TEST Ford Kuga PHEV legt 4 minpunten elektrische Mustang Mach-E bloot

Dit artikel is een korte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 3/2022. Daarin testen we de Ford Kuga PHEV van 40.545 euro met het 52.125 euro kostende instapmodel van de Mustang Mach-E, met één elektromotor en een batterij van 75 kWh.

1. Mustang Mach-E is helemaal niet zo ruim

Bij een auto met een wielbasis van drie meter, verwacht je plaats te nemen in een cabine met zeeën van ruimte. Op dat vlak stelt de Mustang Mach-E helaas teleur. Hoewel elke passagier genoeg bewegingsvrijheid heeft en de bestuurder en bijrijder wijdbeens kunnen zitten dankzij de lage middenconsole, houden de been- en hoofdruimte op de achterbank niet over.

2. Het nadeel van zo’n groot touchscreen

De bediening van de Kuga is een vertrouwde mix van fysieke knoppen en een 8-inch touchscreen. De functies van de nieuwerwetse Mustang regel je met een enorm touchscreen dat bijna 40 centimeter meet. Zodra je de software een beetje in de vingers hebt, werkt de bediening over het algemeen goed. Dat je een digitale knop niet blindelings kunt vinden, blijft in onze ogen een nadeel.

3. Actieradius van EV valt tegen, van plug-in valt mee

Ford levert de Mustang Mach-E met een groot accupakket van 75 kWh of een nog grotere batterij van 98 kWh. Dat zijn brutogetallen, wat betekent dat onze testauto een bruikbare capaciteit heeft van 68 kWh. Ford verbindt daar een WLTP-actieradius van 440 kilometer aan en die benaderen we, mits we op ons allerzuinigst rijden (15,5 kWh/100 km). Ons testverbruik van 21,0 kWh/100 geeft echter een realistischer beeld van het rijbereik, namelijk 324 kilometer.

Als je je best doet in de Kuga PHEV, haal je 63 kilometer uit een volle batterij. Wanneer de accu leeg is, blijf je remenergie terugwinnen waarmee je weer een paar honderd meter uitstootvrij kunt rijden. Dat verklaart hoe we over een afstand van 130 kilometer tot wel 95 kilometer elektrisch afleggen. Dit hangt natuurlijk sterk af van de route en de belasting.

Kik je op zulke getallen? Wil je er meer?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

4. Mustang Mach-E wel stil maar niet comfortabel

Al na een paar kilometer wordt duidelijk dat de elektrische Mustang niet tot de comfortabelste elektrische suv’s behoort. De koets is constant in beweging, een gevolg van de relatief stugge ophanging van de wielen. De plug-in hybride Kuga doet dit beter, door grote oneffenheden zelfverzekerd glad te strijken. Sowieso zijn het onderstel en de carrosserie beter van elkaar gescheiden. De Kuga is heus geen vliegend tapijt, maar van de twee opties heeft hij onze voorkeur.

Conclusie

Deze vergelijking laat zien dat de Mustang Mach-E een nog betere auto zou zijn als Ford bij de ontwikkeling meer naar de praktische Kuga PHEV had gekeken. Want voor ruim 10 mille minder, krijg je meer hoofdruimte, fijnere bediening en een comfortabeler onderstel.

Je leest de volledige test met alle metingen in Auto Review 3/2022. Haal hem nu in de winkel, of bestel 'm online in onze webshop.