Kijk er niet raar van op als je straks ongevraagd reclame krijgt te zien in je Tesla

De nieuwste software-update van Tesla bevat iets opmerkelijks: promotie voor de nieuwe Disney-film Tron: Ares. Wat begint als een speelse verwijzing, zou zomaar het startschot kunnen zijn voor een toekomst waarin advertenties ook de auto binnendringen.

Van gimmick naar promotie

Denk aan Ludicrous Mode (Spaceballs), de ‘Mad Max’-instelling of de Lotus Esprit-duikboot uit de James Bond-film The Spy Who Loved Me, die je in het menu als voertuigweergave kunt kiezen. Het zijn knipogen naar iconische films, bedoeld om wat humor en persoonlijkheid toe te voegen aan het merk.

Maar de Tron-integratie voelt anders: dit keer gaat het niet om een grap, maar om échte promotie van een film die nu in de bioscoop is te zien. De verkeersvisualisatie op het centrale scherm is tijdelijk vervangen door de lichtfietsen uit Tron, inclusief sfeervolle rode verlichting en aangepaste geluiden.

Een reclame of niet?

Officieel noemt Tesla het geen advertentie, maar een tijdelijke samenwerking met Disney. Toch ervaren veel gebruikers het anders. Op fora en sociale media klinkt kritiek: men vreest dat dit de eerste stap is richting betaalde promoties in de auto. Als Tesla nu al promotie voor een film toont, wat weerhoudt het merk er dan nog van om straks ook echte reclame te laten zien?

De auto als advertentieplatform

De komst van softwaregedreven auto’s maakt dit soort experimenten mogelijk. Merken als Mercedes en BMW bieden al uitgebreide infotainmentsystemen aan, maar Tesla loopt voorop met over-the-air updates die nieuwe functies toevoegen. Daarmee wordt de auto een scherm dat continu aanpasbaar is – en dus ook te koop als advertentieruimte.

Wat komt hierna?

De Tron-samenwerking voelt nog onschuldig, maar zet wel een trend in gang. Vandaag is het een Disney-film, morgen kan het een fastfoodketen of een streamingdienst zijn die jouw dashboard wil veroveren. Tesla heeft altijd voorop gelopen in innovatie, maar de vraag is of het merk nu niet te ver doorschiet.