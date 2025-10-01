Zo matig verkopen de Chinese automerken in Nederland

Nieuws

Steeds meer Chinese merken komen naar Nederland, het ene nog onbekender dan het andere. We kijken naar de verkoopcijfers in de eerste drie kwartalen van 2025.

Eerst een definitiekwestie: wat is een Chinees merk? Dat is bij Polestar bijvoorbeeld lastig te zeggen. Het is officieel een Zweeds automerk, maar valt onder de Chinese autogroep Geely. Het design en de ontwikkelafdeling vinden plaats in Zweden en Groot-Brittannië, terwijl de productie grotendeels in China ligt. Sommigen zien Polestar daarom vooral als Chinees merk, zeker gezien de financiering en eigendomsstructuur. Tegelijkertijd benadrukt Polestar zelf liever zijn Scandinavische roots.

We scharen de Geely-merken Polestar en Smart (deels eigendom van Daimler) niet onder de Chinese auto's. Smart presteert overigens beroerd; met 389 registraties speelt het merk nauwelijks een rol van betekenis in Nederland.

Autoverkopen Chinese merken 2025

Merken die we wél meenemen, zijn BYD, MG, Lynk & Co, Xpeng, Nio, Zeekr, Dongfeng, Leapmotor, Aiways, Hongqi, Omoda, Lotus, Voyah en Jaecoo.

Dat de Geely-dochters Lynk & Co en Zeekr - anders dan Polestar en Smart - wel in het rijtje Chinese merken staan, heeft een reden. Ze hebben net als Polestar weliswaar een Zweedse connectie, maar zijn specifiek door Geely zelf opgezet als nieuwe labels, met productie en strategie rechtstreeks uit China aangestuurd. Hun merkidentiteit wordt minder nadrukkelijk Europees neergezet dan bij Polestar.

In het algemeen kunnen we zeggen dat de Chinese merken nog niet aanslaan. BYD is het bestverkochte Chinese merk, maar voor een bread-and-butter merk is 2802 registraties weinig. De merken-top 20 is ver uit zicht. Kia staat daarin bovenaan, gevolgd door Volkswagen en Toyota.

MG, evenmin bekend om zijn dure auto's, staat op 1839 registraties. Dat is iets meer dan in 2024 (1701 registraties). Lynk & Co noteert ook een groei: 2048 registraties in 2025 (nog altijd dankzij de 01) versus 1594 in 2024.

Top 5 Chinese merken jan-sep 2025

BYD 2.802 Lynk & Co 2.048 MG 1.839 Zeekr 972 Xpeng 749

Procentueel gaat het met sommige merken wel beter, maar de absolute aantallen houden nog niet over. Neem Zeekr. Dankzij de 7X, nam het aantal geregistreerde modellen toe van 616 tot 972. In procenten gemeten gaat het om een flinke groei (57,7 procent), dus de marketingafdeling van Zeekr heeft alle reden om zichzelf op een etentje te trakteren.

Verliezers: Nio en Dongfeng

Nio is een duidelijke verliezer. Het merk registreerde tot nu toe 102 auto’s. Om deze cijfers in perspectief te zetten: dat is ongeveer evenveel als Ferrari en véél minder dan Bentley (173 registraties). We hebben de Firefly niet meegerekend. Deze kleine EV, die in de smaak viel bij de eerste testritten, kan het tij misschien keren.

Ook Dongfeng rekenen we tot de verliezers. De goedkope elektrische Box (23.499 euro) was goed voor een schamele 441 registraties.

Kabbelmerken

Xpeng blijft ongeveer gelijk ten opzichte van 2024. Het loopt geen storm, maar de modellen zijn redelijk exclusief en het is ook niet zo dat helemaal niemand ze ziet staan. Xpeng kwam tot 749 registraties, dertien minder dan vorig jaar. Ook van de aantallen van Omoda (48) en Voyah (30) zijn we niet onder de indruk, maar deze merken zullen zeggen dat het Nederlandse offensief nog moet beginnen. De 25 geregistreerde Hongqi’s zijn om te huilen.

Conclusie

Chinese automerken boeken in Nederland een groei, maar vooral procentueel en de absolute aantallen blijven bescheiden. BYD is het best verkopende Chinese merk in 2025. Maar kijk je naar de totale markt, dan is het aandeel nog altijd klein. Van de 269.953 registraties gaat het in 9861 gevallen om een Chinese auto (zonder Polestar en Smart). Dat is 3,7 procent van het totaal.

Blijf bij het laatste autonieuws betrokken via onze gratis nieuwsbrief.