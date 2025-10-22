Europese autoverkopen: deze oude bekende pakt onverwachts weer de koppositie

Nieuws

Na maanden van schommelingen is de Tesla Model Y weer de bestverkochte auto van Europa. In september wist de elektrische SUV de concurrentie af te troeven, ondanks een lichte daling in de verkoopcijfers.



De Tesla Model Y werd vorige maand 25.938 keer op kenteken gezet in Europa. Dat was weliswaar 8,6 procent minder dan een jaar eerder, maar toch was het genoeg voor een terugkeer naar de nummer 1-positie. Daarmee staat de Model Y voor het eerst in negen maanden weer bovenaan de Europese verkooplijsten. De rit ernaartoe was hobbelig: in juli zakte de auto nog dramatisch terug naar plek 60, na in juni nog tweede te zijn geweest. In augustus klom hij voorzichtig terug naar de 17e plaats.

Top 10 bestverkochte auto's – september 2025

Positie Modelnaam Verkopen sep 2025 Verkopen sep 2024 Verschil in % 1 Tesla Model Y 25.938 28.384 -8,6% 2 Renault Clio 20.146 20.474 -1,6% 3 Dacia Sandero 19.200 18.609 +3,2% 4 Volkswagen T-Roc 18.652 12.538 +48,8% 5 Volkswagen Golf 18.256 15.801 +15,5% 6 Volkswagen Tiguan 17.852 20.863 -14,4% 7 Kia Sportage 16.989 16.591 +2,4% 8 Ford Puma 16.758 14.867 +12,7% 9 Toyota Yaris Cross 15.951 15.384 +3,7% 10 Opel Corsa 15.545 14.219 +9,3%

Clio en Sandero volgen op afstand

Achter de Tesla vinden we vertrouwde namen. De Renault Clio eindigde als tweede met 20.148 verkochte exemplaren, een lichte daling van 1,6 procent ten opzichte van september 2024. De compacte hatchback staat aan de vooravond van een modelwissel: de zesde generatie werd onlangs onthuld op de IAA in München.

Op plek drie staat de Dacia Sandero, die juist 3,2 procent meer werd verkocht dan vorig jaar (19.200 om 18.609). Daarmee blijft Dacia’s prijsvechter een vaste waarde in de Europese top.

Volkswagen driemaal in top 10

Volkswagen presteerde sterk in september, met drie modellen in de top 10. De T-Roc, Golf en Tiguan bezetten respectievelijk de vierde, vijfde en zesde plek. Vooral de T-Roc scoorde opvallend goed, met bijna 50 procent meer verkopen dan een jaar geleden. Dankzij deze sterke maand steeg het totale VW-volume met bijna 10 procent naar ruim 124.000 auto’s.

Nieuwe winnaars én verliezers

Ook andere merken lieten zich gelden. De Nissan Qashqai klom dankzij een verkoopstijging van 36 procent terug de top 15 in. Nog opvallender was de BYD Seal U: die sprong van plek 187 naar 22, met een duizelingwekkende groei van meer dan 800 procent. Verder deden de BMW 1-serie (+154%), MG HS (+138%) en Audi A3 (+33%) het uitstekend.

Niet iedereen had een topmaand: de Ford Kuga (-20 procent), Volkswagen Polo (-16 procent) en Mini Cooper (-14 procent) zagen hun verkopen flink teruglopen.

Top 10 bestverkochte auto's – januari t/m september 2025

Rang Modelnaam Verkopen 2025 (jan–sep) Verkopen 2024 (jan–sep) Verschil in % 1 Dacia Sandero 185.947 202.756 -8,3% 2 Renault Clio 170.256 162.519 +4,8% 3 Volkswagen T-Roc 160.730 156.823 +2,5% 4 Volkswagen Tiguan 149.506 140.104 +6,7% 5 Volkswagen Golf 147.705 165.454 -10,7% 6 Peugeot 208 145.076 146.210 -0,8% 7 Toyota Yaris Cross 140.919 146.339 -3,7% 8 Dacia Duster 133.644 130.084 +2,7% 9 Peugeot 2008 133.308 128.663 +3,6% 10 Opel Corsa 131.941 124.260 +6,2%

Sandero koploper 2025

Kijk je naar de verkopen over het hele jaar, dan blijft Dacia met de Sandero de onbetwiste nummer één van Europa. Het model is met 185.947 verkochte exemplaren nog altijd Europa’s populairste auto, gevolgd door de Renault Clio (170.256). De Volkswagen T-Roc (160.730) completeert de top drie, net voor de Tiguan.