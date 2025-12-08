Tesla heeft zijn lesje geleerd met de Model 3 Standard van 36.995 euro

Nieuws

Een paar maanden geleden verbaasden we ons over de besparingen van de Model Y Standard. Nu krijgt de Tesla Model 3 een goedkope basisversie en de Amerikanen hebben duidelijk hun lesje geleerd.

De nieuwe Model 3 Standard kost 36.995 euro. Dat maakt het volgens Tesla de meest betaalbare Model 3 (en Tesla) ooit. Dan vergeten de Amerikanen voor het gemak even dat ze laatst 5000 euro korting gaven op het ‘oude’ instapmodel, waardoor je uiteindelijk maar 34.995 euro betaalde. Maar goed, dat was een tijdelijke aanbieding. Dit is de nieuwe catalogusprijs.

Dit is de Tesla Model 3 Standard

Voor 36.995 euro krijg je een Model 3 met achterwielaandrijving die in 6,2 seconden naar de honderd sprint. Het officiële rijbereik bedraagt 534 kilometer en dat is een keurige waarde in deze prijsklasse. Er is ook een Model 3 Premium met een grotere batterij en 750 kilometer rijbereik voor 45.990 euro. De versies met twee elektromotoren beginnen bij 50.990 euro.

Opvallende besparingen Model Y Standard

Tesla nam twee gekke besluiten bij de Standard-versie van de Tesla Model Y. Bij de basisversie zijn de koplampen niet met elkaar verbonden door een LED-strip, waardoor iedereen kan ziet dat je een koopjesjager bent. Ook is het kenmerkende glazen dak aan de binnenkant afgedekt met een stoffen hemelbekleding. Wat daar de logica achter is, lees je in het onderstaande artikel.

Wat betekent dit voor Model 3 Standard?

Goed nieuws voor potentiële Model 3-klanten: de Standard ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit als zijn duurdere broers, afgezien van de nieuwe 18-inch wielen met Primata-design. Maar daar kun je iets aan doen, mocht je dat echt willen. Veel belangrijker: het glazen dak is onveranderd. En voor wie de memo gemist heeft: de knipperlichthendel is terug.

Natuurlijk heeft Tesla wel een paar bezuinigingen doorgevoerd. De nieuwe stoelen met stoffen bekleding zijn anders dan die van de duurdere Premium-uitvoering. En er valt minder te kiezen: de Model 3 Standard is er alleen in de kleuren wit, zwart en grijs. En het interieur is altijd zwart – er is geen licht alternatief.

De 1350 euro kostende trekhaak met 1000 kg trekgewicht kun je desgewenst wel aanvinken. En een van de drie Autopilot-pakketten. In januari 2026 arriveert de Model 3 Standard in Nederland.