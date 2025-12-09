Nieuws

Uit een jaarlijks betrouwbaarheidsonderzoek halen we enkele grote verrassingen. Tesla is een verrassende winnaar, terwijl een Japans merk dat altijd als heel betrouwbaar bekend stond juist een flinke duikvlucht maakt …



Ieder jaar maakt het Amerikaanse Consumer Reports een nieuw betrouwbaarheidsonderzoek. Daarbij vragen ze eigenaren naar de problemen die zij het afgelopen jaar met hun auto’s hebben gehad. Voor het nieuwste onderzoek werden gegevens van zo’n 380.000 voertuigen verzameld, van modeljaar 2000 tot en met 2026.

De onderzoekers beoordelen twintig mogelijke probleemgebieden, van kleine mankementen aan interieur en software tot dure defecten aan motor, versnellingsbak of accupakket. Op basis van de ernst en invloed van die problemen krijgt elk model een betrouwbaarheidsscore van 1 tot 100, die uiteindelijk bepaalt hoe het merk in de ranglijst eindigt.

De lijst van Consumer Reports

Positie Merk Betrouwbaarheidsscore 1 Toyota 66 2 Subaru 63 3 Lexus 60 4 Honda 59 5 BMW 58 6 Nissan 57 7 Acura 54 8 Buick 51 9 Tesla 50 10 Kia 49 11 Ford 48 12 Hyundai 48 13 Audi 44 14 Mazda 43 15 Volvo 42 16 Volkswagen 42 17 Chevrolet 42 18 Cadillac 41 19 Mercedes-Benz 41 20 Lincoln 40 21 Genesis 33 22 Chrysler 31 23 GMC 31 24 Jeep 28 25 Ram 26 26 Rivian 24

Japanners schijnen …

De betrouwbaarste merken uit het nieuwste onderzoek van het Amerikaanse Consumer Reports zullen je niet verbazen: Toyota, Subaru en Lexus voeren zoals wel vaker de lijst aan. Het geheim van hun succes is simpel: ze vernieuwen voorzichtig, delen onderdelen tussen modellen en vermijden grote technische sprongen. Het resultaat? Een stabiele reputatie die opnieuw wordt bevestigd door de data van ruim 380.000 auto’s.

Sowieso doen de Japanse merken het uitstekend, want ook Honda (plek vier) en Nissan (plek zes) pakken een plek in de top tien. Hetzelfde geldt voor het hier niet leverbare Acura, het luxemerk van Honda (plek zeven).

… Op één pijnlijke uitzondering na

Er is echter ook een uitzondering. Mazda, een merk dat tot voor kort altijd in de hogere regionen meedraaide, is plotseling gezakt naar een plek in de middenmoot. Ten opzichte van vorig jaar heeft het merk maar liefst acht plaatsen ingeleverd.

De boosdoeners zijn de nieuwe CX-70 en CX-90, waarbij zowel als benzine- als PHEV-uitvoeringen kampen met technische problemen. Vooral de plug-in hybrides hebben last van storingen aan de elektromotor en het accupakket. Daarmee komt het merk dat jarenlang gold als voorbeeld van Japanse degelijkheid in een lastig parket.

De CX-70 en CX-90 zijn bij ons in Europa niet bekend, maar de reputatie van de bij ons wel leverbare Mazda CX-60 liep ook al wat deukjes op.

Tesla en BMW juist winnaars

Mazda is dus een verliezer, maar er zijn ook merken die zichzelf juist flink verbeterden. Tesla maakt de grootste sprong: het merk stijgt acht plekken en staat nu negende. De Model 3 en Model Y presteren verrassend goed, terwijl de Model S en Model X gemiddeld scoren. BMW pakt de vijfde plaats en is daarmee de hoogst genoteerde Europese fabrikant, en tevens de enige in de top tien.

Andere Europese merken als Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo en Audi stellen teleur en weten de top tien niet te bereiken.

Hybrides scoren goed, EV’s en PHEV’s minder

Tot slot nog een trend die opvalt uit de data: conventionele hybrides zijn betrouwbaarder dan plug-in hybrides of volledig elektrische auto’s. Vooral Toyota toont aan dat jarenlange ervaring met hybride techniek zich uitbetaalt. EV’s en PHEV’s kampen juist met softwareproblemen en haperende laadsystemen.