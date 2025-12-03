Waarom je lachend 1500 euro extra betaalt voor deze Mercedes CLA

Nieuws

De prijzen van de elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake zijn bekend. Ze zijn niet gek veel hoger dan die van de reguliere CLA. Voor dat kleine beetje extra staat er véél meer auto voor de deur. Dus wij zouden het wel weten!

Je stapt in de fraaie lifestylecombi vanaf 54.986 euro. Dat betekent een meerprijs van minder dan 1500 euro ten opzichte van de identiek gemotoriseerde CLA sedan.

Voor die krap 55 mille rijd je een witte ‘250+ Business Edition met EQ technologie’. Voor een kleurtje moet je bijbetalen. Over kleuren gesproken: hier lijkt Mercedes geïnspireerd door Tesla, want met wit, zwart, grijs en rood is de keuze in de configurator beperkt. Wij gaan voor die laatste, al is patagoniërood met een meerprijs van 1210 euro wel de duurste kleur. Voor metallic grijs of zwart moet je 908 euro bijbetalen.

Verder zouden we de standaard 17-inch wielen verruilen voor een setje vijfspaaks velgen met een diameter van 18 inch (zie rode auto rechts hierboven). Die vergen een meerprijs van 605 euro.

Instapper voorlopig met 272 pk

De ‘+’ in de modelaanduiding van de Mercedes CLA 250+ Shooting Brake staat trouwens voor ‘meer dan 250 pk’, 272 pk om precies te zijn. Hij heeft achterwielaandrijving en komt standaard - volgens de fabrikant - 767 km ver.

Voor ruim 3.000 euro extra heb je een CLA 250+ Shooting Brake Luxury-line met een bereik van 747 km. De AMG-look kost je 62.000 euro én een paar kilometer bereik: hij rijdt 744 km op een lading.

Dikste CLA Shooting Brake krijgt 354 pk

Het voorlopige (?) topmodel is de CLA 350 4MATIC Shooting Brake Business Solution AMG EQ technologie. Hij heeft vierwielaandrijving én 354 pk. Deze krachtige variant is altijd voorzien van het AMG-pakket, kost je minimaal 66.602 euro en brengt je 721 km ver.

In tegenstelling tot de reguliere CLA zien we van de Shooting Brake geen Launch Edition in de configurator. Wel verwachten we op termijn een voordeliger ‘200+ Business Edition’ als instapper. Net als de basisversie van de CLA sedan moet die het doen met 225 pk.