Uit een jaarlijks betrouwbaarheidsonderzoek halen we enkele grote verrassingen. Tesla is een verrassende winnaar, terwijl een Japans merk dat altijd als heel betrouwbaar bekend stond juist een flinke duikvlucht maakt …

Ieder jaar maakt het Amerikaanse Consumer Reports een nieuw betrouwbaarheidsonderzoek. Daarbij vragen ze eigenaren naar de problemen die zij het afgelopen jaar met hun auto’s hebben gehad. Voor het nieuwste onderzoek werden gegevens van zo’n 380.000 voertuigen verzameld, van modeljaar 2000 tot en met 2026.

De onderzoekers beoordelen twintig mogelijke probleemgebieden, van kleine mankementen aan interieur en software tot dure defecten aan motor, versnellingsbak of accupakket. Op basis van de ernst en invloed van die problemen krijgt elk model een betrouwbaarheidsscore van 1 tot 100, die uiteindelijk bepaalt hoe het merk in de ranglijst eindigt.

De lijst van Consumer Reports

Positie Merk Betrouwbaarheidsscore
1Toyota66
2Subaru63
3Lexus60
4Honda59
5BMW58
6Nissan57
7Acura54
8Buick51
9Tesla50
10Kia49
11Ford48
12Hyundai48
13Audi44
14Mazda43
15Volvo42
16Volkswagen42
17Chevrolet42
18Cadillac41
19Mercedes-Benz41
20Lincoln40
21Genesis33
22Chrysler31
23GMC31
24Jeep28
25Ram26
26Rivian24

Japanners schijnen …

De betrouwbaarste merken uit het nieuwste onderzoek van het Amerikaanse Consumer Reports zullen je niet verbazen: Toyota, Subaru en Lexus voeren zoals wel vaker de lijst aan. Het geheim van hun succes is simpel: ze vernieuwen voorzichtig, delen onderdelen tussen modellen en vermijden grote technische sprongen. Het resultaat? Een stabiele reputatie die opnieuw wordt bevestigd door de data van ruim 380.000 auto’s.

Sowieso doen de Japanse merken het uitstekend, want ook Honda (plek vier) en Nissan (plek zes) pakken een plek in de top tien. Hetzelfde geldt voor het hier niet leverbare Acura, het luxemerk van Honda (plek zeven).

… Op één pijnlijke uitzondering na

Er is echter ook een uitzondering. Mazda, een merk dat tot voor kort altijd in de hogere regionen meedraaide, is plotseling gezakt naar een plek in de middenmoot. Ten opzichte van vorig jaar heeft het merk maar liefst acht plaatsen ingeleverd.

De boosdoeners zijn de nieuwe CX-70 en CX-90, waarbij zowel als benzine- als PHEV-uitvoeringen kampen met technische problemen. Vooral de plug-in hybrides hebben last van storingen aan de elektromotor en het accupakket. Daarmee komt het merk dat jarenlang gold als voorbeeld van Japanse degelijkheid in een lastig parket.

De CX-70 en CX-90 zijn bij ons in Europa niet bekend, maar de reputatie van de bij ons wel leverbare Mazda CX-60 liep ook al wat deukjes op. 

Tesla en BMW juist winnaars

Mazda is dus een verliezer, maar er zijn ook merken die zichzelf juist flink verbeterden. Tesla maakt de grootste sprong: het merk stijgt acht plekken en staat nu negende. De Model 3 en Model Y presteren verrassend goed, terwijl de Model S en Model X gemiddeld scoren. BMW pakt de vijfde plaats en is daarmee de hoogst genoteerde Europese fabrikant, en tevens de enige in de top tien.

Andere Europese merken als Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo en Audi stellen teleur en weten de top tien niet te bereiken.

Hybrides scoren goed, EV’s en PHEV’s minder

Tot slot nog een trend die opvalt uit de data: conventionele hybrides zijn betrouwbaarder dan plug-in hybrides of volledig elektrische auto’s. Vooral Toyota toont aan dat jarenlange ervaring met hybride techniek zich uitbetaalt. EV’s en PHEV’s kampen juist met softwareproblemen en haperende laadsystemen.

