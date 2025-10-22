Europese autoverkopen: deze oude bekende pakt onverwachts weer de koppositie

Na maanden van schommelingen is de Tesla Model Y weer de bestverkochte auto van Europa. In september wist de elektrische SUV de concurrentie af te troeven, ondanks een lichte daling in de verkoopcijfers.

De Tesla Model Y werd vorige maand 25.938 keer op kenteken gezet in Europa. Dat was weliswaar 8,6 procent minder dan een jaar eerder, maar toch was het genoeg voor een terugkeer naar de nummer 1-positie. Daarmee staat de Model Y voor het eerst in negen maanden weer bovenaan de Europese verkooplijsten. De rit ernaartoe was hobbelig: in juli zakte de auto nog dramatisch terug naar plek 60, na in juni nog tweede te zijn geweest. In augustus klom hij voorzichtig terug naar de 17e plaats.

Top 10 bestverkochte auto's – september 2025

Positie Modelnaam Verkopen sep 2025 Verkopen sep 2024 Verschil in %
1Tesla Model Y25.93828.384-8,6%
2Renault Clio20.14620.474-1,6%
3Dacia Sandero19.20018.609+3,2%
4Volkswagen T-Roc18.65212.538+48,8%
5Volkswagen Golf18.25615.801+15,5%
6Volkswagen Tiguan17.85220.863-14,4%
7Kia Sportage16.98916.591+2,4%
8Ford Puma16.75814.867+12,7%
9Toyota Yaris Cross15.95115.384+3,7%
10Opel Corsa15.54514.219+9,3%

Clio en Sandero volgen op afstand

Achter de Tesla vinden we vertrouwde namen. De Renault Clio eindigde als tweede met 20.148 verkochte exemplaren, een lichte daling van 1,6 procent ten opzichte van september 2024. De compacte hatchback staat aan de vooravond van een modelwissel: de zesde generatie werd onlangs onthuld op de IAA in München.

Op plek drie staat de Dacia Sandero, die juist 3,2 procent meer werd verkocht dan vorig jaar (19.200 om 18.609). Daarmee blijft Dacia’s prijsvechter een vaste waarde in de Europese top.

Volkswagen driemaal in top 10

Volkswagen presteerde sterk in september, met drie modellen in de top 10. De T-Roc, Golf en Tiguan bezetten respectievelijk de vierde, vijfde en zesde plek. Vooral de T-Roc scoorde opvallend goed, met bijna 50 procent meer verkopen dan een jaar geleden. Dankzij deze sterke maand steeg het totale VW-volume met bijna 10 procent naar ruim 124.000 auto’s.

Nieuwe winnaars én verliezers

Ook andere merken lieten zich gelden. De Nissan Qashqai klom dankzij een verkoopstijging van 36 procent terug de top 15 in. Nog opvallender was de BYD Seal U: die sprong van plek 187 naar 22, met een duizelingwekkende groei van meer dan 800 procent. Verder deden de BMW 1-serie (+154%), MG HS (+138%) en Audi A3 (+33%) het uitstekend.

Niet iedereen had een topmaand: de Ford Kuga (-20 procent), Volkswagen Polo (-16 procent) en Mini Cooper (-14 procent) zagen hun verkopen flink teruglopen.

Top 10 bestverkochte auto's – januari t/m september 2025

Rang Modelnaam Verkopen 2025 (jan–sep) Verkopen 2024 (jan–sep) Verschil in %
1Dacia Sandero185.947202.756-8,3%
2Renault Clio170.256162.519+4,8%
3Volkswagen T-Roc160.730156.823+2,5%
4Volkswagen Tiguan149.506140.104+6,7%
5Volkswagen Golf147.705165.454-10,7%
6Peugeot 208145.076146.210-0,8%
7Toyota Yaris Cross140.919146.339-3,7%
8Dacia Duster133.644130.084+2,7%
9Peugeot 2008133.308128.663+3,6%
10Opel Corsa131.941124.260+6,2%

Sandero koploper 2025

Kijk je naar de verkopen over het hele jaar, dan blijft Dacia met de Sandero de onbetwiste nummer één van Europa. Het model is met 185.947 verkochte exemplaren nog altijd Europa’s populairste auto, gevolgd door de Renault Clio (170.256). De Volkswagen T-Roc (160.730) completeert de top drie, net voor de Tiguan.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

