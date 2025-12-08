Waarom vooral je kinderen juichen bij het zien van de nieuwe Mercedes GLB

Nieuws

Mercedes presenteert een volledig nieuwe Mercedes GLB. En bij het zien van het model juichen niet alleen ouders, maar vooral de kinderen op de achterbank alvast mee.

Wij waren erbij in Hochgurgl, Oostenrijk, waar Mercedes de nieuwe GLB voor het eerst aan de wereld toonde. Op ruim 2000 meter hoogte, tussen besneeuwde bergtoppen, konden we een blik werpen op het design, het interieur en de indrukwekkend gegroeide ruimte achterin. Het model staat pas in 2026 bij de dealers, maar we kunnen je nu al van alles vertellen over het nieuwste model uit Stuttgart.

Ruimer dan ooit

Mercedes heeft de compleet nieuwe GLB is duidelijk ontwikkeld met gezinnen in gedachten. De SUV groeit in alle richtingen en dat merk je vooral op de achterbank, waar de hoofd- en beenruimte flink zijn toegenomen. Ook blijft de GLB leverbaar als zevenzitter, waardoor hij een van de weinige compacte SUV’s is waarin écht meerdere kinderen of vrienden mee kunnen.

Volgens Mercedes biedt de nieuwe GLB meer beenruimte op de tweede zitrij (+68 mm) en aanzienlijk meer hoofdruimte dankzij een aangepaste daklijn en standaard panoramadak. Instappen gaat makkelijker door grotere deuropeningen, en de tweede zitrij kan tot 14 centimeter naar voren schuiven, waardoor je in de bagageruimte of op de derde zitrij meer ruimte kunt creëren.

Elektrisch of mild-hybride

Mocht het nog niet duidelijk zijn: deze GLB is niet alleen de opvolger van de oude GLB, maar ook van de EQB. Mercedes heeft besloten zijn EV's 'gewoon' de oude modelnamen te geven, een meer traditionele modelnaamstrategie dus.

Bij de marktintroductie komt de GLB als volledig elektrische GLB 250+ en GLB 350 4MATIC met een 85 kWh-accu en een bereik tot 631 kilometer (WLTP). Snelladen doe je met een maximaal vermogen van 320 kW, waarmee je tot 260 kilometer per tien minuten bijlaadt. En wie nog niet volledig elektrisch wil, krijgt later de keuze uit mild hybrid-varianten met 48V-techniek.

Praktischer voor het hele gezin

De bagageruimte groeit naar 540 liter (vijfzitter) of 480 liter (zevenzitter, met opgeklapte derde rij), en er is nu zelfs een frunk van 127 liter — groot genoeg voor allerlei bagage of de laadkabel. Mercedes meldt dat de optionele derde zitrij geschikt is voor personen tot 1,71 meter. Dat is heerlijk specifiek, zoals we van Duitse merken gewend zijn. En belangrijker: het maakt de derde zitrij daadwerkelijk bruikbaarder dan bij veel andere zevenzitters in dit segment.

Moderne Mercedes-techniek

In het interieur staat het nieuwe Superscreen centraal: een breed glasoppervlak met meerdere displays. Dit dashboard zagen we eerder al bij de nieuwe Mercedes CLA. Het MBUX-systeem draait op het nieuwe MB.OS, ondersteunt over-the-air-updates en integreert Google Maps en een AI-gestuurde virtuele assistent.

Mercedes GLB prijs en levertijd

Het is duidelijk waar Mercedes met de nieuwe GLB op mikt: gezinnen die veel ruimte, flexibiliteit en elektrische opties willen, maar niet in een enorme SUV willen rijden. Alle geïnteresseerde ouders of anderen zullen voorlopig geduld moeten hebben: de elektrische GLB komt in het eerste kwartaal van 2026 naar Nederland. Wil je liever de mild hybrid hebben, dan moet je wachten tot de zomer.

Hoeveel geld je voor de GLB moet reserveren is nog niet duidelijk, aangezien de Nederlandse prijzen nog niet bekend zijn gemaakt. Wel heeft Mercedes de Duitse prijzen al vrijgegeven, dus een indicatie hebben we wel. De GLB 250+ start daar vanaf 59.048 euro, terwijl de krachtiger GLB 350 4MATIC begint bij 62.178 euro. De prijzen voor de mild hybrid volgen evenals de Nederlandse prijzen voor de EV later.

