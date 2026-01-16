TEST – De populairste PHEV van Nederland heeft ook 3 minpunten

Tests

De Ford Kuga is een gevestigde naam in plug-in hybrideland en opvallend populair in Nederland. Maar na een vergelijkende test met de Cupra Terramar en de Mercedes GLA vinden we het verwonderlijk dat 5000 Nederlanders in 2025 voor de Kuga kozen …

Laten we positief beginnen: de Ford Kuga PHEV heeft ook allerlei pluspunten. Zowel voor- als achterin biedt hij meer ruimte dan de Cupra Terramar en de Mercedes GLA. De bediening is eenvoudig, de cabine is stil en de remweg is kort. Bovendien beginnen de prijzen al bij 43.990 euro, waar je voor een Terramar of GLA al snel 50 mille kwijt bent.



Maar we lopen ook tegen drie minpunten aan. Belangrijke nadelen die je liever leest voordat je zo’n populaire plug-in hybride Ford Kuga bestelt.



Minpunt 1: Kleine EV-range

Bij volledig elektrische auto’s gaan de ontwikkelingen razendsnel. Maar ook bij plug-in hybrides staat de techniek niet stil. Stekkerhybrides die volgens de WLTP-cyclus meer dan 100 kilometer op stroom afleggen, zijn inmiddels geen uitzondering meer.

De nieuwe Cupra Terramar komt in onze test 79 kilometer ver voordat de benzine­motor moest bijspringen. De Mercedes GLA doet dat al na 42 kilometer en de Ford zelfs al na 31 kilometer. Dus de Kuga PHEV heeft dus een ronduit kleine EV-range.

Minpunt 2: Opladen gaat langzaam

Tijdens het opladen valt de Ford Kuga opnieuw door de mand. Hij laadt thuis of in de wijk met maximaal 3,7 kW en ondersteunt geen snelladen - iets wat anno 2026 echt niet meer kan. Mercedes biedt de snellaadpoort wel aan, maar rekent daar 605 euro voor. De Cupra kan snel opladen en met zijn grote batterij profiteert de Terramar er ook het meest van.

Minpunt 3: Ford-onwaardige rij-eigenschappen

De Cupra Terramar doet met zijn dynamische rij-eigenschappen het sportieve imago van het merk eer aan. De Ford Kuga staat opvallend genoeg aan de andere kant van het dynamische spectrum. Hij gedraagt zich nogal tam en weinig verfijnd. Sterke carrosseriebewegingen, een Ford-onwaardig rijgedrag, met harde hand ingrijpende hulpsystemen en een zwaar zelfcentrerend stuurgevoel halen het rijplezier onderuit.

Bovendien kiest Ford voor een traploze transmissie - een cvt. De concurrentie gaat voor een transmissie met dubbele koppeling. Het gevreesde elastiek-effect heeft Ford grotendeels weten uit te bannen, maar lekker sportief wordt het nooit.

Conclusie

De Cupra Terramar e-Hybrid gaat met zijn tijd mee. Dankzij de moderne hybridetechniek (grotere batterij en snelladen) en de vlotte software, voelt de concurrentie automatisch verouderd aan. Het duidelijk dynamischere rijgedrag draagt daaraan bij.

De Ford Kuga PHEV eindigt als tweede. Hij biedt de meeste ruimte én een aantrekkelijke prijs, maar laat punten liggen op het gebied van rijcomfort en met zijn verouderde laadtechniek en beperkte EV-range.

De Mercedes GLA 250e moet genoegen nemen met de derde plaats. Hij is krapper en dorstiger en toch duurder dan de Spaanse winnaar.