrij. Je kinderen zien de nieuwe GLB al helemaal zitten.

+ Top – Geen rare fratsen met het dak

De Standard-edities van de Tesla Model Y en Model 3 bieden minder voor minder. Veel besparen maken geen groot verschil, maar de rare fratsen met het dak bij de Model Y Standard was wel heel knakerig. Gelukkig heeft Tesla geleerd van deze fout.

- Flop – Jaloers op de Duitsers

Geen wegenbelasting tot 2035, en dan ook nog eens een hernieuwde subsidieregeling. Het leven van EV-rijders gaat in Duitsland wél over rozen, zeker als je het vergelijkt met de Nederlandse situatie.

- Flop – Maar ook weer niet ...

Al is niet alles wat uit Duitsland komt en te maken heeft met EV's goed nieuws ... Uit een Amerikaanse onderzoek blijkt dat elektrische auto's uit het land wel erg matig scoren in de winter.

- Flop – Niet alles uit Japan is betrouwbaar

Een ander Amerikaans onderzoek dook in de betrouwbaarheid van merken. We zien een aantal usual suspects aan de top, maar ook een Japans merk dat genadeloos is afgezakt.