Tests

Wij testen de Tesla Model 3 Premium, met een vanafprijs van 45.990 euro. Zijn tegenstrever is de 11.000 euro duurdere Volkswagen ID.7 Limited Edition Plus met 86 kWh.

Voor die extra 11.000 euro extra biedt de Volkswagen vooral meer binnenruimte en een prettiger comfort. En dankzij zijn grote vijfde deur, is de ID.7 ook een stuk praktischer dan de Model 3 met z'n kleine achterklepje.

Wat stelt de Amerikaan daar tegenover, behalve een veel lagere prijs? We gaan de weg op en zetten onze meetapparatuur aan het werk.

Grote accupakketten, groot vermogensverschil

In de geteste uitvoeringen beschikt zowel de Tesla als de Volkswagen over een groot batterijpakket. In de Model 3 Premium Long Range heeft dit een netto capaciteit van 79 kWh, in de geteste ID.7 staat zelfs 86 kWh tot je beschikking.

Beide auto’s hebben een synchroonmotor met permanente magneet tussen de aangedreven achterwielen liggen. Die van de Tesla levert nog meer power dan die van de Volkswagen: 320 pk voor de Model 3 Premium Long Range, tegenover 286 pk voor de ID.7 Limited Edition Plus.

Door een aanzienlijk gewichtsverschil van 400 kilo in het voordeel van de Tesla, ligt het voor de hand dat deze auto veel sneller is dan de Volkswagen. Maar belangrijker: de Tesla Model 3 is vooral een stuk zuiniger dan de Volkswagen ID.7 ...

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Volkswagen ID.7 verbruikt véél meer dan fabrieksopgave

Gedurende de testperiode kwam het energieverbruik van de Tesla Model 3 niet boven de 14,3 kWh/100 km uit. Een klein verschil met de WLTP-opgave van 13,6 kWh/100 km. Zelfs met een kleine EV als de Renault 5 E-Tech Electric moet je ernstig je best doen om bij dit verbruik in de buurt te komen.

Om alles in het juiste perspectief te plaatsen: in de Volkswagen ID.7 kwam ons praktijkverbruik uit op precies 20,0 kWh/100 km. En dat terwijl Volkswagen een gemiddelde opgeeft van 13,7 kWh/100 km …

Model 3 komt 122 km verder op acculading

Tesla belooft voor de Model 3 Long Range RWD een actieradius van 750 kilometer. Tijdens onze test bleef daar 552 kilo meter van over. Een aanzienlijk verschil met de WLTP-opgave, desondanks een keurige range. Snelladen doet de Tesla met een piekvermogen van 250 kW.

Met de Volkswagen ID.7 kwamen wij in de praktijk 430 kilometer ver op een volle batterij. De volgens de WLTP-methode berekende actieradius van 703 kilometer die Volkswagen vermeldt, blijkt slechts een mooie theorie.

Snelladen gaat bij de ID.7 met maximaal 199 kW. Voor een warmtepomp moet je bij Volkswagen 1190 euro bijbetalen. Die had er gewoon standaard op moeten zitten.

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