TEST - Elektrische Mercedes GLB lost het grootste pijnpunt van zijn voorganger op

Tests

Als je met de Mercedes EQB grote stappen wilde zetten, stond je vooral heel snel bij het volgende laadstation. Om vervolgens een hele tijd te staan ‘snelladen’. Zijn opvolger, de Mercedes GLB EQ, moet het allemaal een stuk beter doen.

In tegenstelling tot de EQB, hebben de ontwerpers bij de nieuwe GLB EQ vanaf de eerste pennenstreek rekening gehouden met een volledig elektrische aandrijflijn. Dat betekent overigens niet dat de nieuwkomer alleen als EV te koop is. Er komt ook een nieuwe GLB met mild hybride-aandrijflijn, die in feit de vorige GLB vervangt.

Uiterlijk voldoet de nieuwe GLB nog grofweg aan hetzelfde signalement als z'n voorganger. Hij doet niet mee aan de verlagingstendens waarmee SUV's meer richting crossover gaan. Hij steekt bijna 1,70 meter de lucht in, wat 'm eerder een terreinwagen-achtige uitstraling geeft. En profil herken je het nieuwe model aan de gordellijn, die nu vloeiend schuin omhoog loopt en niet langer met een knikje. Belangrijker is de met 6 centimeter verlengde wielbasis, die het leven op de tweede en de optionele derde zitrij moet veraangenamen.

Het nieuwe front wordt gekenmerkt door een doorlopende led-balk die de koplampen met elkaar verbindt, maar krijgt niet de retro-grille die op de GLC en de elektrische C-klasse prijkt. Voor de minder geoefende carspotters biedt de achterkant nog de meeste houvast. Daar zie je nu een doorlopende lichtbalk die als een soort brug van uiterst links naar uiterst rechts doorloopt, uiteraard opgeleukt met een viertal Mercedes-sterren.

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Veel beloven …

Dat een tot EV omgebouwde auto met verbrandingsmotor zelden optimale elektrische prestaties levert, liet ook de EQB zien. Het verbruik was hoog, de actieradius matig en het snellaadvermogen (100 kW) zelfs ondermaats. Het was dan ook evident dat de opvolger z'n elektrozaakjes een stuk beter voor elkaar moest hebben. De voortekenen beloven veel goeds, want de nieuwe EQB deelt zijn techniek met de elektrische CLA, waarvan wij best onder de indruk zijn. Maar goed, veel beloven is één, dat ook waarmaken is twee.

Voor onze kennismakingsrit kiezen we niet de instapper en ook niet de duurste uitvoering, maar de GLB 250+ EQ. Deze achterwielaandrijver heeft 272 pk en is goed voor een WLTP-actieradius van 632 kilometer, waarmee hij 100 kilometer verder komt dan het oude model. Daarmee lijkt dit meteen de interessantste versie van de nieuwe GLB. Als instapper staat de 224 pk sterke GLB 200 EQ in de prijslijst. Met zijn 58 kWh grote LFP-accu en heeft-ie volgens de WLTP-cyclus een bereik van 431 kilometer. Dat zal voor sommige automobilisten voldoende zijn, maar ten opzichte van de 5500 euro duurdere GLB 250+ EQ lever je flink in.

200 kilometer extra

Dat de GLB 250+ liefst 200 kilometer meer bereik heeft dan de basisversie, komt niet uit de lucht vallen. Hij beschikt over een 85 kWh grote NMC-batterij, die je dankzij 800V-techniek met maximaal 320 kW kunt snelladen. Dat betekent dat je in 16 minuten van 20 naar 80 procent gaat. Dat zijn waarden waarmee je je oude diesel-GLB niet zo snel zult missen; zeker niet als je ziet wat je tegenwoordig voor een liter 'duivelssap' betaalt.

De sprint naar 100 km/h duurt 7,4 seconden. Dat is in dit EV-tijdperk niet overdreven snel of sportief, maar in de praktijk voelt de GLB 250+ EQ altijd krachtig genoeg. Het maximale koppel van 335 Nm is direct beschikbaar en laat je met het grootste gemak versnellen. Zelfs met een aanhanger van maximaal 1500 kilo aan de trekhaak lijkt de aandrijflijn niet snel onder de indruk. We zien dan ook weinig reden om te kiezen voor de GLB 350 EQ met 4Matic-vierwielaandrijving. Temeer omdat-ie ruim 10 mille duurder is dan de basisversie van de 250+. Alleen als je een trekgewicht nodig hebt dat tot 2000 kilo reikt, lijkt dit een zinvolle investering.

Zoals gezegd levert Mercedes de GLB ook als mild hybrid met een moderne 1,5-liter turbobenzinemotor. Maar afgaand op de eerste ervaringen met deze aandrijflijn in de CLA, lijkt de elektrische GLB ons een betere koop. De EQ-varianten voelen krachtiger aan, zijn stiller en verfijnder.

Verfoeide aanraakvlakken

Als je achter het stuur gaat zitten van de GLB met het optionele superscreen, dan ben je weer het kind dat voor het eerst naar de bioscoop gaat. We kennen het megascherm natuurlijk al van onder meer de GLC, maar in de iets smallere GLB komt het op de een of andere manier nog intimiderender over. De achterliggende kracht is het nieuwe MB.OS, het besturingssysteem waarmee Mercedes steeds meer functies, online diensten en AI-toepassingen aan elkaar knoopt. Je bedient het systeem via het touchscreen of met spraakcommando’s, en de hoeveelheid mogelijkheden is groot.

Goed nieuws is dat Mercedes de verfoeide aanraakvlakken van het stuur naar de eeuwige schrootvelden heeft verbannen en weer echte knoppen en draaiwieltjes monteert. Toch is de bediening nog niet helemaal vrij van eigenaardigheden. Zo vind je in het bestuurdersportier twee bedieningsknoppen voor de vier zijruiten, met een omschakelknop voor de voorste en achterste raampjes. Zeker voor een premiumproduct doet dat armoedig aan, bovendien is het onnodig omslachtig. Vreemd dat Mercedes hiervoor kiest, nu merken als Volkswagen en Volvo juist weer van dit soort fel bekritiseerde besparingen terugkomen.

Zodra je wegrijdt, verdwijnen dat soort irritaties snel naar de achtergrond. De auto overtuigt vanaf de eerste meters; de elektromotor zet de auto krachtig maar niet té bruusk in beweging, het onderstel filtert oneffenheden knap weg en de besturing geeft voldoende vertrouwen. Dit is geen auto die sportiviteit uitschreeuwt, maar hij rijdt fijner en stuurt strakker dan zijn ietwat plompe uiterlijk doet vermoeden.

Volwaardige gezinsauto

Na de eerste kilometers blijkt dat de nieuwe GLB niet alleen technisch, maar ook in praktische zin is gegroeid. Vooral achterin profiteer je van de langere wielbasis. Volwassen passagiers zitten er ruim en comfortabel, ook op langere ritten. Daarmee voelt de GLB minder als een compacte SUV en meer als een volwaardige gezinsauto. Met een inhoud van 540 liter is ook de bagageruimte royaal. Wie extra flexibiliteit nodig heeft, kan de GLB bovendien bestellen met een derde zitrij. Die twee extra stoelen snoepen natuurlijk flink wat laadruimte weg en zijn vooral geschikt voor kinderen. Met de derde zitrij in gebruik houd je 175 liter kofferruimte over, als je de twee achterste stoeltjes in de bodem wegklapt, beschik je over 480 liter. Ter compensatie biedt de GLB een frunk met een inhoud van 127 liter.

Conclusie

Met 632 kilometer actieradius, een snellaadvermogen tot 320 kW en een soepele aandrijflijn, werpt de elektrische GLB alle EQB-smet van zich af. Bovendien bedient hij caravanners op hun wenken met een trekgewicht van minstens 1500 kg. En dat ook nog voor een redelijk concurrerende prijs; al blijft de goedkoopste Tesla Model Y wel een ijzersterke opponent.