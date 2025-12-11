Elektrische auto's uit dit grote autoland presteren opvallend zwak in de winter

Nieuws

Welke elektrische auto’s presteren het beste in de kou? Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de automerken.

Elektrische auto’s verliezen in de winter een deel van hun actieradius – maar bij de ene auto veel meer dan bij de andere. Uit nieuw onderzoek van het Amerikaanse Recurrent blijkt dat sommige merken uitstekend omgaan met de kou, terwijl anderen flink inleveren zodra de temperatuur onder nul zakt.

Alle cijfers op een rijtje

Automerk Bereik bij 0°C Bereik bij –7°C Tesla 83% 77% Ford 79% 71% Hyundai 78% 70% Jaguar 78% 70% Kia 78% 70% Audi 78% 70% Mini 78% 68% Nissan 78% 68% BMW 76% 68% Volkswagen 75% 68%

Tesla blijft de kou de baas

Tesla doet het, zoals wel vaker bij eerdere onderzoeken van het bedrijf, beter dan de rest. Bij het vriespunt behouden de modellen gemiddeld 83 procent van hun normale actieradius, en zelfs bij –7 graden Celsius blijft er nog 77 procent over. Dat komt vooral door de geavanceerde warmtepomp en het slimme Octovalve-systeem, dat restwarmte hergebruikt om zowel batterij als interieur efficiënt te verwarmen.

Ford, Hyundai en Kia scoren stabiel

Merken als Ford, Hyundai en Kia volgen op korte afstand van Tesla. Hun modellen behouden gemiddeld 78 procent van het bereik bij 0 graden en 70 procent bij –7 graden. Dat zijn nette cijfers die laten zien dat de merken hun thermisch management goed op orde hebben.

Duitsers laten steek vallen

Audi houdt zich aardig staande met 78 procent bij 0 graden en 70 procent bij –7 graden, maar landgenoten BMW en Volkswagen laten zien dat de Duitse degelijkheid niet tegen de kou is opgewassen. BMW komt niet verder dan 76 procent bij het vriespunt en 68 procent bij –7 graden, terwijl Volkswagen op 75 en 68 procent blijft steken.

Koude lucht kost energie

Dat elektrische auto’s range verliezen in de kou, is deels te verklaren door de manier waarop batterijen werken: bij kou verlopen de chemische reacties trager, waardoor minder energie beschikbaar is. Daarnaast vraagt de verwarming veel stroom – bij strenge kou kan dat een flink deel van de batterijcapaciteit opslokken. Warmtepompen en slimme temperatuurregeling maken daarom een groot verschil, zeker voor wie vaak rijdt bij temperaturen rond het vriespunt.

