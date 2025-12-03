Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Waarom je lachend 1500 euro extra betaalt voor deze Mercedes CLA

Waarom je lachend 1500 euro extra uitgeeft aan deze Mercedes CLA

De prijzen van de elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake zijn bekend. Ze zijn niet gek veel hoger dan die van de reguliere CLA. Voor dat kleine beetje extra staat er véél meer auto voor de deur. Dus wij zouden het wel weten!

Je stapt in de fraaie lifestylecombi vanaf 54.986 euro. Dat betekent een meerprijs van minder dan 1500 euro ten opzichte van de identiek gemotoriseerde CLA sedan.

Lees ook Mercedes CLA (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Mercedes CLA (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Voor die krap 55 mille rijd je een witte ‘250+ Business Edition met EQ technologie’. Voor een kleurtje moet je bijbetalen. Over kleuren gesproken: hier lijkt Mercedes geïnspireerd door Tesla, want met wit, zwart, grijs en rood is de keuze in de configurator beperkt. Wij gaan voor die laatste, al is patagoniërood met een meerprijs van 1210 euro wel de duurste kleur. Voor metallic grijs of zwart moet je 908 euro bijbetalen.

Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Waarom je lachend 1500 euro extra uitgeeft aan deze Mercedes CLA
Waarom je lachend 1500 euro extra uitgeeft aan deze Mercedes CLA

Verder zouden we de standaard 17-inch wielen verruilen voor een setje vijfspaaks velgen met een diameter van 18 inch (zie rode auto rechts hierboven). Die vergen een meerprijs van 605 euro.

Instapper voorlopig met 272 pk

De ‘+’ in de modelaanduiding van de Mercedes CLA 250+ Shooting Brake staat trouwens voor ‘meer dan 250 pk’, 272 pk om precies te zijn. Hij heeft achterwielaandrijving en komt standaard - volgens de fabrikant - 767 km ver. 

Met onze gratis nieuwsbrief heb je altijd de laatste prijsinformatie!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Voor ruim 3.000 euro extra heb je een CLA 250+ Shooting Brake Luxury-line met een bereik van 747 km. De AMG-look kost je 62.000 euro én een paar kilometer bereik: hij rijdt 744 km op een lading.

Waarom je lachend 1500 euro extra uitgeeft aan deze Mercedes CLA
Waarom je lachend 1500 euro extra uitgeeft aan deze Mercedes CLA
Waarom je lachend 1500 euro extra uitgeeft aan deze Mercedes CLA

Dikste CLA Shooting Brake krijgt 354 pk

Het voorlopige (?) topmodel is de CLA 350 4MATIC Shooting Brake Business Solution AMG EQ technologie. Hij heeft vierwielaandrijving én 354 pk. Deze krachtige variant is altijd voorzien van het AMG-pakket, kost je minimaal 66.602 euro en brengt je 721 km ver. 

In tegenstelling tot de reguliere CLA zien we van de Shooting Brake geen Launch Edition in de configurator. Wel verwachten we op termijn een voordeliger ‘200+ Business Edition’ als instapper. Net als de basisversie van de CLA sedan moet die het doen met 225 pk.

Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact