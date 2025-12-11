Waarom je als EV-rijder zou willen dat je een Duitser was

Nieuws

De wegenbelasting voor EV-bezitters is een heet hangijzer in Nederland. Zo controversieel als het hier is, zo moeiteloos gaat het in Duitsland: daar hoeven bestuurders van elektrische auto’s tot 2035 geen zorgen te hebben over de heffing.

De Duitse Bundestag - vergelijkbaar met onze Tweede Kamer - heeft een nieuwe EV-wet goedgekeurd. De wet houdt in dat elke nieuwe elektrische auto die tot en met 2030 wordt geregistreerd, tot 1 januari 2036 wegenbelastingvrij blijft. De eerdere vrijstelling zou dit jaar aflopen, maar vrijwel alle partijen in het parlement steunden de verlenging. Alleen de AfD stemde tegen. Volgens betrokken politici moet de maatregel zowel meer kopers over de streep trekken als de nationale auto-industrie ondersteunen.

Waarom de vrijstelling nodig is

Toen Duitsland twee jaar geleden zijn EV-subsidies schrapte, kelderde de verkoop. De overheid erkent nu dat de markt daar sterk afhankelijk van is en draait daarom deels terug wat eerder werd afgeschaft. De combinatie van een belastingvoordeel en gerichte subsidies moet de aanschaf van EV’s weer aantrekkelijker maken.

Aankoopsubsidies terug vanaf 2026

De Duitse aankoopsubsidie voor elektrische auto's keert in 2026 terug, maar de invulling is vooralsnog alleen in grote lijnen bekend en nog niet vastgelegd. Het plan richt zich op lagere en middeninkomens. Huishoudens met een inkomen tot ongeveer 80.000 euro zouden minimaal 3.000 euro subsidie kunnen krijgen.

Gek genoeg kan dat bedrag, net als de inkomensgrens, hoger uitvallen naarmate een gezin meer kinderen heeft: per kind gaat de grens omhoog en stijgt ook de subsidie. Met twee kinderen mag het totale gezinsinkomen maximaal 90.000 euro bedragen, en stijgt het subsidiebedrag tot 4000 euro. De precieze details volgen zodra de Duitse regering het definitieve wetsvoorstel presenteert.

Nederlandse situatie

Inwoners van Nederland met een elektrische auto zullen jaloers kijken naar onze oosterburen. Hier kun je namelijk na het afzwaaien van de SEPP-subsidie vorig jaar wel fluiten naar een douceurtje vanuit de overheid. Ook betalen EV-rijders al wél wegenbelasting, en die rekening gaat de komende jaren alleen maar oplopen.

Momenteel krijg je op een elektrische auto nog 75 procent korting op de motorrijtuigenbelasting (mrb). Het oorspronkelijke plan was om die korting in 2026 te verlagen naar 25 procent en per 2030 helemaal te schrappen. In lijn met eerdere voorstellen zet de miljoenennota nu een aangepaste route uit.

Vanaf 2026 wordt de korting iets hoger, namelijk 30 procent in plaats van 25 procent. Dat betekent dat je in 2026 geen 75 maar 70 procent van het benzinetarief betaalt. Dat blijft zo tot en met 2028. In 2029 zakt de korting naar 25 procent en vanaf 2030 gaan EV-rijders het volledige tarief betalen. Dat tikt flink aan, omdat het belastingbedrag is gebaseerd op het leeggewicht van de auto, inclusief de zware batterij.

Elektrische auto Nederland vs. Duitsland

Al met al hebben EV-rijders het in Duitsland voorlopig duidelijk beter voor elkaar dan in Nederland. Terwijl Nederlanders zich moeten opmaken voor snel oplopende mrb-tarieven en geen zicht meer hebben op subsidies, kunnen Duitsers rekenen op een langdurige belastingvrijstelling én een terugkeer van aanschafsteun.

Het Duitse beleid geeft kopers lucht en biedt de markt stabiliteit, terwijl Nederland juist de financiële voordelen stap voor stap afbouwt. Kortom: voor wie elektrisch wil rijden, liggen de kaarten aan de andere kant van de grens een stuk gunstiger.